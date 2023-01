Elle est entrée dans l’histoire en tant que maire de Chicago. La réélection risque d’être plus difficile

CHICAGO (AP) – Lori Lightfoot est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire et première personne ouvertement homosexuelle à occuper le poste de maire de Chicago, naviguant vers la victoire il y a quatre ans en tant qu’outsider qui a juré de débarrasser l’hôtel de ville de la corruption et d’offrir une ville plus sûre et plus équitable .

Mais sa candidature pour un second mandat est très remise en question au milieu des inquiétudes concernant la criminalité élevée persistante dans la troisième plus grande ville du pays et des accusations selon lesquelles elle est trop hostile et parfois carrément méchante – des critiques qu’elle a rejetées comme des calomnies sexistes et racistes contre un leader dur qui est passionné par Chicago.

Avant une élection bondée le 28 février, Lightfoot a été contraint de passer sur la défensive dans une course houleuse qui s’est transformée à la fois en un concours de personnalité et en un débat politique.

“Nous avons commencé à changer Chicago pour le mieux”, a déclaré Lightfoot lors d’un récent débat. “Je veux terminer le travail que nous avons commencé.”

Avec neuf candidats en lice, il est peu probable que quiconque dépasse le seuil de 50 % nécessaire pour remporter l’élection officiellement non partisane. Cela signifie que le gagnant sera probablement décidé lors d’un second tour le 4 avril entre les deux meilleurs votants.

Si elle perdait, Lightfoot serait le premier maire de Chicago depuis des décennies à se présenter aux élections et à échouer. Et contrairement à ses prédécesseurs, Lightfoot ne bénéficie pas d’un avantage en matière de collecte de fonds sur ses principaux rivaux.

L’élection sera un test précoce cette année de la façon dont la criminalité est prise en compte dans les courses à la mairie dans les bastions démocrates des grandes villes. D’autres grandes villes élisant des maires cette année, notamment Philadelphie et Atlanta, tentent également de trouver un équilibre entre les idéaux progressistes et les préoccupations quotidiennes des résidents concernant la sécurité de leur famille.

Lightfoot, un ancien procureur fédéral qui ne s’était jamais présenté à un poste politique auparavant, est sorti d’un champ bondé en 2019 pour vaincre des candidats bien plus connus avec le soutien d’électeurs lassés de la corruption politique et des dissimulations.

Elle dit que son administration a fait des progrès concrets sur des questions critiques, allant de l’investissement d’argent dans les quartiers qui ont connu des décennies de désinvestissement au retrait des armes illégales des rues. Mais elle note que les quatre dernières années n’ont pas été faciles, avec une pandémie mondiale et des protestations contre la violence policière qui, selon elle, représentent «certaines des périodes les plus difficiles que nous ayons jamais connues» à Chicago.

La gestion des crises par Lightfoot a parfois suscité des éloges, comme lorsqu’elle a ordonné des verrouillages au début de la pandémie de coronavirus et qu’une image du maire au visage sévère est devenue un mème populaire. Mais à d’autres moments, les actions de Lightfoot ont été remises en question.

Après que le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a provoqué des manifestations et des troubles civils, y compris le bris de vitrines et des incendies, Lightfoot a ordonné à la ville de lever des ponts-levis sur la rivière Chicago pour tenter d’empêcher les manifestants d’entrer dans le centre-ville. Certains habitants de la ville l’ont vu comme élitiste, un moyen de protéger les parties haut de gamme de la ville très ségréguée au détriment des quartiers avec des quartiers d’affaires en difficulté qui ont également subi de graves dommages.

Mais Lightfoot a pris le plus de chaleur pour l’augmentation de la criminalité, les homicides atteignant un sommet de 25 ans en 2021 avec environ 800. Lightfoot dit qu’elle a un plan qui fonctionne, notant que les homicides ont diminué l’année dernière. Mais ils sont toujours plus élevés qu’au moment où elle a pris ses fonctions, et les inquiétudes ont grandi concernant d’autres crimes violents dans la ville, y compris les détournements de voiture.

“Nous avons fait des progrès d’année en année”, a déclaré Lightfoot. “Mais je reconnais que les gens de la ville ne se sentent pas en sécurité.”

