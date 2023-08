Elle King décrit son parcours dramatique de perte de poids – Hollywood Life

Voir la galerie





Devenir vulnérable avec Elle King. Il n’est jamais facile de partager nos problèmes, mais C’est exactement ce qu’elle a fait avec ses abonnés à propos de sa perte de poids spectaculaire dans une publication Instagram le 25 août. Elle a révélé qu’elle souffrait de dépression post-partum après la naissance de son fils. Chanceux Levi en septembre 2021. Après sa grossesse, elle pesait 284 livres et a depuis perdu beaucoup de poids depuis – mais c’était un processus. « Cela ne se fait pas du jour au lendemain », a-t-elle écrit dans son message.

« Alors pourquoi est-ce que je partage ça ? Je suis tombée dans une très profonde dépression pendant ma grossesse », a poursuivi la chanteuse de « Ex’s & Oh’s ». «Je n’avais même pas réalisé à quel point la dépression post-partum était intense jusqu’à ce que je commence très lentement à ramper. Je me sentais piégé dans mon corps. Je ne pouvais même pas chanter.

Après avoir spéculé que la chanteuse de « Can’t Be Loved » utilisait des médicaments amaigrissants, elle a mis fin aux rumeurs et a partagé son entraînement et son parcours de santé avec ses abonnés. « Alors j’ai commencé lentement. Entraînements métaboliques. Cardio léger pour réchauffer mon corps, mes poumons, ma voix et mon esprit. Je suis une créature d’habitudes, alors j’ai changé mes putains d’habitudes. Toutes les quelques semaines, je sens mon corps devenir plus fort. J’ajoute plus d’entraînements », a-t-elle écrit. Elle a rendu hommage à son entraîneur Paul Dominic, qu’elle a qualifié de « essentiellement un culturiste ».

La star de la country a poursuivi : « Certains jours, je compte les vergetures. Certains jours, je me serre dans mes bras et dis merci à mon corps. Aujourd’hui est une journée bienveillante. J’ai été petite, j’ai été énorme, MAIS MAINTENANT, JE SUIS EN BONNE SANTÉ. Je n’arrive pas à croire que je doive même dire cela, mais non, je ne prends aucun médicament pour perdre du poids. J’ai le SOPK et je suis pré-diabétique. Mon grand-père diabétique est décédé quand j’avais 10 ans. Je l’ai vu se piquer le doigt et se faire des piqûres.

Le message comprenait de courts extraits d’activités qui l’ont aidée à traverser cette période sombre, notamment sa routine de soins de la peau, une balance et une séance d’entraînement avant un concert. « 30 squats avec des poids aux poignets et aux chevilles, des fentes si tu es méchant, CORE !!! MON PRÉFÉRÉ ! », a-t-elle écrit à côté de vidéos de sa routine. «Je fais entre 180 et 300 répétitions allant des levées de jambes aux vélos en passant par les planches. Cela m’aide à réchauffer mon corps et mes poumons pendant une longue truie et à être prêt à chanter !!! »

« Je ne juge personne qui essaie de vivre une vie plus saine », a-t-elle ajouté. « Je ne peux que partager MON PROPRE VOYAGE ! J’espère juste vivre une vie longue, merveilleuse et saine, où je pourrai boire beaucoup, manger du poisson, rire autant que possible et mourir heureux.

Elle a été fiancée à un tatoueur bien connu Dan Tooker depuis 2020, avec qui elle partage son fils de 23 mois.