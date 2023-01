Elle King raconte une chute effrayante qui l’a laissée avec une amnésie et une commotion cérébrale : “Le bébé va très bien”

Elle King est sur la voie de la guérison après une mauvaise chute dans ses escaliers le mois dernier.

Le chanteur “Ex’s & Oh’s” a raconté l’accident effrayant à “Entertainment Tonight”, partageant “Je peux rire maintenant, parce que je vais beaucoup mieux, mais c’était une chose très intense. Ils ont dit que j’étais amnésique et que j’étais post- syndrome de commotion.”

King, 33 ans, a déclaré qu’elle descendait “au milieu de la nuit, pour faire une bouteille” pour son fils. King est la mère de Lucky Levi, âgé de près de 18 mois, avec son fiancé Dan Tooker.

“J’ai glissé et je me suis assommée”, a-t-elle expliqué.

À l’époque, la première inquiétude de la chanteuse nominée aux Grammy Awards était son fils – avec qui elle était seule à la maison à l’époque.

“Le bébé va très bien et je vais beaucoup mieux”, a-t-elle noté.

“Ce que j’aime à Nashville, c’est la communauté que je n’ai pas vraiment eue dans les dernières villes où j’ai vécu, même si j’ai eu un tas d’amis. Il y a quelque chose de beau dans cette ville et mes amis et ma famille de musiciens, ils se sont tous totalement rassemblés autour de moi et m’ont tous tellement soutenu et se sont présentés pour moi et m’ont aidé avec le bébé.”

Pour King, la récupération nécessite une thérapie physique.

“Beaucoup d’étirements et beaucoup de temps d’arrêt silencieux qui n’ont jamais été mon point fort”, a-t-elle déclaré à propos des ajustements qu’elle a apportés depuis l’automne.

Malheureusement pour les fans, elle a également dû annuler des spectacles. Au moment de la chute, King a écrit avec émotion dans son histoire Instagram : “Je voulais juste faire une mise à jour rapide et m’excuser auprès de mes fans à Tampa, Detroit et Seattle. Je partage votre déception d’avoir dû annuler mes émissions de radio. cette semaine. Personne ne veut jamais se retirer des spectacles, surtout moi. Je vis pour jouer.

“J’ai essayé d’aller jusqu’au bout et j’ai joué 3 spectacles, mais les voyages, les lumières, tout cela n’a fait qu’exacerber les choses”, a-t-elle ajouté.

La première représentation de King en 2023 aura lieu le 19 janvier à Nashville, Tennessee.