"Elle m'a largué pour Messi..." Les affirmations sensationnelles de l'ex-petit ami d'Antonela Roccuzzo refont surface

Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo se connaissent depuis l’âge de 10 ans. Messi a parlé de sa relation pour la première fois en 2009. Cependant, de vieux commentaires de l’ex-petit ami d’Anotnela à ce sujet ont une fois de plus pris d’assaut Internet. . L’ami d’Antonela aurait déclaré que le couple se connaissait peut-être depuis l’enfance, mais les choses ne sont devenues sérieuses entre eux qu’en 2007. La personne anonyme a même admis être en couple avec Antonela. Cependant, les choses ne pouvaient pas se concrétiser entre eux.

“Elle m’a largué, mais au moins elle ne m’a pas quitté pour un vieil homme – elle m’a largué pour Messi”, aurait déclaré l’ex-petit ami d’Antonela à un journal local en parlant de leur relation en 2010.

On pense que Messi, alors qu’il jouait pour le Newell’s Old Boys Club, avait rencontré Antonela pour la première fois. Cependant, Messi a rejoint le club de football espagnol de Barcelone à l’âge de 11 ans, ce qui a mis un terme brutal à leur amitié. Messi et Antonela se sont ensuite reconnectés en 2004 et cinq ans plus tard, l’attaquant de Barcelone de l’époque a rendu publique sa relation. Messi et Antonela se sont mariés en 2017 et ils ont maintenant trois fils. Le couple a accueilli leur premier enfant Thiago en 2012 et plus tard, ils ont eu la chance d’avoir deux fils – Matteo et Ciro.

Pour en revenir aux événements sur le terrain, Messi a remporté le Ballon d’or au Qatar pour guider l’Argentine vers son troisième titre de Coupe du monde. L’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives pour remporter son premier titre en Coupe du Monde de la FIFA. Messi est également devenu le premier footballeur de l’histoire du tournoi à remporter le Ballon d’or à deux reprises.

Messi a dépassé l’ancien attaquant argentin Gabriel Batistuta pour marquer le plus grand nombre de buts en Coupe du Monde de la FIFA. Le skipper argentin s’est converti sur place contre la Croatie en demi-finale et a marqué son 11e but en Coupe du Monde de la FIFA pour dépasser Batistuta.

Le joueur de 35 ans a ajouté deux autres buts à son total après avoir obtenu un doublé contre la France lors du choc au sommet de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’Argentine l’a emporté sur les Bleus aux tirs au but pour soulever le trophée de la Coupe du monde pour la troisième fois.

