Elle gagne COMBIEN !? – Carrie Underwood rapporterait 1 million de dollars à chaque fois que son hymne de football du dimanche soir est diffusé

Rouler dans l’argent.

À ce stade, Sunday Night Football et Carrie Underwood sont à peu près synonymes. Cette année marque la 12e saison de la chanteuse country lors de l’ouverture du Sunday Night Football, succédant à sa compatriote superstar country, Faith Hill, au cours de la saison 2013.

Pendant des années, beaucoup se sont demandé combien l’interprète de « Undo It » gagnait chaque année pour sa performance, et il semble que nous ayons enfin un chiffre. Selon un rapport de SportsKeeda.com, Underwood a reçu la somme énorme d’un million de dollars par match au cours de la saison 2023.

Bien qu’il soit un peu difficile de déterminer combien de fois sa version « Waiting All Day for Sunday Night » a été diffusée en raison de l’extension du calendrier de la NFL de 17 semaines à 18 semaines par saison en 2022, couplée au fait que la NFL étiquetera parfois non -Les matchs du dimanche soir tels que l’ouverture de la saison et les matchs de Thanksgiving comme les présentations de « Sunday Night Football », on estime qu’elle a interprété la chanson environ 194 fois en utilisant ce cadre de référence :

2013-2021 – 17 matchs (x9)

2022-2023 – 18 matchs (x2)

2024 – 5 matchs (jusqu’à présent)

Même si ça n’a pas été le cas officiellement a confirmé qu’elle avait gagné 1 million de dollars par performance au cours des 12 saisons, en utilisant les matchs de football du dimanche soir susmentionnés joués depuis qu’elle a pris la relève en 2013, couplés au million de dollars rapporté par match. On peut estimer qu’Underwood a gagné près de 200 millions de dollars. des seules performances de Sunday Night Football.

Bien que ce chiffre semble assez insensé, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas beaucoup de travail consacré à la création de la chanson semaine après semaine. Dans une interview avec SiriusXM en 2023, Underwood a révélé qu’elle enregistrait une version principale de la chanson chaque année avant de faire la queue avec toutes les différentes équipes qui joueront tout au long de la saison de 17 semaines et des séries éliminatoires de la NFL, « Il s’agit d’une version principale de haut en bas, puis de lignes remplies. Ainsi, lorsque nous enregistrons, nous le faisons en même temps.

Dans l’interview, elle a également expliqué comment elle enregistrerait une pléthore de combinaisons différentes d’équipes juste au cas où il y aurait une chance que différents affrontements et équipes voient leurs horaires flexibles vers le créneau horaire du dimanche soir ou qu’une équipe ne devrait pas bien réussir. se faufile en séries éliminatoires :

«Je fais toute la version principale, mais ensuite nous passons en revue et récupérons tous les matchs pour chaque semaine de football de saison régulière, puis nous passons aux séries éliminatoires. Et je chante ensuite toutes les combinaisons possibles d’équipes qui pourraient éventuellement, peut-être s’affronter, même si vous savez, même si au fond de votre esprit, vous vous dites : « Je sais qu’ils ne réussiront pas à entrer dans le match ». séries éliminatoires. Je ne sais pas pourquoi nous faisons ça. Nous le faisons de toute façon juste parce que la seule fois où vous ne le ferez pas, ils vous appelleront et vous devrez retourner en studio, alors faites tout.