Elle King ne regrette pas d’avoir partagé le traumatisme d’une relation « toxique » avec son père Rob Schneider

La fille de Rob Schneider, Elle King, n’essayait pas de froisser qui que ce soit lorsqu’elle a révélé les détails de sa relation difficile avec son père.

Le mois dernier, King, 35 ans, a confié qu’elle passerait « quatre ou cinq ans sans parler » à son père, lors d’une discussion avec Bunnie XO, la femme de Jelly Roll, sur son podcast « Dumb Blonde ». Elle a également évoqué quelques-unes des situations « toxiques et très ridicules » qu’elle a vécues lorsqu’elle était enfant.

La chanteuse country ne s’attendait pas à ce que sa conversation avec Bunnie XO suscite un quelconque intérêt au sein de sa famille, mais elle ne regrette pas non plus d’avoir partagé des histoires de son enfance.

« Je n’aurais jamais cru que cela allait devenir viral. Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a déclaré King au magazine People. « Je n’essayais pas de lui faire du mal. »

Elle a ajouté : « Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas nécessaire. Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »

Alors que Schneider a présenté des excuses publiques après la diffusion de l’épisode du podcast, King a déclaré que cela ne signifiait rien.

Les représentants de Schneider n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

« Ton père est l’un de mes béguins d’enfance », a confié Bunnie à King le mois dernier à propos de l’acteur de « Deuce Bigalow: Male Gigolo ». King a décrit sa relation avec son père comme ayant un flux et un reflux uniques : « J’ai sorti mon album, et les gens ont finalement commencé à me poser des questions sur mon père », a-t-elle déclaré. « Mon père m’a appelé et m’a dit : « Ne parle pas de moi dans la presse. » »

Elle se souvient : « Si je devais passer un été avec mon père, ce serait sur un plateau de tournage. Je me perdrais dans la cohue. Si jamais je ratais une prise de vue, si jamais je parlais, j’aurais des ennuis. »

Bunnie a demandé : « Avez-vous déjà eu l’impression que vous pouviez vous connecter ? » King a répondu : « Pas avant d’être beaucoup, beaucoup plus âgé. »

L’interprète de « Ex’s & Oh’s » se souvient : « J’étais un enfant très, très lourd. Mon père m’a envoyé dans un camp pour gros, et puis une année, j’ai eu des ennuis, parce que je me suis fait une entorse à la cheville, et je n’ai pas perdu de poids. »

Elle a ajouté : « C’est très toxique et très ridicule. »

Dans un autre extrait, King se souvient : « J’avais déjà commencé à me faire tatouer, et il faisait environ 108 degrés, donc je devais porter des pulls, parce que mon père était très opposé aux tatouages ​​ou à toute forme d’expression personnelle différente de ce qu’il voulait.

Dans le podcast, la chanteuse a insisté sur le fait que son père ne l’a « jamais aidée ».

« Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de choses qu’il dit. Tu parles comme ça, tu racontes des conneries à propos des travestis et, tu sais, des droits des homosexuels, et c’est comme… va te faire foutre. Je veux profiter de cette occasion pour dire que je ne suis pas d’accord. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il dit. »

Bunnie intervint et demanda : « Est-ce que ton père a déjà essayé de t’aider ? » Ce à quoi King répondit : « Non, il ne m’a jamais aidé. Je n’ai jamais voulu de son aide. »

« Il n’avait pas non plus une très bonne réputation. Je ne veux pas être associée à lui. Il n’est tout simplement pas gentil. On peut vouloir que quelqu’un change à tel point qu’on ne peut pas contrôler les actions des autres. On ne peut pas contrôler les sentiments des gens. Tout ce qu’on peut contrôler, c’est la façon dont on réagit et ce qu’on fait de ses sentiments, et parfois je m’énerve, je déborde et je me casse la figure », a-t-elle déclaré.

« J’ai essayé tous les angles possibles. J’ai essayé les lettres. J’ai essayé la douceur. J’ai essayé les cris… Mon père a oublié tous mes anniversaires. J’ai passé mon 18e anniversaire dans une école d’été, et ils m’ont apporté des cupcakes, et quand je suis rentré à la maison, mon père a oublié mon anniversaire », a ajouté King.