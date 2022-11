Elle fait une apparition surprise – Hollywood Life

Voir la galerie





Si vous avez commencé à regarder La Couronne saison 5, vous avez peut-être pensé avoir accidentellement cliqué sur un épisode de la saison 1. La saison commence par un voyage dans le passé en 1953, lorsque Reine Elizabeth II assiste à la cérémonie de lancement du nouveau yacht royal. Claire Foy reprend son rôle de jeune monarque dans cette scène de flashback.

La reine annonce le nom du yacht royal lors de la cérémonie de lancement : Britannia. « J’espère que ce tout nouveau navire, comme votre toute nouvelle reine, se révélera dépendant et constant. Capable de résister à n’importe quelle tempête », a déclaré la reine Elizabeth II de Claire dans son discours. “Je lui souhaite du succès. Et à tous ceux qui naviguent en elle.

Cette scène s’estompe rapidement et la série revient à sa chronologie des années 1990. Imelda Staunton assume le rôle de la reine Elizabeth II dans ses dernières années. Elle jouera la reine dans les deux dernières saisons de la série.

Claire a joué la reine Elizabeth II pendant les deux premières saisons de la série Netflix aux côtés de Matt Smith Prince Philippe. Claire a remporté son premier Emmy en 2018 pour sa performance en tant que monarque légendaire.

Ce n’est pas la première fois que Claire reprend son rôle de reine Elizabeth II dans Celui de la Couronne saisons ultérieures. Elle est apparue dans le huitième épisode de la saison 4 ou une scène de flashback. Elle a remporté son deuxième Emmy – Meilleure actrice invitée dans une série dramatique – pour son apparition.

La Couronne a toujours refondu ses rôles principaux après deux saisons. Après la course de Claire en tant qu’Elizabeth, Olivia Colman a pris le relais pour les saisons 3 et 4. Imelda sera la dernière actrice jouant le rôle du monarque.

Après la mort de la reine Elizabeth II en septembre 2022, Claire a réfléchi à jouer le leader légendaire. “Je pense qu’elle était un monarque incroyable”, a déclaré l’actrice Bbc. “Elle a uni les gens et elle était un énorme symbole de continuité, de dignité et de grâce… Mon sentiment principal est juste de penser à elle en tant que mère, grand-mère et arrière-grand-mère, vraiment, et je suis très honorée d’avoir été une adolescente. infime, petite partie de son histoire.