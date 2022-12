Elle Macpherson, 58 ans, affiche un physique en forme en bikini string, partage la routine pour maintenir «The Body»

Elle Macpherson a laissé peu de place à l’imagination alors que le mannequin arbore un bikini string avec un pull court gris sur le dessus.

Dans son regard à peine là, la femme de 58 ans a montré sa peau bronzée et a posé contre un mur, tout en portant des lunettes de soleil noires avec ses mèches blondes baissées.

Macpherson a posté la vidéo sur Instagram, mardi, et a partagé sa routine quotidienne.

“Lorsque [it] vient à la pleine conscience… Je prends soin de mon esprit, de mon corps et de mon esprit chaque jour avec la pratique de la respiration et la méditation. Ma pratique quotidienne comprend la méditation le matin pendant environ 25 minutes – soit guidée, soit en silence”, a écrit le mannequin australien.

“J’essaie de vivre ma vie dans un flux perpétuel de connexion méditative plutôt qu’à des moments précis.⁠ Lisez ma récente interview avec @bodyandsoul_au sur le lien dans ma bio”, a-t-elle conclu.

Elle a embrassé son physique en forme dans son message alors que la chanson “Free” de Donavan Frankenreiter jouait en arrière-plan.

Dans son blog post intitulé “Mes habitudes de santé : les habitudes de bien-être quotidiennes d’Elle Macpherson sont une source d’inspiration de niveau supérieur”, elle a détaillé ses rituels de santé et encouragé les individus à suivre son exemple.

“Parfois, ce sont les petites habitudes quotidiennes qui contribuent à une vie saine et bien vécue”, a expliqué Macpherson.

Elle a noté que son rituel de bien-être du matin consiste à se réveiller avec le soleil et la première chose qu’elle fait est de s’hydrater avec de l’eau filtrée et de la chaux.

La routine nocturne de Macpherson comprend la détente dans son sauna infrarouge et dit qu’une tasse de thé apaisant Sleep Welle aide à rajeunir son “esprit, son esprit et son corps”.

L’ancienne mannequin de Sports Illustrated Swimsuit a partagé sa découverte des Banyas russes et “ne jure” que par la pratique.

Elle a décrit le traitement de la santé et du corps comme “une ancienne tradition de sauna à vapeur comprenant l’écorchement avec des branches sèches d’arbres ou d’herbes appelées veniks”.

Macpherson a conclu son blog en disant à ses lecteurs qu’elle admirait le Dr Zach Bush, qu’elle a qualifié de “véritable pionnier du bien-être”.

“Je suis constamment en admiration devant ses enseignements… Il est toujours intéressant et inspirant, discutant d’une variété de sujets allant de l’agriculture régénérative, de l’importance du microbiome dans la nature à la connexion émotionnelle et spirituelle, au bien-être physique et à la connectivité.”