Elle était une joueuse de Go semi-professionnelle mais a appris que la biologie est encore plus difficile.

ALEX GAGNÉ

Le résultat de son enquête, publié en janvier, est un « atlas » sur la manière dont les facteurs de transcription individuels affectent l’identité des cellules souches. Joung dit qu’elle a vu des neurones, des muscles cardiaques battants et des cellules placentaires apparaître sous son microscope. Mais le but ultime, dit-elle, « est de pouvoir fabriquer n’importe quel type de cellule, et de manière très contrôlée ».

Des réserves de cellules spécifiques pourraient être utiles pour tester des médicaments ou de nouveaux types de thérapies. D’autres scientifiques étudiant les facteurs de transcription espèrent trouver des combinaisons qui formeront des ovules humains en laboratoire ou même fourniront la clé de traitements de rajeunissement. « Nous ne générons pas seulement des listes lors de notre sélection. C’est une liste avec un objectif », explique Joung. « Il y a toujours cet objectif final. »

Le dépistage génétique est une « grande » science : les travaux de doctorat de Joung reposaient sur 17 collaborateurs. Et c’est cher aussi. Le simple fait d’acheter tous les gènes dont elle avait besoin a coûté 550 000 $, argent que Joung a pu récolter auprès du Centre Stanley de recherche psychiatrique de Broad, entre autres.

Mais l’échelle physique de l’œuvre est souvent microscopique. Les gènes arrivent sous forme éphémère dans des tubes en plastique. L’essentiel de l’action se déroule dans des salles de culture cellulaire, où des stagiaires en blouse blanche travaillent coude à coude devant des établis spéciaux recouverts de plexiglas. Finalement, l’expérience de Joung a impliqué plus d’un million de cellules. Pourtant, toutes ces cellules seraient, ensemble, plus petites qu’une seule mouche des fruits.

Joung n’a pas encore pris le temps de répondre à la question sur ces astrocytes qui ont piqué sa curiosité lorsqu’elle était étudiante. Et elle admet que ce n’est plus sa priorité absolue. Aujourd’hui, en tant que postdoctorante au Whitehead Institute, également à Cambridge, elle utilise son approche de dépistage pour approfondir des questions fondamentales sur la façon dont les protéines sont fabriquées à l’intérieur des cellules.

« Julia est une scientifique techniquement brillante et conceptuellement audacieuse qui crée des outils offrant des vues uniques et complètes de processus complexes », déclare Jonathan Weissman, qui dirige le laboratoire de Whitehead dans lequel Joung travaille actuellement.