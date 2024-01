Elle fuyait avec son petit-fils qui tenait un drapeau blanc. Puis elle a été abattue

Note de l’éditeur : la vidéo ci-dessus contient des images graphiques et dérangeantes. Discrétion des téléspectateurs recommandé.



Sara Khreis revit sans cesse dans sa tête le dernier jour qu’elle a passé avec sa mère.

Leur famille avait passé des semaines à se demander si elle devait fuir alors que les troupes israéliennes entraient dans le quartier d’al-Rimal de la ville de Gaza, des chars roulant devant leur porte d’entrée et une terrifiante cacophonie de bombes, de drones quadricoptères et de coups de feu tonnant tout autour d’eux.

Après deux nuits de bombardements si intenses qu’ils pensaient que leur maison pourrait être détruite, ils furent décidés : ils devaient partir.

« Nous nous sommes réveillés le 12 novembre, le jour que je n’oublierai jamais de toute ma vie. Je me souviens de chaque détail, minutes, heures, secondes », a déclaré Sara, 18 ans, à CNN dans une récente interview, retenant ses larmes.

Cette matinée a été compliquée, a-t-elle dit. Plus de 20 personnes, parents et voisins, s’étaient retranchées chez elles alors que la guerre s’aggravait. Hala, la mère de Sara, âgée de 57 ans, toujours très concentrée sur le fait de prendre soin de tout le monde sauf d’elle-même, a préparé un petit-déjeuner rapide au milieu d’une avalanche de bagages et a pris le temps de prier. Soudain, ils entendent leurs voisins dehors crier qu’un itinéraire d’évacuation a été organisé : « Allez, sortez, allez, sortez !

La prochaine chose que Sara savait, c’est qu’ils enfilaient des chaussures et se précipitaient vers la porte. Elle a eu une brève dispute avec sa mère – maintenant angoissante à raconter – pour savoir si elle pouvait l’aider à porter son sac. Puis ils se retrouvèrent dans la rue, rejoignant une vague d’autres personnes brandissant des drapeaux blancs : un symbole universel de capitulation.

Devant, quelques pas devant les autres, Hala marchait avec son petit-fils, Tayem, alors âgé de 4 ans, se tenant la main alors qu’ils naviguaient dans une rue jonchée de débris, un drapeau blanc dans l’autre main. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit et Hala s’effondra au sol.

Ce moment impensable a été filmé. La vidéo a fait surface plus tôt ce mois-ci dans un rapport d’un site d’information basé au Royaume-Uni. Regard sur le Moyen-Orient. Le regarder rend Sara et ses frères et sœurs malades.

Le clip du meurtre de Hala fait partie d’un nombre croissant de civils non armés brandissant des drapeaux blancs abattus à Gaza. L’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme, basé à Genève, a déclaré qu’il enquêtait sur neuf incidents de ce type. CNN a examiné quatre cas, dont celui de Hala Khreis.

CNN a tenté à plusieurs reprises de s’asseoir avec les Forces de défense israéliennes (FDI) pour partager ses conclusions. Ils ont déclaré vendredi à CNN que « l’incident était en cours d’examen » et, lorsqu’on leur a insisté davantage, ils ont déclaré qu’ils faisaient référence à al-Mawasi. Ils n’ont pas précisé si les autres incidents faisaient l’objet d’une enquête.

L’incident à al-Mawasi, une ville côtière du sud de Gaza précédemment désignée « zone de sécurité » par Tsahal, a eu lieu plus tôt cette semaine. Ramzi Abu Sahloul, 51 ans, faisait partie d’un groupe de cinq hommes, les mains levées et brandissant un drapeau blanc. Sahloul a déclaré à Ahmed Hijazi, un journaliste palestinien, qu’ils essayaient de regagner une maison où son frère était retenu par des soldats israéliens pour plaider en faveur de sa libération. Quelques instants après l’avoir interviewé, Hijazi a filmé deux chars israéliens au loin, au-delà d’un talus surélevé, puis Sahloul a été mortellement touché à la poitrine. L’impact du premier tir est visible sur les images et semble provenir de la direction des chars.

Parmi les incidents les plus largement rapportés par CNN, il y a la fusillade de trois otages israéliens, que Tsahal a reconnu avoir tué, croyant à tort que leur reddition était un piège. L’armée israélienne a affirmé à plusieurs reprises qu’elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter de nuire aux civils, mais ses soldats ont abattu des otages brandissant un drapeau blanc, violant ainsi ses règles d’engagement et soulevant des questions sur ces efforts.

Une autre vidéo, précédemment rapportée par CNN, montre un jeune homme au sol après avoir été abattu alors qu’il tentait d’évacuer la ville de Gaza. On pouvait voir son père, tenant un drapeau blanc, pleurer sur son corps. Les images ne montrent pas le moment où il a été abattu, et Tsahal n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Que les images du meurtre de Hala existent est une bénédiction mitigée, disent ses enfants, qui se sont entretenus avec CNN depuis Gaza et en Turquie. Ils espèrent que cela pourra servir de preuve dans une éventuelle future enquête sur sa mort. Mais, d’un autre côté, ils disent que cela les a obligés à revivre encore et encore le jour dévastateur où leur mère leur a été volée, à la recherche d’indices sur des questions dont ils craignent de ne jamais trouver de réponse.

