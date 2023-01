Elle et Hugh Dancy attendent un troisième bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

Claire Danois et Hugues Dancy attendent. Le représentant du couple a confirmé PERSONNES dimanche (8 janvier) que Claire, 43 ans, est enceinte de leur troisième enfant. Elle et Hugh, 47 ans, sont déjà les fiers parents de deux beaux garçons, ayant accueilli Cyrus Michel Christophe en 2012 et Sorbier des oiseleurs en 2018. La nouvelle précède les Golden Globes 2023, où Claire est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée pour son travail sur Fleishman est en difficulté.

On ne sait pas quand Claire est due. En août 2022, elle a fait une belle silhouette à Malibu. Au début du mois, Claire a dévalé le sable et les vagues en portant un bikini blanc et bleu. Les Ma soi-disant vie alun a attrapé quelques rayons en portant un maillot de bain décolleté, et son ventre était plat et en forme. Il n’y avait aucun signe de bosse de bébé, donc cette nouvelle d’une troisième grossesse pourrait être un cadeau de vacances tardif pour le couple.

Claire s’extasiait auparavant sur la maternité. Lorsqu’elle était enceinte de Rowan en 2018, elle a dit qu’elle « prendrait sa retraite pendant un petit moment » et se préparerait au paquet de joie. “Cela ressemble à un immense luxe”, a-t-elle déclaré PERSONNES en 2018. “Lorsque j’étais enceinte de mon premier fils, j’ai travaillé jusqu’à mon huitième mois, donc c’est un énorme cadeau d’avoir la chance de me lever un peu les pieds.”

Cependant, lorsque Claire est retournée au travail, Cyrus a semblé s’adapter à la Patrie Positionner. « Il est le Patrie bébé », a-t-elle dit PERSONNES en 2020. “J’étais enceinte de lui en train de filmer. Troisième saison, il avait cinq mois. J’ai tellement de photos de lui à divers stades de développement dans le fauteuil de Carrie Mathison. … “Il dit, ‘Action!’ C’est un vrai bébé. C’est vraiment mignon. Il aime le [show’s operations room] à cause de toutes les lumières. C’est un super environnement pour un enfant. C’est le cirque !”

Cependant, Danes a été ouvert sur le fait que la grossesse et la maternité ne sont pas toujours des sourires et des rires. “Être maman est incroyablement difficile”, a déclaré Claire en 2014 Harper’s Bazaar Royaume-Uni, par le magazine Mother. «Mais, nous ressentons toujours une pression pour en parler en termes très romantiques. Nous avons tous parfois ce ressentiment et cette anxiété d’être piégés par le rôle, cette responsabilité. Et puis, chimiquement, ça peut se déchaîner, et il n’y a pas de bouton “off”. [For me] c’était l’ajustement le plus difficile. Vous vous sentez toujours redevable à quelqu’un. Et, pendant si longtemps, ils sont comme des koalas, vous ressentez simplement la responsabilité physique d’être là pour qu’ils s’accrochent. C’est assez primitif.

