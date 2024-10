« Elle est trop jeune », une membre du groupe de filles perd sa dent de lait pendant la diffusion

Une membre d’un groupe de filles a attiré beaucoup d’attention dans diverses communautés en ligne lorsqu’elle a perdu sa dent de lait lors d’une émission.

UNIS Lim Seo a gagné a eu un moment surprenant lors du récent épisode du groupe ‘Visite UNIBUS. » Le dernier jour du voyage, les membres de l’UNIS se sont assis pour un repas ensemble. Alors qu’elle mangeait avec ses membres, la dent de lait de l’idole de 13 ans est tombée, surprenant les membres et les fans.

Née en 2011, Lim Seo Won fait partie des plus jeunes idoles de l’industrie de la K-pop, et son incident de dent de bébé a déclenché une discussion dans une communauté en ligne populaire. Les internautes coréens ont discuté de l’âge auquel ils ont perdu leurs dents de lait et ont également commenté le jeune Lim Seo Won.

Les internautes coréens commenté:

« C’est vraiment un bébé. »

« Oh mon Dieu, elle est trop jeune si elle perd encore sa dent de lait. »

« Je n’arrive pas à croire qu’elle perd encore sa dent de lait. »

« Elle est encore au collège. Alors elle ne doit avoir que 12 ou 13 ans. »

« Wow, c’est un vrai bébé. »

« Je pensais qu’elle avait perdu sa dent implantée. Mais c’était sa dent de lait. »

« J’ai aussi perdu ma dent de lait au collège. »

« Hul… Elle est si jeune. »

« Elle est née en 2011… wow. Elle est si jeune. »

« Elle est en première année de collège. »

« Je ne savais pas que les gens perdaient leurs dents de lait au collège. »

« Elle est jeune mais elle a aussi perdu sa dent de lait tardivement. »

« Je me souviens que j’avais perdu toutes mes dents de lait quand j’étais à l’école primaire. »

« Est-ce que les gens perdent leurs dents de lait si tard ? »

« Elle est si mignonne mais c’est aussi fascinant de voir comment elle a perdu sa dent de lait pendant la diffusion. mdr. »

« Oh mon Dieu, des enfants aussi jeunes ne devraient-ils pas aller à l’école ? Ne pas être une idole ? »

« Elle est trop jeune. »