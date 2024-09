Elle King répond aux commentaires viraux sur son père Rob Schneider et réagit à ses excuses

« Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a déclaré la chanteuse. « Je n’essayais pas de lui faire du mal. »

Elle King réfléchit à la façon dont les gens ont réagi après qu’elle ouvert à propos de sa relation en montagnes russes avec son père, comédien Rob Schneider.

Lors d’une apparition sur Bunnie Xo’s Blonde muette podcast le mois dernier, la chanteuse de 35 ans a détaillé son histoire prétendument tendue avec son père, affirmant notamment qu’il l’avait envoyée dans un « camp pour gros », qu’il « oubliait tous ses anniversaires » et qu’il « oubliait qu’il m’avait » lorsqu’ils partaient en voyage ensemble.

Schneider – qui est apparu dans des films tels que La nana canon et Deuce Bigalow — Il a ensuite présenté des excuses à sa fille lors d’une interview avec le commentateur politique conservateur Tucker Carlson.



Tout ce que Elle King a dit à propos de son père Rob Schneider dans le podcast Full Dumb Blonde

En parlant avec PERSONNESKing a expliqué comment ses commentaires sont devenus viraux et a également réagi aux excuses de son père.

« Je n’aurais jamais cru que cela allait devenir viral. Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a-t-elle déclaré. « Je n’essayais pas de lui faire du mal. »

« Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas nécessaire. Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie », a poursuivi King.

« Mais en fin de compte, je pense que des excuses pour Tucker Carlson sont comme une double négation, n’est-ce pas ? » a-t-elle ajouté. « Cela ne veut rien dire. »

La chanteuse de « Ex’s & Oh’s » a déclaré qu’elle était également heureuse d’avoir souligné son soutien à la communauté LGBTQ+ lors de sa conversation avec Bunnie Xo – quelque chose avec lequel elle et Schneider, selon elle, ne sont pas d’accord.

« Ce que je peux dire, c’est que la meilleure chose qui en est ressortie, c’est que ma communauté LGBTQ+ incroyable sait qu’elle a un allié en moi », a déclaré King à PEOPLE. « Et si c’est la plus grande chose qui ressort de cette plateforme, alors je l’aurais fait 10 fois de plus parce que je suis un allié, ils en ont un en moi, et je leur en suis reconnaissant. »

En apparaissant sur le Blonde muette Dans un podcast, King a critiqué ce qu’elle considère comme la position de son père sur les questions sociales.

« Écoute, les gens m’ont posé des questions sur ton putain de cul pendant des années, et tu parles de ton cul, et tu dis de la merde sur les drag et les putains de droits anti-gay et c’est comme, va te faire foutre », a-t-elle continué, ceci après Schneider a critiqué les Jeux olympiques pour avoir inclus des drag queens dans la cérémonie d’ouverture.

« Il parle comme ça. Je veux profiter de cette occasion pour dire que je ne suis pas d’accord avec lui. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il dit », s’est-elle exclamée. « Je crois en toutes les formes d’amour et je crois que chacun peut trouver son bonheur et sa joie, quelle que soit la manière dont il le fait. Il n’y a pas de politique quand il s’agit d’amour, c’est tout. »



Elle King dit que son père, Rob Schneider, n'est « tout simplement pas gentil » et qu'elle n'est pas « d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit »

« Il ne m’a jamais aidée, je n’ai jamais voulu de son aide. Il n’avait pas non plus une très bonne réputation », a-t-elle ajouté. « C’était comme si je ne voulais pas être associée à lui. Je vais avoir des ennuis pour avoir dit ça, je m’en fiche. Il n’est tout simplement pas gentil. Il n’est pas gentil. Et je voulais être gentille. Mon truc, c’est que je veux toujours que les gens veuillent retravailler avec moi. »

Pour voir tout ce que King a dit à propos de son père sur le podcast de Xo

Pendant ce temps, comme mentionné précédemment, Schneider s’est excusé auprès de sa fille lors de son apparition sur le podcast de Carlson.

« C’est amusant d’être parent, n’est-ce pas ? Je veux juste dire à ma fille, Elle, que je t’aime et que j’aurais aimé être le père dont tu avais besoin dans la vingtaine, mais ce n’était clairement pas le cas. J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts », a-t-il déclaré.

« Je t’aime complètement, je t’aime entièrement et je veux juste que tu sois bien et heureuse, avec toi et ton magnifique bébé Lucky. Je te souhaite le meilleur », a-t-il poursuivi. « Je me sens mal et je veux juste que tu saches que je ne prends rien de ce que tu dis personnellement. »

« Tout ce que je souhaite pour elle, c’est qu’elle soit heureuse et qu’elle guérisse de tout ça », conclut Schneider.

On ne sait pas depuis combien de temps King et son père sont en froid, mais ils sont récemment apparus ensemble sur scène lors d’un événement du réveillon du Nouvel An à Nashville le 31 décembre 2023.