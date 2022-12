Elle Fanning et Max Minghella sur le tapis rouge de la première de “Babylon” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Lisa OConnor / AFF-USA.com / MEGA

Elle Fanning est arrivée avec style alors qu’elle marchait sur le tapis rouge avec son petit ami Max Minghella à la première de Babylone le jeudi 15 décembre. Max, 37 ans, est l’un des acteurs principaux du film, et Elle, 24 ans, était sa cavalière pour l’événement spécial. Le couple apparaît rarement ensemble en public, malgré une relation de trois ans. La seule autre fois où ils ont foulé le tapis rouge ensemble, c’était en 2019 pour le Met Gala.

Pour leur apparence rare, Elle et Max ont opté pour des looks classiques entièrement noirs. Le grand L’actrice portait une longue robe, avec des motifs floraux incroyablement subtils cousus partout, et des talons à bout ouvert. Elle avait ses cheveux blonds brillants signature séparés sur le côté. Le conte de la servante star a secoué un costume à rayures, rappelant les looks hollywoodiens classiques qui Babylone portrait, avec une fine cravate pour le soir. Elle a partagé quelques regards supplémentaires sur la paire sur le tapis rouge sur son histoire Instagram.

Elle et Max ont pour la plupart gardé leur relation privée, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles ils avaient commencé à sortir ensemble, peu de temps après avoir travaillé sur Esprit d’ado, que Max a écrit et réalisé ensemble en 2018. Cette même année, le couple a été repéré à Londres, se tenant la main et s’embrassant. Au milieu des spéculations, le couple a surtout gardé le silence sur leur romance. Quand le Super 8 l’actrice a été interrogée sur les rumeurs, elle a donné une courte réponse. “Je veux dire, nous aimons vraiment travailler ensemble”, a-t-elle déclaré Divertissement ce soir en avril 2019. “C’était, comme, très spécial, et c’est un si bon ami.”

Bien qu’il n’ait pas abordé les rumeurs de rencontres, le réalisateur a également fait l’éloge de la performance d’Elle, la félicitant pour les nombreux aspects différents dont elle avait besoin pour pouvoir si bien faire pour le film. “C’est beaucoup pour une seule personne, et elle a tout géré avec tant de discipline et de professionnalisme et elle ne s’est jamais plainte”, a-t-il déclaré. ET. « Tout était génial et utilisable. Elle a fait tout son chant en direct. C’est incroyable, c’est un travail incroyable.

Malgré la réponse timide en 2019, le couple a fait sa première et, jusqu’à présent, sa seule apparition ensemble sur le tapis rouge lorsqu’ils sont arrivés pour le Met Gala 2019. La Babylone La première est clairement une occasion très spéciale pour le couple, car ils ont fait leur deuxième apparition sur le tapis rouge et Elle a montré son amour pour Le réseau social acteur de cinéma.

