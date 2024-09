Elle King critique les excuses de Rob Schneider à Tucker Carlson : elles ne signifient rien

Elle King a déclaré au magazine People Avant la sortie de son nouveau single « High Road », elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de blesser son père, Rob Schneider, lorsqu’elle s’est exprimée contre ses opinions « anti-gay » en août. La chanteuse de « Ex’s & Oh’s » est devenue virale pour son apparition dans le podcast « Dumb Blonde » de Bunnie XO, où elle a éviscéré Schneider pour les récents commentaires anti-drag et anti-LGBTQ qu’il a faits. Elle a parlé publiquement de leur relation toxique en grandissant et a déclaré qu’elle n’était pas actuellement intéressée à lui parler.

« Je n’aurais jamais cru que cela allait devenir viral. Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a déclaré King à People. « Je n’essayais pas de lui faire du mal. »

« Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas le cas », a-t-elle poursuivi. « Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. Mais au final, je pense que des excuses pour Tucker Carlson sont comme une double négation, n’est-ce pas ? Cela ne veut rien dire. »

Schneider a demandé pardon à King lors d’une interview qu’il a accordée à Tucker Carlson, dont King ne semble pas être un fan.

« Je veux juste dire à ma fille, Elle, que je t’aime et que j’aurais aimé être le père dont tu avais besoin dans la vingtaine. De toute évidence, je ne l’étais pas. J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts. Je t’aime complètement, et je t’aime entièrement », a déclaré Schneider. « Je veux juste que tu sois en bonne santé et heureuse avec toi et ton magnifique bébé, Lucky. Je te souhaite le meilleur. Je me sens mal. Je veux juste que tu saches que je ne prends rien de ce que tu dis personnellement. »

Schneider a suscité la controverse à Hollywood ces dernières années en raison de ses opinions conservatrices. Lors des Jeux olympiques de fin juillet, il s’est adressé à X (anciennement Twitter) pour critiquer la cérémonie d’ouverture pour avoir présenté un tableau qui, selon lui, recréait « La Cène » avec des drag-queens.

King a sans doute contesté cette position, car elle a dit à Bunnie XO qu’elle n’était pas d’accord avec une grande partie de ce que dit Schneider, ajoutant : « Tu parles comme ça et tu dis de la merde sur les drag et, tu sais, sur les droits des homosexuels. Et c’est comme si tu te faisais baiser. »

En elle Entretien avec PeopleKing a déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir parlé parce que « la meilleure chose qui en est ressortie, c’est que mon incroyable communauté LGBTQ+ sait qu’elle a une alliée en moi. Et si c’est la plus grande chose qui ressort de cette plateforme, alors je l’aurais fait 10 fois de plus parce que je suis une alliée, ils en ont une en moi, et j’en suis reconnaissante. »

King sortira son prochain single, « High Road », le vendredi 20 septembre.