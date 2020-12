Elle Macpherson a montré sa silhouette de mannequin en faisant la promotion d’une marque de denim vendredi.

Le mannequin australien a posé dans une chambre tout en portant un jean Lois, la photo la capturant alors qu’elle enlevait une chemise blanche pour révéler un soutien-gorge noir.

Publiant les instantanés sur Instagram, la femme de 56 ans a déclaré qu’elle «aimait» le denim et a tagué son message «beauté intérieure».

L’une des supers originales, Elle a été surnommée The Body par Time Magazine grâce à son cadre sculptural parfaitement proportionné.

Elle est apparue sur la couverture du magazine Sports Illustrated un record cinq fois dans les années 80.







(Image: Getty)



À 56 ans, elle est toujours mannequin et fait également la promotion de son propre produit, The Super Elixir, qui est vendu par le détaillant en ligne chic Net-A-Porter et le grand magasin haut de gamme Selfridges à Londres.

Elle a récemment parlé de la façon dont elle maintient son apparence anti-âge.

S'adressant à Georgia Fowler, mannequin néo-zélandaise de Victoria's Secret, elle a déclaré qu'elle comptait sur boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, du soleil et des rires pour l'aider à paraître sous son meilleur jour.









Elle a révélé qu’elle boit «trois litres» d’eau par jour et vise à obtenir «20 minutes de soleil» pour maintenir ses niveaux de vitamine D.

La mère de deux enfants, Jeffrey Soffer, a divorcé en 2017 et sort actuellement avec l’ancien médecin en disgrâce Andrew Wakefield, dont elle soutient les opinions discréditées et controversées sur la vaccination.

Wakefield, de Berkshire, a été rayé du registre médical en 2010 après que ses recherches reliant les injections ROR à l’autisme aient fait chuter les taux de vaccination avant d’être dénoncé comme une « fraude élaborée ».

Les deux vivent aux États-Unis, où Wakefield s’est réinventé en tant que cinéaste et militant anti-vaccination.