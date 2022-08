“Elle est le modèle parfait” : une mère célibataire obtient son diplôme d’études secondaires 20 ans plus tard

Une Néo-Écossaise qui a échoué de quatre points au secondaire est revenue pour obtenir son diplôme — vingt ans plus tard.

Tracy MacDonald a déclaré qu’elle avait travaillé dur au lycée à l’adolescence, mais qu’elle avait une situation familiale instable qui l’avait amenée à avoir des difficultés scolaires.

“Quand j’avais 16 ans, ma mère a laissé un mot et m’a dit qu’elle ne voulait pas de moi, que j’aille vivre avec mon père. À ce moment-là, mon père était un peu alcoolique, donc je le savais n’était pas la meilleure situation pour moi », dit MacDonald.

Elle a pris un avocat et s’est «émancipée», un terme juridique signifiant que l’adolescente n’était plus sous la responsabilité de ses parents.

Elle a terminé ses études secondaires et pensait qu’elle obtiendrait un diplôme, mais a découvert plus tard qu’elle avait 46% en anglais, une note d’échec et qu’elle ne pouvait pas obtenir son diplôme. Elle a continué sa vie, mais n’a jamais oublié le lycée.

“J’y pensais tout le temps. J’ai toujours voulu avoir ma 12e année. ‘Peut-être que j’y retournerai'”, dit-elle.

Mais le moment n’a jamais été propice. Elle est mère seule de cinq enfants, dont quatre jeunes à la maison, et a occupé toutes sortes d’emplois pour payer les factures : un homardier, Tim Hortons et un centre d’appels.

De nombreux défis

Elle n’aimait pas la façon dont les heures creuses l’éloignaient de ses enfants après leur journée d’école, puis elle a perdu sa garde d’enfants.

“À ce moment-là, j’ai dû quitter mon travail pour pouvoir m’occuper de mes enfants… Et la seule autre option était pour moi d’aller à l’école pour essayer de poursuivre mes études afin que je puisse entrer à l’université afin que je puisse être plus que rien.”

Sonya Eddy a aidé MacDonald à gagner ses crédits en anglais et l’aide également à écrire l’histoire de sa vie. (Mark Crosby/CBC)

MacDonald s’est inscrit à la Queens Adult High School de Liverpool, en Nouvelle-Écosse, et a passé l’année dernière à obtenir le crédit d’anglais manquant. Elle a gagné une bourse Literacy Nova Scotia dans le processus.

Sonya Eddy a été son professeur et dit que l’histoire de MacDonald est édifiante.

“Elle est le modèle parfait parce qu’elle a toutes les raisons de ne pas revenir, mais elle revient quand même, et elle a ce grand succès. Et je vois beaucoup de potentiel en elle. Je pense que c’est une étudiante qui devrait lui dire histoire à d’autres adultes et de les encourager, car c’est une source d’inspiration à entendre », dit Eddy.

MacDonald a obtenu son crédit d’anglais manquant et a obtenu son diplôme en juin. Elle espère étudier pour devenir aide-enseignante – et un jour enseignante. Elle travaille déjà comme assistante suppléante au Queens Middle School.

“Et c’est incroyable et j’adore aider les enfants. Ce sont de bons enfants. Certains ont besoin d’aide, un peu plus que d’autres, mais c’est à ça que sert mon travail.”

MacDonald écrit également un livre sur sa vie et espère le publier pour inspirer d’autres personnes à apprendre qu’il n’est jamais trop tard pour faire des études. “Je suis très fier de moi, car j’ai parcouru un long chemin. Je suis excité. J’ai hâte.”