Elle était une star de la nouvelle musique palestinienne. Puis elle a joué à côté de la mosquée.

Ils ont distribué métrage de l’événement, soulevant une tempête médiatique. Les dirigeants palestiniens ont condamné Mme Abdulhadi et la police l’a détenue pendant plus d’une semaine. Elle a été libérée sous caution mais fait toujours l’objet d’une enquête et ne peut pas voyager. Et cette fierté de la Palestine est devenue un méchant pour beaucoup au milieu d’un débat public sur ce que signifie être palestinien.

DJ de Ramallah, 30 ans, Mme Abdulhadi est une étoile montante de la musique électronique mondiale. Elle a aidé à construire la scène de la musique électronique à Ramallah, le centre administratif de la Cisjordanie occupée. Et à travers le diffusion de ses performances à Ramallah et de ses apparitions dans les grands festivals internationaux, elle avait fait de cette petite ville montagneuse – souvent associée au conflit israélo-palestinien – une destination occasionnelle pour clubbers européens hardcore et journalistes musicaux internationaux .

«Je ne suis pas allée dans le monde, jouant dans des festivals et disant: ‘Je suis un DJ palestinien et je veux libérer la Palestine’, a déclaré Mme Abdulhadi. Mais au fil du temps, elle s’est retrouvée par inadvertance en train de devenir une ambassadrice culturelle informelle, «parce que tout le monde voulait juste en savoir plus sur la Palestine.

La fureur a révélé certains des nerfs les plus crus de la société palestinienne contemporaine – une religiosité croissante, le ressentiment des élites à Ramallah et une incertitude sur la meilleure façon d’exprimer l’identité palestinienne à un moment où la souveraineté palestinienne semble particulièrement éloignée. Les Palestiniens ont une autonomie limitée dans près de 40% de la Cisjordanie, mais Israël dirige le reste, contrôle l’accès entre la plupart des villes palestiniennes et mène régulièrement des raids dans les zones sous contrôle palestinien nominal.

Pour ses critiques conservateurs, sa performance était néanmoins un affront à la tradition palestinienne, le dernier empiètement de l’influence étrangère sur le mode de vie palestinien et même une métaphore de l’échec de l’Autorité palestinienne – l’organisme qui supervise certaines parties des territoires occupés et a donné La permission de Mme Abdulhadi de se produire à Nabi Musa – pour défendre les intérêts palestiniens.

«Les gens du côté conservateur y voyaient un exemple de la faiblesse et de l’absence de l’Autorité palestinienne et de l’impuissance de la condition palestinienne», a déclaré Sari Nusseibeh, un intellectuel palestinien et ancien directeur de l’université Al-Qods à Jérusalem. Bien que la société palestinienne ait une fois de plus accepté la diversité, elle est devenue plus conservatrice ces dernières années alors que la lutte pour la création d’un État a bafouillé et que certains Palestiniens se sont tournés vers la tradition et la religion pour maintenir leur identité, a déclaré le professeur Nusseibeh.

Mme Abdulhadi est née à la veille d’une période plus optimiste, en octobre 1990. Sa famille vivait en exil en Jordanie depuis 1969, après que les autorités israéliennes ont expulsé sa grand-mère, Issam Abdulhadi, une militante des droits des femmes de premier plan.

Mais alors que les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens se sont accélérées au début des années 90, Israël a autorisé certains dirigeants exilés à rentrer avec leurs familles, dans un geste de bonne volonté. Parmi eux se trouvaient Issam et sa famille, y compris la jeune Sama ‘et son frère et sa sœur aînés. Son père, Saad, est éditeur et responsable d’événements, et sa mère, Samira Hulaileh, dirige un forum pour les femmes d’affaires. Elle s’est rencontrée pour cet entretien dans leur maison au sommet d’une colline, alors que Mme Hulaileh servait des boulettes d’agneau faites maison.

Enfant, Mme Abdulhadi a toujours été une pionnière. Avec sa grand-mère, elle a réussi à convaincre son directeur de la laisser former une équipe de football pour filles (elle a ensuite joué pour l’équipe nationale). Adolescente, elle a organisé des batailles hip-hop et des événements de break-dance, et ses connaissances de l’époque se souviennent d’elle comme d’une présence puissante.

«C’était le même sentiment que vous ressentez encore aujourd’hui», a déclaré Derrar Ghanem, un contemporain qui a également contribué plus tard à construire la scène de musique électronique de Ramallah. «Elle entre et vous vous dites:« Qui est-ce? »»

Mme Abdulhadi a commencé à expérimenter en tant que DJ au milieu de la deuxième Intifada, le soulèvement palestinien qui a tué environ 1 000 Israéliens et 3 000 Palestiniens au début des années 2000. Elle a utilisé l’équipement sonore de son père pour jouer de la musique lors d’événements entre amis.