L’adversaire le plus redoutable de Lightfoot pourrait être le représentant américain pour deux mandats Jesus “Chuy” Garcia, ancien membre du conseil municipal de Chicago, du Sénat de l’État et du conseil de comté qui a perdu un second tour il y a huit ans contre le maire de l’époque, Rahm Emanuel.

Lightfoot a diffusé des publicités télévisées accusant Garcia de corruption, notant que sa campagne House a pris de l’argent à Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX accusé de fraude financière massive. Garcia a déclaré qu’il ne connaissait pas Bankman-Fried, et sa campagne a rapporté des contributions directes.

Garcia vante ses mérites de travailler avec les communautés à travers la ville et de bien jouer avec les autres d’une manière qu’il dit que Lightfoot ne fait pas.

« Elle est combative, inutilement. Elle est au top », a déclaré Garcia.

Élu en tant qu’étranger réformateur qui débarrasserait la ville de la politique de paiement pour jouer, Lightfoot a été critiqué lorsqu’un membre du personnel de la campagne a envoyé un e-mail aux enseignants des écoles publiques demandant aux étudiants de se porter volontaires pour la campagne en échange d’un crédit de classe. Lightfoot s’est excusé, qualifiant cela d’erreur. Les inspecteurs généraux examinent les éventuelles violations de la politique.

Certaines des plus grandes batailles de Lightfoot ont été avec le Chicago Teachers Union, qui a soutenu sa première candidature à la mairie. Les deux parties se sont affrontées lors d’une grève des enseignants de 11 jours en 2019 et se sont disputées pour reprendre l’enseignement scolaire pendant la pandémie.

Cette année, le syndicat des enseignants a approuvé le rival de Lightfoot, Brandon Johnson, commissaire du comté de Cook et ancien enseignant et organisateur syndical de Chicago. Johnson, qui a critiqué Lightfoot pour s’être présenté comme un progressiste puis avoir rompu les promesses de campagne, veut transférer de l’argent du service de police vers de meilleurs soins de santé mentale et d’autres services pour les quartiers longtemps négligés comme celui où il vit dans l’ouest de la ville. Côté.

Lightfoot a également affronté le syndicat de la police de Chicago, le Fraternal Order of Police. Lors d’une réunion du conseil municipal, Lightfoot a été surpris par un microphone en train de qualifier un dirigeant syndical de “ce clown FOP”.

Le syndicat de la police a soutenu le candidat à la mairie Paul Vallas, ancien directeur du budget de la ville et chef des écoles qui a été conseiller du syndicat de la police lors des négociations avec la mairie. Il a appelé à plusieurs reprises plus de policiers, disant: “Le crime est hors de contrôle.”

Lightfoot a critiqué Vallas en tant que républicain déguisé, notant qu’il avait reçu des contributions de campagne de donateurs du GOP. Sa campagne lui a reproché d’être trop à l’aise avec le syndicat de la police, qualifiant son chef de « bigot notoire » et de partisan de l’ancien président Donald Trump.

Lightfoot a augmenté son soutien dans certains quartiers de la ville. L’ancien représentant Bobby Rush, un critique majeur lors de sa première campagne est devenu un booster de premier plan cette année, a rejoint les représentants Danny Davis et Robin Kelly – dont les districts comprennent des quartiers à prédominance noire – pour louer son engagement à investir dans les régions. Lightfoot a maintenu cet engagement, a déclaré Rush, même “dans les circonstances les plus difficiles”.

Le maire souligne un bilan de réalisations qui incluent la mise en place d’un salaire minimum de 15 $ que les syndicats recherchaient depuis des années et l’approbation d’un casino recherché depuis longtemps qui devrait générer des millions de revenus et des milliers d’emplois. Elle a également prévu un budget de plus de 3 millions de dollars pour protéger l’accès à l’avortement, y compris pour les personnes qui se rendent à Chicago depuis des États où la procédure est illégale.

Outre Garcia, Vallas et Johnson, les autres candidats en lice sont le riche homme d’affaires Willie Wilson, les membres du conseil municipal de Chicago Sophia King et Roderick Sawyer, l’activiste Ja’Mal Green et le représentant de l’État Kambium “Kam” Buckner.

Sara Burnett, l’Associated Press