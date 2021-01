Au cours d’une brillante carrière de huit décennies, Cloris Leachman a travaillé avec les meilleurs acteurs et réalisateurs hollywoodiens, dont beaucoup ont rendu hommage mercredi après sa mort à l’âge de 94 ans.

Quel meilleur endroit pour commencer que Mel Brooks, qui a réalisé le portrait mémorable de Leachman de Frau Blücher dans le classique de 1974 «Young Frankenstein». Après l’annonce de la triste nouvelle, Twitter a été en contact avec des références à Frau comme Ovaltine, des chevaux hennissants et « Il était mon petit ami ».

«Cloris était incroyablement talentueux. Elle pourrait vous faire rire ou pleurer à la baisse d’un chapeau. Toujours un tel plaisir à avoir sur le plateau. Chaque fois que j’entends un cheval gémir, je penserai toujours à l’inoubliable Frau Blücher de Cloris », a tweeté Brooks.« Elle est irremplaçable et nous manquera beaucoup.

Leachman a remporté un Oscar de l’actrice de soutien pour un tournant dramatique dans « The Last Picture Show » de 1971 au même moment où elle était connue par des millions de personnes comme étant hautaine, peu sûre d’elle, mais en quelque sorte adorable, Phyllis Lindstrom, la propriétaire ennuyeuse et amie de Mary Richards sur « The Mary Tyler Moore Show. »

Edward Asner, l’une des co-stars de Leachman « Moore », a partagé une jolie photo de leur dernière fois ensemble à la célébration du 90e anniversaire d’Asner en 2019.

«Une photo de la dernière fois que je t’ai vu. Toujours belle. Rien de ce que je pourrais dire ne dépasserait l’énormité de mon amour pour toi Jusqu’à ce que nous nous revoyions chérie », a-t-il tweeté.

Leachman a également eu un impact considérable sur plusieurs générations. Amber Tamblyn se souvenait affectueusement de Leachman pour avoir travaillé avec elle sur «Jeanne d’Arcadie».

«J’ai eu la chance de travailler avec certains des meilleurs artistes de ma carrière de plus de 20 ans. Cloris Leachman sur (‘Joan of Arcadia’) était l’un d’entre eux. Quel pétard brillant et intrépide elle était et restera dans les mémoires. Volez prudemment maintenant, cher Cloris », a-t-elle écrit.

Lynda Carter, qui a travaillé avec Leachman sur sa série « Wonder Woman » des années 1970, avait son propre souvenir photographique du moment où l’invité de Leachman jouait le rôle de la reine Hippolyta.

« Cloris Leachman était la reine des Amazones et une reine de l’industrie, brisant les barrières et inspirant les femmes du cinéma et de la télévision pendant des décennies. Elle était une maman douce à la télé et une émeute avec qui travailler. Tu me manqueras, ainsi que les sourires et les rires. vous avez amené partout où vous êtes allé, Cloris », écrit-elle.

D’autres ont décrit Leachman comme un voleur de scènes de la vie réelle et une inspiration à l’écran.

Jesse Tyler Ferguson de « Modern Family » a rappelé le comportement spectaculaire de Leachman.

« La première fois que j’ai rencontré #ClorisLeachman, c’était lors d’une collecte de fonds. Sans même dire bonjour, elle est venue à notre table et a commencé à nettoyer nos assiettes alors que nous étions à mi-chemin. Elle les a prises et les a empilées sur une table voisine. Elle l’a fait jusqu’à ce que tout était parti, puis est parti. RIP », écrit-il.

Le côté ribald de Leachman est en plein écran dans un Tweet de John Stamos avec un clip vidéo d’un rôti pour son camarade de la « Full House » Bob Saget. « Dieu je l’aimais. RIP #ClorisLeachman », a écrit Stamos.

Saget a rendu son propre hommage: « Tellement triste de la perte de la brillante Cloris Leachman. En plus d’être lauréate d’un Academy Award, son rôle hilarant dans ‘Young Frankenstein’ et d’être ‘Phyllis’, j’ai eu le plaisir d’être rôtie par elle sur télévision. Mes plus sincères condoléances à ses proches. «

Et le producteur-réalisateur Greg Garcia, qui a travaillé avec Leachman sur la série comique « Raising Hope », a exprimé son côté ludique dans une photo et un tweet: « Très triste d’apprendre que nous avons perdu une légende absolue aujourd’hui, Cloris Leachman. Je ne peux pas. écrivez dans un tweet tous les moments amusants que j’ai passés avec cette femme et combien je l’aimais, alors je vais juste dire qu’elle nous manquera énormément. Elle était la définition d’une personne unique. «

Leachman a également reçu les félicitations de ses pairs par intérim – et c’est un assez petit club.

La lauréate d’un Oscar, Viola Davis, a fait écho à ceux des générations suivantes en se rappelant avoir regardé Leachman sur les grands et petits écrans quand elle était jeune.

« J’ai adoré votre travail !!! Juste adoré !! J’ai grandi en regardant Phyllis et The Last Picture Show. Votre excellence constante, votre capacité à vous transformer et votre courage nous manqueront cruellement », a-t-elle écrit. « RIP Cloris Leachman! Bonne chance »

Et Julia Louis-Dreyfus, un aimant Emmy tout comme Leachman, a reconnu son influence: « La performance parfaite de # ClorisLeachman en tant que Frau Blucher a eu un impact énorme sur ma vie. Elle était sublime. » Il était mon petit ami! » RIP Cloris Leachman «

Le réalisateur Edgar Wright («Baby Driver», «The World’s End») voulait s’assurer que le public savait ce qu’il considérait comme sa meilleure performance.

« Brillante et mémorable qu’elle soit, la meilleure performance de Cloris Leachman dans un classique des années 1970 en noir et blanc n’est pas » Young Frankenstein « mais son rôle dans » The Last Picture Show « . Si vous ne la connaissez que sous le nom de Frau Blücher, préparez-vous à être étonné , » il a écrit.

L’auteur Stephen King est d’accord, car il se souvient que Leachman était « si bon » dans « Picture Show ». « Tu te souviens qu’elle a jeté la cafetière? » il a écrit.

Et tandis que Leachman est maintenant partie, les fans peuvent savourer son travail au cinéma et à la télévision pour toujours. Comme Wright l’a correctement indiqué: Préparez-vous à être étonné.