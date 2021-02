Elle Fanning ressemble à une Cendrillon des temps modernes aux Golden Globes

Elle Fanning peut jouer la princesse Aurora dans maléfique, mais elle donne à Cendrillon une course pour son argent aux Golden Globes 2021.

La nominée aux Golden Globe a montré sa robe Gucci, conçue par Alessandro Michele, sur Instagram avant le grand soir. Elle a posté une photo d’elle-même, toujours aussi royale dans la robe en soie bleu bébé, écrivant: « Habillée pour une nuit pour les @goldenglobes Merci à ma belle équipe de coiffure et de maquillage dans l’émission @erinayanianmonroe et @glynnlorraine Ils se transforment moi dans Catherine tous les jours sur le plateau et fais partie de cette journée spéciale! «

L’équipe derrière Hulu’s Le grand a également aidé à capturer le moment parfait, avec Elle partageant qu’elle et le photographe Gareth Gatrell « a eu un moment tellement amusant à prendre ces photos » d’elle dans la robe Gucci et les bijoux Fred Leighton.

Et, comme toujours, l’actrice a lancé un cri à Alessandro, sous-titrant la photo: « J’adore @gucci pour toujours! »