Elle était la pop star adolescente aux cheveux fougueux à l’origine de la visite originale du centre commercial dans les années 80. Pouvez-vous deviner de qui il s’agit ?

À seulement seize ans, cette idole adolescente aux cheveux cuivrés était trop jeune pour faire des tournées dans des salles régulières dans les années 80, alors son équipe de direction a trouvé une brillante alternative : des concerts dans des centres commerciaux.

La tournée nationale des centres commerciaux – la première du genre – l’a amenée à se produire devant d’autres jeunes boppers de toute l’Amérique avant la sortie de son premier album éponyme en 1987.

Le disque s’est vendu au chiffre stupéfiant de sept millions d’exemplaires dans le monde, sans aucun doute grâce à cette première exposition dans le lieu de rencontre préféré de chaque adolescent.

Pouvez-vous deviner qui c’est ?

Aujourd’hui mère d’un enfant, divorcée deux fois, elle est devenue une sensation pop des années 80 à seulement 16 ans après s’être produite dans des centres commerciaux à travers le pays.

L’ancienne pop star adolescente arbore toujours ses mèches de feu emblématiques à 52 ans, comme le montrent ces récentes photos de DailyMail.com à Los Angeles la semaine dernière.

Connue sous le nom de Tiffany à son apogée, l’ancienne sensation adolescente d’aujourd’hui est la mère d’un enfant, deux fois divorcé, qui chante et tourne toujours à travers le pays.

Tiffany Darwish, aujourd’hui âgée de 52 ans, a été vue arrivant pour son spectacle au Canyon Club à Agoura Hills, en Californie, sur des photos exclusives de DailyMail.com.

Vêtue de leggings noirs, d’une chemise violette tie-dye avec ses célèbres mèches rouges flottantes avec des extensions colorées ajoutées, arborant du vernis à ongles noir, elle a transporté deux grands sacs dans la porte arrière de la salle.

Toujours aussi professionnelle, Tiffany s’est présentée plus de trois heures avant de monter sur scène à 20 heures avec son groupe.

Le Canyon Club vend une variété de billets. Les invités qui souhaitent dîner arrivent à 19 heures, tandis que d’autres peuvent simplement prendre un verre au bar, voire rester debout pendant le spectacle.

Il y a même une petite piste de danse pour que les clients puissent bouger lorsque leur chanson préférée est interprétée.

Tiffany vit désormais loin de Los Angeles dans un ranch tranquille du Tennessee.

Aujourd’hui, Tiffany mène une vie plus calme dans son ranch de six acres à Springfield, Tennessee, mais continue de se produire dans des salles de concert à Los Angeles.

Sa chanson emblématique de 1987, « I Think We’re Alone Now », est devenue un succès international et a fait d’elle l’une des plus grandes pop stars de la décennie.

La chanson a été initialement enregistrée en 1967 par le groupe de rock Tommy James and the Shondells, mais c’est Tiffany qui l’a propulsée au sommet des charts.

Elle a même réussi à faire passer Bad de Michael Jackson de la première place du Billboard 200, faisant d’elle la plus jeune artiste féminine à remporter la première place.

Tiffany a ensuite choqué le monde en posant pour Playboy en 2002, à l’âge de 30 ans, pour montrer au monde qu’elle n’était plus cette adolescente artiste.

«Je recommencerais sans hésiter», a-t-elle déclaré plus tard.

En 2011, elle revient sur la scène musicale avec son LP de style country-pop intitulé « Rose Tattoo ».

Tiffany a donné une série de concerts dans divers centres commerciaux après s’être lancée dans une tournée nationale. Elle est photographiée au Topanga Mall de Los Angeles en 1989.

Née Tiffany Renee Darwish à Norwalk, en Californie, elle a une bonne attitude à l’égard du tube qui l’a rendue célèbre, affirmant qu’elle ne se lasse jamais de le chanter aux fans, en disant : « Cette chanson donne toujours de la joie aux gens. »

Ce n’est pas étonnant, sa version du tube des Beatles de 1963, « I Saw HIM Standing There » est un autre hit des charts qu’elle interprète encore aujourd’hui, avec la sombre ballade « Could’ve Been ».

La soirée au Canyon Club a été un succès avec son ami l’acteur et chanteur des Goonies Corey Feldman, 53 ans, venu soutenir son ami et profiter du spectacle.

Tiffany a un programme de tournées chargé, après quoi elle retourne dans son ranch de six acres à Springfield, Tennessee.

Fille de la campagne dans l’âme, elle dit aimer le jardinage et la vie rurale après avoir quitté Los Angeles il y a plus de vingt ans.

Elle a été mariée à Bulmaro Garcia de 1992 à 2004, ils ont un fils Elijah, 32 ans, puis à Benn George de 2004 à 2018.