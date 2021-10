« Elle est sans vergogne »: Urfi Javed est encore une fois massivement trollé pour être sorti en soutien-gorge et pantalon ample

Urfi Javed, célèbre pour «OTT Bigg Boss», a une fois de plus captivé Internet avec son ensemble risqué. Le jeune homme de 24 ans a été photographié à l’aéroport avec un soutien-gorge olive et un jean ample à taille haute. Elle a complété son ensemble avec un grand manteau et a souri avec enthousiasme aux photographes.

Ce n’est pas la première fois qu’Urfi fait une déclaration publique avec sa tenue vestimentaire. Elle avait auparavant donné du fil à retordre aux internautes en portant un pantalon déboutonné et un haut court. Alors qu’elle respirait la confiance en son apparence, son apparence a enragé une partie du public, qui l’a réprimandée pour avoir porté une telle robe à l’aéroport.

Regardez ce que les internautes ont dit-

Plus tôt, lorsque l’actrice a été trollée, elle a donné une réponse appropriée à ce sujet en parlant à ETimes TV, elle a déclaré: « Il y a tellement plus pour moi que mes vêtements! Pourquoi les gens ne parlent-ils pas de moi en tant qu’individu ? J’ai réalisé que peu importe ce que je poste, les gens diront des choses. Que ce soit un bikini ou un costume salwar, il y a toujours des commentaires désagréables.

Elle a ajouté : « J’ai grandi dans une famille conservatrice à Lucknow. Mais même alors, nos vêtements n’ont jamais été un problème. Aujourd’hui, quand je porte des tenues que j’aime, je me sens bien et je me fiche de ce que les gens disent. Je m’inspire de divers endroits, puis je m’inspire, puis je fais confectionner mes vêtements.

« Au début, je me demandais si j’étais coupable d’avoir posé quelque chose, mais maintenant je ne me sens plus comme ça. J’ai une peau épaisse, je pense, et ces choses ne me dérangent plus maintenant.

Urfi Javed est bien connue pour ses rôles d’Avni dans « Bade Bhaiyya Ki Dulhania » d’ALT Balaji, d’Aarti dans « Meri Durga », de Bella dans « Bepannaah » et de Mira dans « Puncch Beat Season 2 ».