«Elle était pleine de vie»: des proches et la communauté assistent à une veillée en l’honneur d’une femme décédée dans une discothèque de Saskatoon

Les larmes coulaient sur le visage d’Emilia Figueroa alors qu’elle se souvenait de son ami Hodan Hashi.

Les jeunes femmes se sont rencontrées pour la première fois alors qu’elles travaillaient à la Fun Factory de Saskatoon, a déclaré Figueroa.

C’est alors que leur amitié a débuté.

“Elle était vraiment comme mon âme sœur”, a déclaré Figueroa. “On s’est vraiment compris. Elle était pleine de vie.”

Figueroa était l’une des dizaines de personnes rassemblées devant l’hôtel de ville de Saskatoon samedi pour se souvenir de Hashi, décédé après une altercation sanglante au LIT Nightclub le 5 novembre.

Quatre autres villes du Canada – Regina, Edmonton, Toronto et Ottawa – ont également organisé des vigiles le même jour en l’honneur de la femme de 23 ans d’Ottawa, en Ontario.

“Elle a toujours été une belle lumière très positive dans ce monde”, a déclaré Figueroa, qui est venue montrer son soutien à la famille de son amie.

“C’est un processus vraiment difficile de savoir qu’elle n’est plus avec nous.”

Famille, communauté, souvenez-vous de Hashi, appelez à la justice

La communauté somalienne de Saskatoon et Black Lives Matter YXE ont organisé la veillée.

“Nous nous réunissons ici pour nous souvenir de la jeune vie que nous avons perdue”, a déclaré Ali Abukar, qui représentait la famille de Hashi et la communauté somalienne locale lors de l’événement.

Abukar a déclaré que Hashi était venu à Saskatoon pour étudier l’éducation de la petite enfance, en particulier pour travailler avec de jeunes enfants handicapés.

“Nous sommes profondément attristés et navrés par la perte de notre sœur Hodan Hashi”, lit-on dans un communiqué de la famille Hashi, qui décrit la jeune femme comme une personne généreuse, intelligente et altruiste, qui a passé une grande partie de son temps à aider les nouveaux arrivants à se réinstaller. au Canada.

“Hodan méritait de vivre une vie bien remplie et de faire partie de notre communauté dynamique.”

Abukar et d’autres demandent justice pour la jeune femme, sa famille et la communauté.

“La façon dont le meurtre et la tuerie se sont produits, et comment publiquement [it] a été partagé, cela n’a pas donné à la famille et à la communauté l’espace dont elles avaient besoin pour faire leur deuil pacifiquement », a déclaré Abukar, faisant référence à des vidéos de l’incident qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré que sa mort avait eu un impact important sur la communauté somalienne.

“Cela a eu un impact énorme sur la famille et les amis.

“Nous voulons pouvoir vivre nos vies de manière sûre et inclusive”, a-t-il ajouté.

“Ce qui me dérange personnellement [as] quelqu’un qui vit dans cette communauté et élève une jeune famille, je ne veux pas élever ma famille dans une communauté où nous ressentons de la peur.”

Le maire de Saskatoon prend la parole lors d’une veillée

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, qui a dit avoir été invité par la communauté, a également assisté à la veillée.

“Cela a été une perte de vie très tragique dans notre communauté, cela a affecté des membres de la famille, des amis, des êtres chers et la communauté dans son ensemble”, a déclaré Clark.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a également assisté à la vigile pour Hodan Hashi le samedi 19 novembre. (Thérèse Kliem/CBC)

“Surtout en ce moment … au sein des communautés racialisées et au sein de la communauté noire, ou de n’importe qui, ils veulent savoir que tout le monde a les mêmes chances de mener une enquête juste et complète.”

Il a dit que bien qu’il comprenne que les gens veulent s’assurer qu’il y ait une enquête approfondie, il ne s’implique pas dans le processus.

Paige Theriault-Fisher, 22 ans, est accusée d’homicide involontaire coupable en lien avec la mort de Hashi.

Elle est actuellement en liberté sous caution et doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 15 décembre.