Elle King revient sur les remarques virales surprenantes sur son père

Elle King, chanteuse, compositrice, musicienne et actrice de renom, a récemment parlé de ses regrets pour avoir fait des remarques « pas gentilles » à propos de son père, Rob Schneider.

En conversation avec Personnes Dans le magazine, King a évoqué les répercussions de sa déclaration à propos de son père éloigné, qui ne se souvenait pas de ses anniversaires et l’avait renvoyée deux fois dans un camp pour gros quand elle était jeune.

Partageant son incrédulité quant à la viralité de cette chanson, la chanteuse a déclaré : « Je n’aurais jamais pensé que cela deviendrait viral. »

« Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité. Je n’essayais pas de lui faire du mal », a-t-elle précisé.

De plus, le La chérie de l’Amérique La chanteuse se souvient également avoir passé des étés avec son père après l’annulation de son mariage de deux ans avec sa mère, London King, en 1990.

L’artiste de 35 ans a admis qu’elle était une enfant lourde et que son père l’avait envoyée loin de chez elle quand elle avait 11 et 12 ans.

Pour ceux qui ne connaissent pas le commentaire original, elle a avoué en disant à l’époque : « J’étais une enfant vraiment, vraiment lourde. C’est tellement horrible. Mais comme [fat camps were] « C’est là qu’il m’a envoyé. J’y suis allé deux étés de suite. J’avais 11 et 12 ans. Je ne veux pas être associé à lui. Il n’est tout simplement pas gentil. »

Il est pertinent de mentionner que Rob a répondu aux critiques de sa fille lors de sa récente apparition sur Le spectacle de Tucker Carlson et je lui ai présenté mes excuses publiquement en disant : « Je veux juste dire à ma fille, Elle, que je t’aime et que j’aurais aimé être le père dans la vingtaine dont tu avais besoin. »

« De toute évidence, je ne l’étais pas. J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts. Je t’aime complètement et je t’aime entièrement. Je veux juste que tu sois bien et heureuse avec toi et ton magnifique bébé, Lucky. Je te souhaite le meilleur. Je me sens mal. Je veux juste que tu saches que je ne prends rien de ce que tu dis personnellement », a conclu la triple nominée aux Emmy Awards.