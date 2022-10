Elle était ministre des femmes en Iran avant la révolution de 1979. Maintenant, elle regarde les manifestations en exil

Le courant23:06Pourquoi l’ancienne ministre iranienne des Affaires féminines pense que ces manifestations sont différentes

Les manifestations anti-régime en cours en Iran sont une source à la fois de joie et de peur, déclare l’ancienne ministre des Affaires féminines du pays.

“C’est la première fois dans l’histoire de notre mouvement féministe à l’échelle mondiale que les femmes provoquent et provoquent une révolution. C’est donc une fierté”, a déclaré Mahnaz Afkhami, qui a occupé le ministère de 1975 à 1978.

Elle s’est exilée après la révolution de 1979, qui a établi l’emprise de la République islamique sur le pays.

“Mais en même temps, [I feel] la peur parce que beaucoup d’entre eux sont attaqués si sauvagement. Nous craignons juste pour leur sécurité”, a-t-elle déclaré Le Courant Matt Galloway.

“Je suis plein d’espoir et plein de bons voeux pour mes chères compatriotes en Iran et dans le monde.”

Des manifestations ont éclaté dans des villes à travers l’Iran après le 16 septembre mort de Mahsa Amini . La femme kurde de 22 ans est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs de la République islamique, prétendument pour avoir porté le hijab de manière incorrecte.

Afkhami travaille maintenant comme militante des droits des femmes aux États-Unis et a publié ce mois-ci le livre L’autre côté du silence : mémoires sur l’exil, l’Iran et le mouvement mondial des femmes.

Elle a déclaré que les manifestations ne concernaient pas simplement le voile.

Le nouveau livre de Mahnaz Afkhami explore sa vie avant et après avoir quitté l’Iran, et le mouvement féministe dans le monde. (Presses de l’Université de Caroline du Nord)

“Il s’agit d’assujettissement, d’autoritarisme, de pression”, a-t-elle déclaré.

Le régime a déjà fait face à des manifestations de masse, plus récemment en le Mouvement vert de 2009, mais Afkhami pense que ces protestations sont différentes.

“Tout le monde, des jeunes enfants aux personnes âgées, en passant par les usines, le bazar et la production de pétrole, tout le monde s’implique”, a-t-elle déclaré.

Malgré une violente répression des forces de sécurité, les manifestations à l’échelle du pays sont maintenant entrées dans leur cinquième semaine. Les troubles ont attiré l’attention mondiale en dépit interruptions de l’accès à Internet dans le pays . Les responsables iraniens ont a imputé les troubles aux deux opposants étrangers au régime et la minorité kurde en Iran .

L’Iran avant la révolution

Née en 1941, Afkhami a déclaré que l’Iran dans lequel elle avait grandi avait toujours des valeurs traditionnelles qui limitaient la liberté des femmes, mais que cela avait changé au fil des ans. Sa grand-mère a pu démarrer une entreprise de couture et assurer sa propre indépendance économique; sa mère, Ferdows Naficy, a été l’une des premières femmes iraniennes à fréquenter l’Université de Téhéran.

“C’était à la fois encore une sorte de cadre féodal avec une faible éducation pour les femmes dans ma très petite enfance. Mais en même temps, c’était un cadre dans lequel les femmes pouvaient aller à l’encontre des traditions coutumières et faire quelque chose d’inhabituel”, a-t-elle déclaré.

Afkhami s’est impliquée dans la lutte pour les droits des femmes à la fin des années 1960 et est devenue secrétaire générale de l’Organisation des femmes d’Iran à but non lucratif en 1970. Elle a parcouru le pays, écoutant des femmes parler de leur expérience et de ce dont elles avaient besoin pour obtenir une plus grande indépendance. .

Rien de ce qui s’est passé n’est décidé par les femmes. Ils sont sortis de cette histoire. Alors écoutons-les. Voyons ce qu’ils disent – Mahnaz Afkhami

Elle a apporté ces expériences à sa nomination au poste de ministre des Affaires féminines en 1975, le premier poste ministériel de ce type en Iran. La France était le seul autre pays au monde à avoir un ministre dédié aux questions féminines dans le monde entier.

La nouveauté du poste avait ses avantages, car “personne d’autre n’avait fondamentalement la moindre idée de ce qu’était un ministre des affaires féminines et de ce qu’il était censé faire”, a-t-elle déclaré.

Afkhami et son équipe suggéraient des idées de politique, basées sur les changements qu’elles et d’autres femmes voulaient voir. Très souvent, le reste du gouvernement “s’y est prêté”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons pu faire beaucoup de choses simplement parce qu’il y avait une liberté dans la définition de ce rôle.”

Droits perdus après 1979

Avant 1979, les femmes en Iran avaient accès à plus de droits et de libertés, stimulées par l’action politique et l’éducation, ainsi que par l’espoir et la positivité, a déclaré Afkhami.

“Les femmes à cette époque, juste avant la révolution, avaient toutes les nécessités du travail et des opportunités d’emploi”, a-t-elle déclaré.

“Elles avaient jusqu’à sept mois de congé de maternité. Elles avaient une garde d’enfants dans les locaux du lieu de travail. … Nous avions les meilleures lois sur la famille au Moyen-Orient, en Afrique du Nord.”

La mère d’Afkhami, Ferdows Naficy, deuxième à gauche en costume blanc, lors d’une visite aux ruines de Persépolis en 1974. Afkhami a déclaré que sa mère était l’une des premières femmes à fréquenter l’Université de Téhéran. (Presses de l’Université de Caroline du Nord)

La vie des femmes en Iran n’est “même pas comparable”, a-t-elle déclaré, ces droits ayant disparu avec l’établissement de la République islamique.

Elle pense que le régime a finalement « peur des femmes plus que tout ».

“Ils comprennent et ils ont absolument raison que l’unité de base de la société est la famille”, a-t-elle déclaré.

Le rôle d’une femme dans la famille, y compris les droits dont elle jouit ou les restrictions qui lui sont imposées, se reflète “dans l’éducation, dans les affaires, dans le gouvernement, dans l’économie, dans tout”, a-t-elle déclaré.

“Les fanatiques religieux sont, plus que quiconque, conscients que si vous secouez cette structure – l’architecture des relations humaines dans la famille – cela va se répandre dans la société et tout changer”, a-t-elle déclaré.

Mais Afkhami pense que s’attaquer aux problèmes mondiaux, des conflits internationaux à la crise climatique, bénéficierait du point de vue des femmes.

“Rien de ce qui s’est passé n’est décidé par les femmes. Elles sont sorties de cette histoire. Alors écoutons-les. Voyons ce qu’elles disent.”