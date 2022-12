“Elle est un leader, a du cœur, n’a pas d’ego et fait passer les gens en premier”

“Je pensais vraiment que j’étais dans un rêve”, déclare Kay Cossington en repensant à la victoire des Lionnes sur l’Allemagne pour remporter leur premier titre de championne d’Europe.

La responsable technique féminine de la FA n’aurait probablement pas été la seule à penser cela, alors que 87 192 fans se sont emballés à Wembley pour voir l’Angleterre remporter un tournoi majeur à domicile cet été.

Getty Wiegman, d’origine néerlandaise, a été nommé patron des Lionnes en 2021

Getty Les Lionnes sont entrées dans l’histoire en remportant le titre de l’Euro féminin cet été

Voir autant de fans de différents horizons et de différents groupes d’âge célébrer ce moment unique dans une vie était un spectacle en soi après deux années difficiles en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans le processus, les Lionnes ont inspiré une nation et propulsé le football féminin au Royaume-Uni à un tout autre niveau, avec une participation en hausse de 227 % dans la Super League féminine cette saison.

Les équipes des Lionnes et de la WSL jouent désormais régulièrement dans des stades plus grands, l’Angleterre ayant l’une des récoltes de joueurs les plus talentueux au monde.

Une personne qui doit s’attribuer une énorme part de mérite pour les réalisations de l’équipe cet été est Sarina Wiegman.

Wiegman était déjà considérée comme l’une des meilleures entraîneures du football féminin depuis qu’elle était à la tête des Pays-Bas, mais en l’espace d’un an avec l’Angleterre, elle a révolutionné cette équipe des Lionnes et lui a redonné confiance.

Mais surtout, elle a transformé cette équipe en championne d’Europe.

Getty Wiegman a contribué à donner vie au football féminin en Angleterre

Cossington a joué un rôle clé dans la nomination de Wiegman et a été immédiatement frappée par son leadership.

S’adressant à talkSPORT dans le cadre d’un nouveau documentaire intitulé Historymakers, Cossington a déclaré: “J’ai rencontré Sarina [as] nous travaillions tous les deux pour la FIFA en tant que consultants. Nous étions tous les deux des entraîneurs mentors pour des entraîneurs du monde entier et nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre un soir au dîner en tant que deux mentors et nous avons juste parlé toute la nuit et très rapidement reconnu et réalisé que nous avions beaucoup en commun.

“Nos croyances sur la façon dont nous voulions évoluer, développer et développer le jeu étaient vraiment à égalité. C’était avant toute nomination de l’emploi devenant même disponible.

“Ce que j’ai ressenti de la part de Sarina très tôt, c’est qu’elle est absolument une leader avec les plus hauts niveaux d’intégrité. Elle a du cœur et elle a le jeu au cœur de tout ce qu’elle fait.

“Elle n’a absolument aucun ego. Tout ce qu’elle fait est pour la bonne raison pour les joueurs et l’équipe et la croissance et l’évolution du jeu et cela la rend super spéciale.

Getty Wiegman a été salué comme un entraîneur et une personne “spéciaux”

“Ce que je pense que nous avons rapidement réalisé, certainement quand elle est arrivée dans l’organisation aussi, c’est qu’elle place les gens au centre de toutes les décisions qu’elle prend. Elle n’a jamais peur de prendre des décisions et prend toujours ses décisions de la bonne manière.

“Elle est très claire, elle est très méthodique et croit et fait confiance à ce que nous essayons tous de réaliser dans le football féminin, ce qui, je pense, est une chose énorme quand vous êtes l’entraîneur de l’équipe nationale.

“Elle a un tel impact sur la croissance globale du jeu parce qu’elle est tellement intéressée et tellement engagée à faire croître le jeu et elle comprend et reconnaît que son rôle d’entraîneure de l’équipe nationale joue un rôle important dans la croissance et l’évolution du jeu.

