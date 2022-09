Une bande-annonce pour le live-action de Disney La petite Sirène a rendu beaucoup de filles noires très, très excitées.

Le prochain film, qui met en vedette la chanteuse Halle Bailey (du duo musical Chloe x Halle) dans le rôle d’Ariel – une sirène chantante qui conclut un accord avec une sorcière des mers pour devenir humaine – marque la première princesse noire d’action en direct de Disney.

La bande annoncequi compte désormais plus de 14 millions de vues sur YouTube, montre Ariel de Bailey chantant le célèbre Part de ton monde. Et cela a déclenché une tendance sur les réseaux sociaux dans laquelle les parents filment la réaction de leurs enfants à la vue d’une princesse Black Disney.

Lai’anna et Ke’lona Shanks, deux sœurs qui vivent près de Forth Worth, au Texas, ont partagé leur enthousiasme lors de l’émission The National de CBC lundi soir.

“Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée”, a déclaré Ke’lona Shanks. « Parce qu’elle est noire comme nous !

Le film est le dernier d’une série de remakes en direct d’anciens films Disney. L’original, un film d’animation sorti en 1989, mettait en vedette Jodi Benson dans le rôle de la voix d’Ariel. La princesse et la grenouille‘s Tiana a été la première princesse noire de Disney à être représentée à l’écran, bien que dans un film d’animation de 2009.

ki vient de sangloter en regardant ça merci 😭💕elle est si gentille ❣️🥹 https://t.co/jKKdHkOvDe —@HalleBailey

Bailey a répondu à l’une des vidéos plus tôt cette semaine, écrivant sur Twitter, “k je viens de sangloter en regardant ça merci … elle est si gentille”.

La petite Sirène sortira en salles en mai 2023.