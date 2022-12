Elle King révèle qu’elle a subi une commotion cérébrale après être tombée dans les escaliers : “Tout va bien”

Elle King a profité de son histoire Instagram jeudi pour partager qu’elle est récemment tombée dans les escaliers et a subi une commotion cérébrale.

“Je voulais juste m’enregistrer avec une mise à jour rapide et m’excuser auprès de mes fans à Tampa, Detroit et Seattle. Je partage votre déception d’avoir dû annuler mes émissions de radio cette semaine”, a-t-elle écrit sur Instagram, s’adressant à ses émissions annulées.

“Personne ne veut jamais se retirer des spectacles, surtout moi. Je vis pour jouer.

“J’ai glissé dans les escaliers en faisant une bouteille au milieu de la nuit, je me suis assommé, ce qui a entraîné une commotion cérébrale”, a ajouté King, qui a accueilli son fils Lucky Levi Tooker en septembre 2021 avec son fiancé Dan Tooker.

“J’ai essayé d’aller jusqu’au bout et j’ai joué 3 concerts, mais les voyages, les lumières, tout cela n’a fait qu’exacerber les choses”, a-t-elle partagé.

La fille de l’acteur et comédien Rob Schneider a remercié les artistes qui sont intervenus et ont repris ses performances, ainsi que ses fans “pour leur compréhension et leur soutien continu”.

“Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et j’ai hâte de revenir l’année prochaine et de chanter avec vous bientôt”, a-t-elle conclu.

La star de la musique country devait co-animer le “New Year’s Live: Nashville Big Bash” aux côtés de Jimmie Allen. King co-animera toujours l’événement, a confirmé Fox News Digital.

Un représentant de King a partagé que “tout va bien. Elle se repose et récupère à la maison et a hâte de sonner le Nouvel An ici à Music City au ‘Nashville’s Big Bash'”.

Le mois dernier, King a parlé à Fox News Digital de l’impact de feu Loretta Lynn sur sa carrière dans la musique country.

“Eh bien, Loretta Lynn était une femme très franche à une époque où les femmes ne disaient pas les choses, ne faisaient pas les choses ou ne chantaient pas les chansons comme elle le faisait”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression que cela a ouvert la voie à des femmes comme moi.

“Elle a écrit les plus grandes chansons du monde entier, elle a chanté les plus grandes chansons du monde entier.”