“Nous avons fait un travail fantastique autour de l’histoire et de l’héritage de notre jeu et avons invité la première équipe d’Angleterre à revenir dans le camp d’Angleterre et rencontré les joueurs et Sarina. Elle était super favorable et totalement dévouée à cela.

“Elle a complètement adhéré à la culture du pays et a adopté cette culture et s’est assurée qu’elle la garde riche et vivante dans tout ce que nous faisons.”

Getty Les femmes anglaises attirent des foules énormes à Wembley, avec de plus en plus de matchs de la Super League féminine qui se jouent également dans les grands stades

Dans le cadre de son rôle, Cossington est chargée de superviser le cheminement du niveau local vers l’équipe des Lionnes.

Depuis cette victoire à l’Euro, une nouvelle race de talents a commencé à faire son apparition dans l’équipe d’Angleterre, avec Lauren James, Jess Park, Maya Le Tissier et Esme Morgan, entre autres, qui ont toutes reçu des convocations.

Ce sont toutes des joueuses que Cossington aura vues dans les groupes d’âge plus jeunes et elle croit que l’héritage du tournoi de cet été restera dans les mémoires pour les années à venir.

« Dans l’ensemble, l’année a été absolument incroyable et l’été a certainement joué un rôle là-dedans », explique-t-elle.

“L’héritage laissé par le tournoi est probablement à un niveau qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer. Le nombre de filles souhaitant jouer au football a considérablement augmenté et le nombre d’entraîneures a considérablement augmenté depuis l’été.

“Nous avons déjà constaté une augmentation phénoménale du nombre de joueuses, mais nous avons également constaté une augmentation du type de personnes que nous engageons dans le football féminin. Nous avions un type de public différent auparavant et [now] c’est les filles et les garçons mais c’est aussi les garçons et les papas.

«Ce sont différentes communautés qui viennent et regardent le match et cela ressemble vraiment à un jeu communautaire à part entière. Les gens qui n’ont jamais regardé le football féminin auparavant viennent maintenant pour regarder les matchs de la WSL, les matchs du championnat féminin et soutenir leurs clubs locaux et c’est fantastique pour la croissance et la durabilité du jeu. »

Getty Les Lionnes ont inspiré une nouvelle génération de supporters à suivre le football féminin

Bien que 2022 soit une année révolutionnaire pour le football féminin au Royaume-Uni, il y a une chance que 2023 soit encore meilleure.

L’Angleterre sera considérée comme de sérieuses prétendantes à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain en raison de la profondeur de son équipe ainsi que de sa marque de football et n’a pas caché ses ambitions.

L’équipe n’a pas tardé à déclarer son intention de devenir championne du monde lors de la célébration de son succès à l’Euro à Trafalgar Square plus tôt cette année et Cossington pense que les Lionnes pourraient être des prétendantes aux tournois majeurs pour les années à venir.

“Je pense que nous avons un avenir très prometteur, en termes de profondeur de talent dont nous disposons”, a ajouté le chef de la FA.

« Katie Robinson, Ebony Salmon, la liste est interminable. Nous avons encore des joueurs dans notre équipe des moins de 23 ans qui essaient toujours de percer chez les seniors, mais c’est une telle profondeur d’équipe.

“Nous devons rendre hommage à tous les entraîneurs qui ont travaillé avec ces joueurs dans toutes nos équipes de groupes d’âge pendant un certain nombre d’années. Des gens comme Mo Marley, qui ont fait un travail incroyable pendant longtemps avec beaucoup de ces joueurs, y compris beaucoup de seniors en fait.

« Nous sommes dans une position fantastique. Nous ne devons cependant jamais nous reposer là-dessus. Nous ne voulons pas être champions d’Europe une seule fois. Nous voulons nous assurer que nous avons un vivier de talents qui passe par notre système et qui est prêt à concourir au plus haut niveau sous la pression la plus élevée sur une base régulière. C’est quelque chose dont nous nous épanouissons tous et qui nous passionne vraiment.

En savoir plus sur Cossington dans un documentaire spécial Historymakers – les Lionnes 2022 la veille de Noël à partir de 20h sur talkSPORT