Elle est devenue une star de YouTube. Maintenant, cela l’aide à financer ses recherches en physique : NPR

basculer la légende Anthony Sajdler

Anthony Sajdler

Les jours sombres de la pandémie de COVID-19 ont contribué à transformer Sabine Hossenfelder en une star improbable des médias sociaux. Ce faisant, elle a fait sourciller quelques collègues scientifiques. Elle a également fait une découverte importante qui pourrait être de bon augure pour ses recherches futures.

Hossenfelder s’est tournée vers YouTube « pour garder la raison » lorsqu’elle n’a pas pu se rendre à son bureau de l’Institut d’études avancées de Francfort en Allemagne. En fait, on pourrait dire qu’elle revenu. Elle avait lancé une chaîne en 2007 mais n’était tout simplement pas très active. Puis vint un changement de marque — La science sans le charabia. Aujourd’hui, elle compte 1 million d’abonnés (contre 50 000 auparavant) et bénéficie également d’un contingent important et croissant de sympathisants de Patreon.

Plusieurs fois par mois, la physicienne théoricienne et mathématicienne publie une nouvelle vidéo, distribuant son esprit sec et sa sagesse concise à une base de fans fidèles de nerds sur Internet.

Elle prend son rôle de communicatrice scientifique au sérieux, orientant ses vidéos vers un public en quête de contexte. « Les gens peuvent accéder à ma chaîne et obtenir un bref résumé de 20 minutes », explique Hossenfelder. « Ils n’ont pas besoin de lire un livre entier ou de télécharger un article de synthèse, qu’ils ne comprendront pas de toute façon. »

Avez-vous entendu celui du scientifique qui fait des blagues ?

Sa chaîne jalonne le no man’s land entre la science géniale et les revues de poids. De par son expérience en tant qu’écrivaine indépendante, Hossenfelder dit qu’elle « savait très bien qu’il y avait des histoires qu’un éditeur ne pouvait tout simplement pas obtenir, non pas parce qu’elles étaient fausses, mais parce qu’elles n’étaient pas d’actualité ». Elle vise à combler cette lacune.

Le tout est accompagné d’une cuillerée d’humour pour aider la science à descendre :

Vivons-nous tous dans une simulation informatique ? « J’aime bien l’idée… cela me donne l’espoir que les choses iront mieux au prochain niveau », dit-elle.

Pourquoi la technologie 5G utilise-t-elle les hautes fréquences ? « Il y a une raison pour laquelle elles n’ont pas été utilisées auparavant pour les télécommunications, et ce n’est pas parce que les ondes millimétriques sont également utilisées pour dire au revoir à la belle-famille. »

Au fur et à mesure que sa chaîne YouTube a gagné du terrain, Hossenfelder a pu embaucher une poignée d’écrivains, même si elle écrit toujours la plupart de ses propres blagues. Elle ne travaille plus à l’Institut de Francfort mais occupe un poste de recherche au Centre de philosophie mathématique de Munich. Entre-temps, sa plongée dans les médias sociaux lui a permis d’échapper en grande partie à la quête perpétuelle de subventions de recherche qui, selon elle, est « toujours un peu comme une loterie ».

Il s’avère que la publication de vidéos sur Internet génère une source de revenus plus fiable pour financer ses travaux sur la gravité quantique. YouTube fournit de l’argent directement, mais Hossenfelder en obtient davantage grâce aux sponsors qui font de la publicité sur sa chaîne, aux sympathisants de Patreon et aux dons. En analysant les chiffres, elle « s’est rendu compte que tant que je continuerais à produire du contenu intéressant, j’aurais un revenu ».

Elle entend les critiques et leur apporte des réponses franches.

La chaîne scientifique de Hossenfelder est également devenue une plateforme idéale pour exprimer ses opinions quelque peu à contre-courant sur l’état de la physique. Parmi eux se trouve ce qu’elle considère comme le problème de la beauté, la recherche de la simplicité. Plus précisément, à quel point ses collègues qui tentent de comprendre les fondements fondamentaux de l’univers en sont obsédés.

Dès la Renaissance, les scientifiques recherchaient des descriptions compactes et élégantes de l’espace, du temps et du mouvement : une sorte de version scientifique du rasoir d’Occam – l’explication la plus simple tendant à être la bonne. Mais alors que nous cherchons des réponses dans un univers complexe, Hossenfelder prévient que la quête de la simplicité pourrait se révéler une impasse. Son livre de 2018 sur le sujet, Perdu en mathématiques : comment la beauté égare la physique, a servi en quelque sorte de coup de pouce à la physique moderne.

Ses collègues physiciens, affirme-t-elle, « ont développé des notions très étroites de la beauté, qu’ils ont dérivées de choses qui ont fonctionné dans le passé ».

