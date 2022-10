Elle est “l’une des plus grandes” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kathy Hutchins/Shutterstock / Joanne Davidson/Shutterstock

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI était parmi les meilleurs de l’histoire de la NFL. Avec des icônes hip-hop Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, 50 centimeset Anderson Paak, c’est un acte difficile à suivre. Mais si quelqu’un peut le faire au Super Bowl LVII, c’est Rihanna. Il suffit de demander Snoop Dogg, qui a frappé le terrain du SoFi Stadium avec ses collègues légendes en 2021. Avec cette expérience à son actif, Snoop a-t-il des indications pour Rihanna avant sa performance à la mi-temps ? “Je ne peux pas lui donner de conseils”, dit Snoop HollywoodLife. “Elle est l’une des plus grandes à le faire. Elle sait quoi faire. Mais je sais qu’elle va créer une émission dont tout le monde parlera pendant de nombreuses générations.

Plus à propos Rihanna

Rihanna a confirmé son retour à la musique le 25 septembre avec une photo Instagram montrant sa main tenant un ballon de football de marque NFL. Peu de temps après, la NFL a annoncé que le magnat de Fenty ferait la une du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Le 28 octobre, Rihanna a également sorti “Lift Me Up”, le premier single du groupe Panthère noire : Wakanda pour toujours bande originale et sa première nouvelle chanson en six ans.

Alors, attendez-vous à ce que Snoop Dogg marque le 12 février 2023 comme un jour férié sur son calendrier. Pourtant, tous jour est un jour férié quand vous êtes Snoop. En tant qu’incarnation vivante de cool, Snoop pourrait probablement trouver une raison de célébrer, que ce soit Halloween, Noël, le dimanche du Super Bowl ou un 16 heures au hasard en juin. Son esprit joyeux et son attitude décontractée l’ont amené à faire équipe avec son ami proche, Martha Stewartpour le calendrier de l’avent 2022 Snoop Dogg et Martha Stewart par les briquets BIC® EZ Reach®.

Puisque tout le monde a besoin d’un briquet, Snoop pourrait donner à St. Nick une course pour son argent cette saison. “Tu le sais!” Snoop raconte HollywoodLa Vie lors de l’examen de la possibilité de devenir Snoop Claus. “Je suis ravi de travailler avec Martha et BIC EZ Reach pour répandre un peu de joie des fêtes avec le calendrier de l’avent BIC EZ Reach Lighters. Ce sera le hit le plus chaud de la saison. Tout, des briquets BIC EZ Reach conçus par Martha et moi, des bougies parfumées – un compagnon idéal pour votre nouveau briquet – aux recettes et conseils de votre serviteur.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





(La seule façon d’obtenir l’un de ces calendriers de l’avent en édition limitée est d’en gagner un en visitant Bicezreachholidaysweepstakes.com jusqu’au 4 novembre.)

Ces recettes seront utiles avec la saison des fêtes à venir. Si on n’a pas ramassé From Crook To To Cook: Platine Recettes de Tha Boss Dogg’s Kitchen, alias le livre de cuisine de Snoop, il y a beaucoup de temps pour le faire avant Thanksgiving, Noël, Hanukkah, Kwanza ou toute autre fête hivernale. En parlant de cela, Snoop a partagé certains de ses projets de vacances. “J’aime rester et regarder le football avec mon peuple pendant la période des fêtes. C’est ce que nous faisons », raconte-t-il HollywoodLa Vie.

Lien connexe Lié: Nouvel album de Rihanna : tout ce que nous savons sur son disque, la chanson “Black Panther” et plus

“J’adore Halloween”, ajoute-t-il. “Je passe généralement du temps avec les petits-enfants et j’organise une petite fête pour eux.” Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des suggestions pour Le son d’Halloween playlist, il a choisi “Thriller” de Michael Jackson. « C’est sur la liste de lecture de tout le monde. Je me fiche de qui vous êtes ou de ce que vous faites, tout le monde aime ça.

Sur le thème de la famille et de l’amour, la seule chose qui brûle plus fort qu’un briquet BIC est l’amitié de Snoop avec Martha Stewart. “Je m’amuse toujours beaucoup à travailler avec Martha, et s’il y a une opportunité d’aider à rendre la saison des fêtes de nos fans “illuminée”, alors je suis tout à fait d’accord”, ajoute Snoop. « Pendant les vacances, ce sont les petites choses qui comptent le plus, et le Calendrier de l’Avent BIC EZ Reach est un moyen facile d’apporter un peu de joie chaque jour – il suffit d’ouvrir une porte et de révéler un cadeau spécial. C’est un moyen infaillible d’illuminer vos vacances.

Interrogé sur ce qui a été l’une des meilleures parties de cette amitié, Snoop a réfléchi sur son lien avec l’icône du style de vie. « Martha est très douée pour les affaires », dit-il, « mais elle sait aussi profiter de la vie. Lorsque nous parlons, nous nous tenons toujours au courant de nos dernières idées, mais aussi de ce que font nos familles. J’adore ses histoires drôles parce que ses amis viennent de tous les horizons, tout comme le mien.

Dans un esprit de don, HollywoodLa Vie a demandé à Snoop s’il pouvait offrir à quelqu’un un briquet BIC EZ Reach cette saison, qui choisirait-il ? « Qui d’autre que Marthe ? il dit. « Nous aimons utiliser nos briquets BIC EZ Reach – après tout, c’est le briquet pour toutes les occasions d’éclairage. Vous pouvez nous surprendre à allumer des bougies en cette période des Fêtes. Ainsi, que vous organisiez ou portiez un toast pendant les vacances, le BIC EZ Reach est parfait pour éclairer les endroits difficiles d’accès tout en aidant à garder les doigts loin de la flamme.

Snoop n’est pas étranger à la réinvention, et il a souligné que les briquets sont “disponibles dans une variété de modèles pour correspondre à chaque personnalité et occasion”. Cela inclut une série Snoop Dogg BIC mettant en vedette la légende du rap à différentes phases de sa carrière. Besoin d’un peu de flamme avant d’écouter un exemplaire du premier album de Snoop, Levrette ? Il y a un BIC pour ça. Besoin de faire cuire le gril pendant le dynamitage Réincarnéla Lion fouineur album de reggae ? Il y a un BIC pour ça. Je veux allumer des bougies avant d’entrer en contact avec l’esprit saint en écoutant le disque gospel de Snoop, Bible de l’amour? Il y a aussi un BIC pour ça.

Besoin d’allumer la cheminée en écoutant Snoop’s Noël à la maison Tha Dogg ou Collin bottéc’est Noël est 4 Ever ce mois de décembre ? Surprise – il y a un BIC pour ça. Après avoir sorti son propre album de Noël et travaillé sur le disque de son oncle, y a-t-il des chansons qui mettent Snoop dans l’esprit des fêtes ? « Je m’occupe aussi de vieux morceaux et de nouveaux trucs », dit-il. « Tout ce qui peut me faire danser. Besoin de cette âme.

Et les gens ont besoin de ce calendrier de l’Avent 2022 Snoop Dogg et Martha Stewart de BIC® EZ Reach® Briquets. La seule façon d’en obtenir un est d’en gagner un sur Bicezreachholidaysweepstakes.com.