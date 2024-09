Elle King partage une mise à jour majeure de sa vie après avoir parlé de sa relation « toxique » avec son père Rob Schneider

La famille de trois personnes d’Elle King passera bientôt à quatre avec un nouveau membre en route.

King, 35 ans, a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait son deuxième enfant dans une vidéo Instagram partagée lundi.

La chanteuse country a partagé sa joie d’être bébé au milieu d’une mer de ballons roses et bleus alors qu’elle révélait le sexe de son troisième petit sur les réseaux sociaux.

ELLE KING NE REGRETTE PAS D’AVOIR PARTAGÉ LE TRAUMA DE SA RELATION « TOXIQUE » AVEC SON PÈRE ROB SCHNEIDER : « MA VÉRITÉ »

« Nous redoublons d’efforts », a écrit King en légende du clip tandis que des confettis bleu vif et des ballons remplissaient la pièce pour annoncer qu’un petit garçon était en route.

Vêtue d’une salopette bleue avec une chemise blanche et un chapeau de cow-boy pour la révélation, la fille de Rob Schneider a été submergée par les émotions en réalisant qu’elle aurait bientôt un autre fils.

King a partagé un autre cliché révélant fièrement son ventre rond tout en tenant son fils Lucky Levi sur sa hanche.

« Je suis tellement heureuse », a-t-elle écrit. « Merci pour tout l’amour et le soutien que tu nous apportes alors que @tattooker (partenaire Dan Tooker), Lucky et moi agrandissons notre famille. #tableforfour. »

ELLE KING DÉTAILLE SA RELATION « TOXIQUE » AVEC SON PÈRE ROB SCHNEIDER : « IL N’EST TOUT SIMPLEMENT PAS GENTIL »

Le mois dernier, King a partagé qu’elle passerait « quatre ou cinq ans sans parler » à son père, tout en discutant avec La femme de Jelly Roll Bunnie XO, dans son podcast « Dumb Blonde ». Elle a également évoqué quelques-unes des situations « toxiques et très ridicules » qu’elle a vécues lorsqu’elle était enfant.

Le chanteur country elle ne s’attendait pas à ce que sa conversation avec Bunnie XO suscite un quelconque intérêt chez sa famille, mais elle ne regrettait pas non plus d’avoir partagé des histoires de son enfance.

« Je n’aurais jamais cru que cela deviendrait viral. Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a déclaré King. Magazine People « Je n’essayais pas de lui faire du mal. Beaucoup de gens disaient : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas nécessaire. Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »

Alors que Schneider a présenté des excuses publiques après la diffusion de l’épisode du podcast, King a déclaré que cela ne signifiait rien.

« Ton père est l’un de mes béguins d’enfance », a déclaré Bunnie à King le mois dernier à propos de L’acteur de « Deuce Bigalow : Male Gigolo » . King a décrit sa relation avec son père comme ayant un flux et un reflux uniques : « J’ai sorti mon disque, et les gens ont finalement commencé à me poser des questions sur mon père », a-t-elle déclaré. « Mon père m’a appelé et m’a dit : « Ne parle pas de moi dans la presse. » »

Elle se souvient : « Si jamais je devais passer un été avec mon père, ce serait sur une plateau de tournage . Je me perdais dans la confusion. Si jamais je ratais un tir, si jamais je parlais, j’aurais des putains d’ennuis.

Bunnie a demandé : « Avez-vous déjà eu l’impression que vous pouviez vous connecter ? » King a répondu : « Pas avant d’être beaucoup, beaucoup plus âgé. »

Le Chanteur de « Ex’s & Oh’s » se souvient : « J’étais un enfant très, très lourd. Mon père m’a envoyé dans un camp pour gros, et puis une année, j’ai eu des ennuis parce que je me suis fait une entorse à la cheville, et je n’ai pas perdu de poids. »

Elle a ajouté : « C’est très toxique et très ridicule. »

Bunnie intervint et demanda : « Est-ce que ton père a déjà essayé de t’aider ? » Ce à quoi King répondit : « Non, il ne m’a jamais aidé. Je n’ai jamais voulu de son aide. »

« Il n’avait pas non plus une très bonne réputation. Je ne veux pas être associée à lui. Il n’est tout simplement pas gentil. On peut vouloir tellement que quelqu’un change, mais on ne peut pas contrôler les actions des autres. On ne peut pas contrôler les sentiments des gens. Tout ce qu’on peut contrôler, c’est la façon dont on réagit et ce qu’on fait de ses sentiments, et parfois, je m’emporte, je déborde et je me casse la figure », a-t-elle déclaré.

« J’ai essayé tous les angles possibles. J’ai essayé les lettres. J’ai essayé la douceur. J’ai essayé les cris… Mon père a oublié tous mes anniversaires. J’ai passé mon 18e anniversaire dans une école d’été, et ils m’ont apporté des cupcakes, et je suis rentré à la maison, et mon père a oublié mon anniversaire », a ajouté King.