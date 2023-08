"Elle fait l’affaire": Ayushmann sur le casting d’Ananya dans Dream Girl 2

Ayushmann Khurrana, dont Fille de rêve 2 devrait sortir en salles demain, a révélé la raison pour laquelle Ananya Panday a remplacé Nushrratt Bharuccha dans le film. Fille de rêve 2 est une suite du film de 2019 Fille de rêve. Dans le premier volet, Nushrratt Bharuccha jouait le rôle principal féminin. Ayushmann a dit à L’Express indien lors d’une interview, Ananya Panday correspond bien à cette version et c’est pourquoi elle a remplacé Nushrratt Bharuccha. Au sujet du casting d’Ananya Panday, Ayushmann a déclaré : « C’est une suite organique de Dream Girl. Nous avons dû choisir un film différent, et Ananya faisait l’affaire. Je pense qu’elle est très courageuse et ajoute de la valeur au film. La façon dont elle a pris l’accent du film, l’accent Mathura, est très louable. »

Ayushmann, qui a créé un genre en soi avec ses films socialement pertinents et sensibles au genre, n’a pas connu de succès au box-office l’année dernière. Ayushmann Khurrana’s Un héros d’action et Docteur G. sorti l’année dernière et les deux films ont connu un succès retentissant au box-office. Au milieu de Gadar 2 vague, qui ne semble pas ralentir dans un avenir proche, Ayushmann Khurrana a été interrogé par The Indian Express s’il se sentait nerveux à propos du box-office.

Le Donatrice Vicky L’acteur a répondu : « C’est bon d’être nerveux, on a l’impression que les résultats de nos 10èmes examens arrivent, c’est ce genre de sentiment. » Ayushmann a appelé Fille de rêve 2 son « film le plus massif » et il pense qu’il attirera le public dans les salles. Ayushmann Khurrana a déclaré à l’Indian Express : « Mais en même temps, c’est mon film le plus diffusé et il a également pénétré dans des villes à deux et trois niveaux. Je suis donc très enthousiasmé par celui-ci en tant que palette théâtrale, c’est pour un public plus large. public, vous avez coché toutes les bonnes cases et c’est aussi une suite, donc c’est le plus sûr de tous car c’est un divertissement familial pur et dur. C’est un film amusant. «

Raaj Shaandilyaa a réalisé Fille de rêve 2 et Ektaa R Kapoor l’a produit. Le film met en vedette Manjot Singh, Rajpal Yadav, Paresh Rawal, Asrani, Manoj Joshi, Seema Pahwa et Vijay Raaz dans des rôles de soutien.