Elle est vice-présidente en exercice. Elle est la candidate du changement. Comment Harris joue sur les deux tableaux

WASHINGTON — Elle est vice-présidente en exercice depuis trois ans et demi. Elle est également candidate à la présidence depuis cinq semaines seulement et promet une « nouvelle voie à suivre ».

Kamala Harris a les deux choses en main alors qu’elle se lance dans la campagne après la Convention nationale démocrates’attribuant le mérite de certaines parties de Le président Joe Biden lors des rassemblements organisés devant Air Force Two, tout en se présentant comme une nouvelle dirigeante qui fustige « la politique du passé ».

À chaque cycle présidentiel, les candidats font campagne en fonction de leur expérience ou de leur fraîcheur, mais Harris semble jusqu’à présent réussir à harmoniser deux messages apparemment contradictoires, au grand dam de l’ancien président. Donald Trump et ses alliés.

« Elle a cet avantage puissant, unique et intéressant que nous n’avons jamais vu auparavant dans notre politique », a déclaré Patrick Gaspard, PDG du groupe de réflexion à tendance démocrate Center for American Progress Action Fund et ancien directeur exécutif du Comité national démocrate sous la présidence de Barack Obama.

« Elle est à la fois une titulaire », a-t-il déclaré, et « elle a été capable de reprendre le flambeau du « changement » à Donald Trump. »

La vision de Harris pour le pays s’est fortement appuyée sur les plans de Biden, au point de ne pas avoir réécrit ces plans même après le retrait de Biden. plateforme approuvée par le DNC a été adopté la semaine dernière avec des mentions fréquentes – et dépassées – d’un « second mandat » de Biden.

Son image de personne qui propose une « nouvelle voie » repose en grande partie sur le fait qu’elle se démarque de la norme. Cette fille de 59 ans, née d’immigrants jamaïcains et indiens, a remplacé un homme blanc de 81 ans qui s’est présenté pour la première fois à la présidence il y a 36 ans. Elle se présente pour devenir la première femme présidente du pays et la première femme noire ou personne d’origine sud-asiatique à exercer cette fonction.

Les deux tiers des démocrates voulaient que Biden se retire après sa performance lors du débat contre Trump, ce qui a cristallisé les inquiétudes de longue date du public et de nombreux démocrates éminents en privé quant à son état de préparation.

Selon Whit Ayres, un sondeur républicain, la capacité de Harris à incarner le changement « a beaucoup plus à voir avec son âge, sa race et son sexe qu’avec les positions politiques qu’elle a exprimées ». Il a ajouté : « Cela crie au changement ».

De l’avis de ses collaborateurs, Harris offre ce que les électeurs semblent avoir désiré toute l’année : un nouveau messager, mais qui jusqu’à présent propose une évolution modeste du bilan Biden-Harris.

« Elle est sa propre leader, bien sûr », a déclaré Brian Nelson, son principal conseiller politique de campagne, aux journalistes lors d’un événement Bloomberg au DNC. « Mais c’est une dirigeante qui a été une partenaire du président Biden ces trois dernières années et demie », ajoutant qu’ils ont « des valeurs et des principes partagés ».

L’équipe de campagne de Trump a critiqué son manque de précisions sur les politiques et a tenté de la présenter comme une personne bien plus libérale qu’elle ne le laisse paraître. Essayant peut-être de créer des attentes avant la publication de nouveaux sondages, l’équipe de campagne a prédit samedi que Harris verrait ses sondages augmenter après la convention et a mis en cause ce qu’elle a appelé la « lune de miel de Harris ».

« Nous avons certainement été aux premières loges de la « lune de miel » », ont écrit les sondeurs de Trump Tony Fabrizio et Travis Tunis. « En fait, les médias ont décidé de prolonger la lune de miel de plus de quatre semaines maintenant. »

La campagne de Harris a annoncé dimanche avoir récolté 82 millions de dollars au cours de la semaine de la Convention nationale démocrate et la somme stupéfiante de 540 millions de dollars depuis que Biden a quitté la course et l’a soutenue le 21 juillet.

Harris a cherché à s’attribuer le mérite de certains aspects de la politique étrangère de Biden. Dans son discours à la convention, elle a déclaré avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy « pour l’avertir du projet d’invasion de la Russie » cinq jours avant que la Russie ne lance son attaque à grande échelle. Ils se sont rencontrés lors de la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, à un moment où les États-Unis mettaient en garde publiquement et en privé depuis des mois contre une invasion et travaillaient déjà avec les forces ukrainiennes pour s’y préparer.

Trump le fera continuer à essayer de coller Harris Les aspects les moins réjouissants du bilan de Biden sont nombreux. Lundi, il devrait se rendre au cimetière national d’Arlington pour rendre hommage aux militaires tués dans l’attentat à la bombe devant l’aéroport de Kaboul il y a trois ans, lors du retrait calamiteux des États-Unis d’Afghanistan. Trump se rendra ensuite dans le Michigan pour prendre la parole lors de la conférence de l’Association de la Garde nationale des États-Unis.

Harris a confirmé à CNN en août 2021 qu’elle était la soi-disant dernière personne présente dans la salle lorsque Biden a pris sa décision de se retirer.

« C’est un président qui a un courage extraordinaire », a-t-elle déclaré à la chaîne. « J’aimerais que le public américain puisse parfois voir ce que je vois, car en fin de compte – et la décision lui appartient toujours – je l’ai vu à maintes reprises prendre des décisions basées exactement sur ce qu’il croit être juste. Peu importe ce que les politiciens lui disent être dans son intérêt. »

Le message de Harris est désormais implicite : Biden a également fait partie de la politique du passé, même si elle s’attribue le mérite de son bilan et le loue publiquement. La première publicité nationale de Harris après la convention vise à mettre en avant le contraste générationnel avec Trump. « Au lieu de nous concentrer sur la politique du passé, nous devons penser à l’avenir. »

Les électeurs, a déclaré Dan Pfeiffer, ancien conseiller d’Obama, « ont soif d’une politique nouvelle, plus porteuse d’espoir ».

« Si elle peut prouver aux gens qu’elle peut tourner la page, alors Kamala Harris gagnera », a-t-elle déclaré.