Elle King déclare que les excuses du père de Tucker Carlson « ne signifient rien »

Plus tôt cet été, le sexagénaire Samedi soir en direct l’alun était a été mis à l’honneur en Saskatchewan après une série d’humour comprenant des blagues visant Justin Trudeau et du contenu jugé « transphobe, misogyne et anti-vaccin ».

« Je reste quatre ou cinq ans sans parler à mon père », a déclaré King, 35 ans, à propos de Schneider. « Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de choses qu’il dit. Tu parles comme ça et tu racontes des conneries sur les drag-queens et, tu sais, sur les droits des homosexuels. Et c’est comme si tu allais te faire foutre. »

Le mois dernier, lors d’une interview avec Bunnie XO Blonde muette podcast , til Ex et Oh Le chanteur s’en est pris à la Samedi soir en direct ancien élève après avoir critiqué les membres de la communauté drag et LGBTQ.

« Il n’avait pas non plus une très bonne réputation. Je ne veux pas être associée à lui. Il n’est tout simplement pas sympa », a-t-elle ajouté.

King a été élevée par sa mère et son beau-père à Ohio et n’a pas repris contact avec Schneider avant d’être beaucoup plus âgée. Mais elle a dit qu’ils avaient une relation tendue quand elle était plus jeune.

À l’occasion de son 18e anniversaire, elle a déclaré que ses camarades de classe lui avaient apporté cupcakes « et je suis rentré à la maison et mon père a oublié mon anniversaire. »

« J’étais comme un enfant très, très lourd. Mon père m’a envoyé dans un camp pour gros… et puis une année, j’ai eu des ennuis parce que je me suis foulé la cheville et je n’ai pas perdu de poids », raconte King. « J’avais déjà commencé à me faire tatouer et il faisait environ 42 degrés. Je devais donc porter des pulls parce que mon père était très opposé aux tatouages ​​et à toute forme d’expression personnelle… Très toxique et très ridicule. »

King a également déclaré que les deux se disputaient fréquemment à cause de son poids et de son penchant pour les tatouages.

« Je veux juste dire à ma fille : Elle, je t’aime, et j’aurais aimé être le père dont tu avais besoin dans la vingtaine, et ce n’est clairement pas le cas. J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts », dit Schneider directement à la caméra dans un clip partagé sur X« Je t’aime complètement. Je t’aime entièrement et je veux juste que tu sois bien et heureuse avec toi et ton magnifique bébé, Lucky. Je te souhaite le meilleur. Je me sens mal et je veux juste que tu saches que je ne prends rien de ce que tu dis personnellement. »

Mais le roi resta impassible, disant PERSONNES Cette semaine, elle ne regrette pas d’avoir dit ce qu’elle pensait.

« Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. PERSONNESen réponse aux réactions à ses commentaires. « Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »

Et l’artiste musicale est heureuse que ses propos aient montré qu’elle est une alliée de la Communauté LGBTQ+.

« Si c’est la chose la plus importante qui ressort de cette plateforme, alors je l’aurais fait 10 fois de plus parce que je suis une alliée, ils en ont une en moi, et je leur en suis reconnaissante », a-t-elle déclaré.