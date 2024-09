Elle King clarifie ses propos sur le père « toxique » Rob Schneider

Elle King ne semble pas vouloir revenir sur les déclarations peu flatteuses qu’elle a faites à propos de son père Rob Schneider le mois dernier, même si elle s’est manifestée cette semaine pour dire qu’elle n’avait aucune intention malveillante.

« Je n’aurais jamais pensé que cela deviendrait viral », a déclaré le chanteur Personnes jeudi. « Je parlais simplement de mon enfance et de ma vérité », a-t-elle ajouté. « Je n’essayais pas de lui faire du mal. »

Les commentaires arrivent quelques semaines après que King soit allé sur Bunnie XO Blonde stupide podcast, affirmant que cela faisait « quatre ou cinq ans » depuis sa dernière conversation avec Schneider, soulignant sa position anti-LGBTQ.

« Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de choses qu’il dit », a déclaré King à l’époque. « Tu parles comme ça et tu dis de la merde sur les drag-queens et, tu sais, sur les droits des homosexuels. Et c’est comme si tu te faisais baiser. »

Elle a parlé du traumatisme qu’elle a subi durant son enfance à cause de Schneider, affirmant qu’elle avait été envoyée dans un « camp pour gros » quand elle était petite. « Et puis, une année, j’ai eu des ennuis parce que je me suis foulé la cheville, et je n’ai pas perdu de poids », a-t-elle déclaré. « C’était très toxique et très ridicule. »

Le lendemain, Schneider est allé sur le podcast de Tucker Carlson, demandant pardon à sa fille. « J’aurais aimé être le père de vingt ans dont tu avais besoin. Et de toute évidence, je ne l’étais pas », a-t-il déclaré. « J’espère que tu pourras me pardonner mes défauts. Je t’aime complètement, et je t’aime entièrement. »

Le roi semblait impassible, disant Personnes « En fin de compte, je pense que des excuses pour Tucker Carlson sont comme une double négation, n’est-ce pas ? Cela ne veut rien dire. »

« Beaucoup de gens ont dit : « Comment a-t-elle pu dire ça de sa famille ? » et « Tout doit se passer à huis clos. » Non, ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Parfois, il faut simplement dire les choses et les exprimer pour ne pas avoir à les porter toute sa vie. »