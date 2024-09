Elle King répond aux excuses de son père « toxique » Rob Schneider

Elle King n’est pas encore prête à pardonner à son célèbre père, Rob Schneider, ses actions passées.

Dans une interview avec People Publié jeudi, l’auteure-compositrice-interprète country a déclaré qu’elle « n’essayait pas de blesser » Schneider lorsqu’elle a partagé des détails troublants sur leur relation lors d’une apparition sur le podcast « Dumb Blonde » mois dernier.

« Je n’aurais jamais cru que cela allait devenir viral », a-t-elle déclaré au site. « Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité. »

Et même si ses premières remarques sur son père ont fait la une d’innombrables journaux, King ne regrette pas d’avoir parlé.

« Beaucoup de gens se demandaient : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos ». Non, ce n’est pas le cas », a déclaré la quadruple nominée aux Grammy Awards. « Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »

Dans son chat « Dumb Blonde », King a reproché à Schneider d’avoir critiqué son apparence et de l’avoir envoyée dans un « camp pour gros » lorsqu’elle était enfant. Elle a également décrit leur relation comme « très toxique » et a déclaré que son père « oubliait tous ses anniversaires », y compris celui de ses 18 ans.

Plus tard dans la conversation, elle s’est éloignée de Schneider. position politiquenotant : « Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il dit. »

La musicienne Elle King et son père, l’acteur Rob Schneider, en 2009. Michael S. Schwartz via Getty Images

Quelques jours après l’interview de King sur « Dumb Blonde », Schneider a répondu aux allégations de sa fille en s’excusant lors d’une apparition dans l’émission de l’ancien présentateur de Fox News Le podcast de Tucker Carlson.

« Je veux juste dire à ma fille, Elle, que je t’aime et que j’aurais aimé être le père dont tu avais besoin à 20 ans. De toute évidence, je ne l’étais pas », a-t-il dit. « J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts. Je t’aime complètement et je t’aime entièrement. »

Dans son interview avec PeopleKing a ignoré les excuses de son père, en notant : « Je pense que des excuses pour Tucker Carlson sont comme une double négation, n’est-ce pas ? Cela ne veut rien dire. »

Schneider, dont les crédits cinématographiques incluent « Deuce Bigelow: Male Gigolo » et « The Hot Chick », a déclaré à plusieurs reprises a suscité la controverse pour ses opinions politiques au cours des derniers mois.

Un partisan déclaré de l’ancien candidat à la présidence Robert F. Kennedy Jr., l’acteur et comédien était aurait été hué en coulisses lors d’un événement caritatif canadien en juin pour faire « Blagues transphobes, misogynes et anti-vaccins. »

Même si cela peut prendre plus de temps à King pour se réconcilier avec Schneider, elle a déclaré à People qu’elle était reconnaissante du discours que son interview « Dumb Blonde » avait déclenché.

« Ce que je peux dire, c’est que la meilleure chose qui en est ressortie, c’est que mon incroyable communauté LGBTQ+ sait qu’elle a une alliée en moi », a-t-elle déclaré à People. « Et si c’est la plus grande chose qui ressort de cette plateforme, alors je l’aurais fait 10 fois de plus parce que je suis une alliée, ils en ont une en moi, et je leur en suis reconnaissante. »