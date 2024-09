Elle King n’essayait pas de blesser son père Rob Schneider avec ses commentaires récents

Elle King n’avait aucune idée que ses récents commentaires sur sa relation avec son père Rob Schneider deviendraient aussi viraux.

L’artiste s’est assis avec Personnes et a révélé qu’elle n’aurait « jamais pensé, même dans un million d’années », qu’ils deviendraient si répandus.

« Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité. Je n’essayais pas de lui faire du mal », a-t-elle déclaré à la publication. « Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas nécessaire. Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »

Dans ses commentaires sur Le podcast de Bunnie XO Blonde muette En août, King a déclaré qu’elle et Schneider avaient une relation « toxique » et qu’ils n’étaient pas « en phase » en ce moment, en partie à cause de ses « droits anti-gays » et de ses opinions politiques en général. Il n’était pas vraiment impliqué dans sa vie quand elle était petite, a-t-elle dit, et quand il l’était, c’était pour l’envoyer dans un camp pour gros ou pour faire des commentaires sur son poids.

Suite aux commentaires du chanteur de « Ex’s & Oh’s » sur le podcast, l’acteur controversé a pris un moment pour s’excuser auprès de sa fille lors de son apparition dans l’émission de Tucker Carlson, notant qu’il l’aime beaucoup et qu’il aurait aimé être le père dans la vingtaine dont elle avait besoin.

« Je te souhaite le meilleur. Je me sens mal et je veux juste que tu saches que je ne prends rien de ce que tu dis personnellement », a-t-il dit en partie. « Je sens que Dieu m’a fait don de ce moment et m’a donné la possibilité de te dire que je t’aime, que je t’accepte et que je m’excuse pour tous mes manquements. »

Dans ses récents commentaires à PersonnesKing a répondu à ce qu’il avait à dire. « En fin de compte, je pense que des excuses pour Tucker Carlson sont comme une double négation, n’est-ce pas ? Cela ne veut rien dire », a-t-elle souligné.

La chanteuse de « Drunk (and I Don’t Want to Go Home) » est fière que son apparition dans le podcast ait suscité des conversations sur la façon d’être un allié.

« Ce que je peux dire, c’est que la meilleure chose qui en est ressortie, c’est que ma communauté LGBTQ+ incroyable sait qu’elle a un allié en moi », a déclaré King. « Et si c’est la plus grande chose qui ressort de cette plateforme, alors je l’aurais fait 10 fois de plus parce que je suis un allié, ils ont un allié en moi, et je leur en suis reconnaissant. »