« Ma mère allait avoir 58 ans le 30 décembre et avait avec elle son petit-fils. Alors pourquoi lui tirer dessus ? Qu’y a-t-il entre toi et elle ? Vous nous avez donné l’impression que nous pouvions partir en toute sécurité, nous avions des drapeaux blancs à la main comme indiqué », a déclaré Sara à CNN dans une interview depuis Istanbul, où elle a rejoint sa fiancée turque après avoir fui par le passage de Rafah. “Personne ne sait. Personne ne sait.”

Sara et le reste de sa famille affirment que Hala a été abattue par les forces israéliennes malgré ce qu’ils ont décrit comme un accord visant à leur fournir un passage sûr hors du quartier assiégé.

L’armée israélienne n’a pas commenté les affirmations de la famille, mais des images satellite et des photos de la même période examinées par CNN montrent que les troupes israéliennes étaient stationnées dans la zone, notamment dans une école située à seulement 200 mètres (environ 650 pieds) sur la route, pour à l’ouest de l’endroit où Hala a été tuée. La famille de Hala a déclaré que des chars étaient également positionnés sur la route devant elle, au sud.

La famille Khreis affirme qu’on lui a dit que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait organisé un itinéraire d’évacuation sur une route allant vers le sud, mais alors qu’ils s’enfuyaient, le message a changé pour se diriger vers l’est. Hala n’entendit les cris lui demandant de se retourner que lorsqu’il fut trop tard.

Le CICR a déclaré qu’il n’avait jamais accepté d’aider à l’évacuation, soulignant les difficultés auxquelles les familles sont confrontées pour obtenir des informations claires sur la manière de s’échapper. “Etant donné que la situation était et continue d’être dangereuse et dangereuse, il n’appartient pas au CICR de donner des instructions d’évacuation, car nous ne serions pas en mesure de garantir leur sécurité”, a déclaré l’organisation humanitaire dans un communiqué. « Conformément au droit international humanitaire (DIH), il est de la responsabilité des parties belligérantes d’assurer le passage sûr des civils, quelles que soient les dispositions prises en matière d’évacuation, de zones de sécurité ou de pauses humanitaires. Même si les gens choisissent de rester, ils restent protégés. »

L’histoire de la façon dont la famille Khreis a décidé de fuir met en lumière la confusion qui entoure les plans d’évacuation et les choix impossibles que des centaines de milliers de Palestiniens ont dû faire alors que les combats se rapprochaient de leurs foyers, brisant des vies, brisant des familles et détruisant des rêves. pour le futur.

Hala marche avec son fils, Mohammad, souriant et saluant la caméra.

Les mois qui ont précédé le début de la guerre ont été heureux pour Hala et sa famille. Ayant pris leur retraite quatre ans plus tôt en tant que professeur d’arabe après plus de 35 ans de travail dans une école locale, Hala et son mari avaient acheté une nouvelle maison et s’installaient dans les joies de voir leurs enfants et petits-enfants grandir.

Sara venait de se fiancer avec son petit ami, Faisel, et commençait à planifier leur mariage, organisant les détails avec sa mère pour que la famille élargie se rende en Turquie pour la cérémonie. Le fils de Hala, Mohammad, âgé de 22 ans, avait obtenu son diplôme universitaire et la famille a organisé une grande fête dans l’un de leurs restaurants préférés pour marquer l’occasion. Hala avait l’intention d’aider Mohammad, son fils unique, à trouver son partenaire de vie. Ils avaient prévu d’annoncer ses fiançailles le 7 octobre. Puis tout a changé.

Hala applaudit et sourit à côté de son fils, Mohammad, lors d’une fête de famille pour l’obtention de son diplôme.

« Ma mère a été toute ma vie ; elle était mon amie et tout pour moi. Je n’ai rien fait sans la consulter ou prendre son avis, elle était avec moi à chaque étape”, a déclaré Sara en feuilletant des photos de famille et en retenant ses larmes. «Nous avions tous des projets, des rêves, des objectifs et tout cela incluait ma mère. Ils nous ont volé notre mère, tous ces rêves ont disparu.

Nour, une autre fille de Hala, qui se trouve à Rafah, a déclaré qu’elle avait supplié sa mère de fuir pendant des semaines, mais qu’elle avait refusé, inquiète de la façon dont elle et le reste de la famille pourraient survivre au voyage vers le sud, alors que des informations faisaient état de zones d’évacuation en cours. frapper. Nour avait fui après que l’armée israélienne ait largué des tracts appelant les habitants de la ville de Gaza à évacuer vers le sud à la mi-octobre.

Lorsque le reste de la famille a décidé d’évacuer le 12 novembre, les combats étaient devenus incessants. Mais Sara a dit que sa mère semblait calme. Alors que tout le monde se préparait à partir, emballant leurs affaires, elle lisait tranquillement le Coran. « Elle a dit que si nous avions la chance de faire partie de ce monde, nous vivrions. Et si nous mourons, nous sommes des martyrs », a rappelé Mohammad.

Lorsqu’ils sont sortis dans la rue, il y avait une incertitude quant à la direction qu’ils devaient prendre, avec les forces israéliennes…