« Tout va bien. Cela vaut la peine d’essayer », dit-elle. « Mais maintenant, ils sont coincés là-dessus. C’est pourquoi on voit tant d’idées qui échouent encore et encore. »



Sabine Hossenfelder via

Youtube



Dans son esprit, l’un de ces échecs a été la tentative d’expliquer la matière noire, jusqu’ici non détectée et inexpliquée. quelque chose cela représente un grand pourcentage de l’univers. « Au point où nous en sommes actuellement, il est clair que cela ne peut pas être une histoire simple. Il faut que ce soit quelque chose de plus compliqué qu’une sorte de nouvelle particule », dit-elle.

Certes, Hossenfelder, 47 ans, n’est-il pas le seul physicien à se demander à voix haute jusqu’où le modèle standard de la physique des particules peut être poussé au service de la matière noire. Elle se décrit comme « une voix dans le désert », mais d’autres, comme l’astrophysicien Pavel Kroupa, ont a publiquement exprimé un scepticisme similaire.

Patricia Rankin, qui préside le département de physique de l’Arizona State University, affirme que même si elle n’est pas entièrement d’accord avec le point de vue de Hossenfelder sur la physique, « je suis tout à fait d’accord avec une grande partie de ce qu’elle dit sur l’importance de délimiter réellement ce que la science peut et ne peut pas nous dire. » Elle félicite Hossenfelder pour « [challenging] les hypothèses des gens… parce que c’est vraiment ça la science. »

Stacy McGaugh, professeur d’astronomie à la Case Western Reserve University, a rencontré Hossenfelder lors d’une conférence il y a plusieurs années, où ils figuraient tous deux sur la liste des conférenciers. Ils ont découvert un point de vue commun sur de nombreuses questions, notamment sur le fait que le trou béant dans la physique laissé par la matière noire pourrait être au moins partiellement comblé par une théorie modifiée de la gravité. Les deux ont depuis collaboré à plusieurs articles scientifiques. « Elle est très franche et simple et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Et c’est génial », a déclaré McGaugh.

Cette franchise l’a mise en contradiction avec certains grands noms de la science, notamment Don Lincoln, physicien et chercheur au Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) à l’extérieur de Chicago. Contrairement à Hossenfelder, ses travaux se concentrent sur le côté expérimental de la physique de pointe. Lincoln, un incontournable du Laboratoire Fermi Chaîne Youtubea co-découvert le quark top en 1995 et a été une partie de l’équipe en 2012, qui a découvert le boson de Higgs au Grand collisionneur de hadrons européen. Lui et Hossenfelder se sont parfois disputés en ligne, dit-il.

« Ce n’est pas comme si nous étions des ennemis mortels ou quoi que ce soit du genre », souligne-t-il soigneusement. Mais dans un récent épisode de La science sans le charabiaHossenfelder a reproché aux scientifiques expérimentateurs leur recherche de collisionneurs toujours plus grands, plus puissants et plus coûteux qui, selon elle, ont peu de chances de faire de nouvelles découvertes importantes.

Lincoln, cependant, affirme qu’il y a de bonnes raisons de croire que la matière noire se révélera être des particules inédites et non une forme modifiée de gravité. « La plupart des cosmologistes diraient que même s’il est vrai que ces théories modifiées du mouvement et de la gravité peuvent fonctionner assez bien sur la taille des galaxies en rotation, ou sur la taille des amas de galaxies, là où elles échouent, c’est à l’échelle véritablement cosmique », il dit.



Sabine Hossenfelder via

Youtube



Hossenfelder a également exposé un certain nombre de positions controversées et moins controversées à travers ses écrits et plus de 300 vidéos YouTube :

Intelligence artificielle? « Cela va rendre beaucoup de choses beaucoup plus conviviales pour le consommateur. Et surtout, je pense que c’est une bonne chose. »

Changement climatique? « Je ne pense pas que ce soit une menace existentielle. Pas en soi, mais c’est un multiplicateur de menace. »

Hossenfelder « croit également totalement » à l’intelligence extraterrestre. « Je dirais abondant dans l’univers. Mais abondant dans notre galaxie ? Je ne sais pas. »

« Si j’avais le temps, je serais probablement sur TikTok »

Parallèlement à sa chaîne scientifique, Hossenfelder a produit un mélange éclectique de vidéos musicalesallant de Beethoven Ode à la joie à une reprise de « Galaxy Song » du film Monty Python de 1983 Le sens de la vie. Elle a appris l’essentiel de cela à la YouTube University. « Je m’intéresse principalement au mixage audio. J’ai un faible pour les effets sonores originaux, les synthés, les échos, la réverbération et toutes sortes de distorsions », dit-elle.

Jongler entre les rôles de scientifique et de créatrice de contenu et sa vie personnelle – elle vit avec son mari et a des filles jumelles au début de l’adolescence – peut être un peu écrasant, reconnaît-elle. Outre YouTube, elle est sur Substack et aussi héberge un podcast. « Si j’avais le temps, je serais probablement sur TikTok, mais pour le moment, je ne peux tout simplement pas le faire », déclare Hossenfelder.

Il est plus acceptable aujourd’hui d’être à la fois un scientifique et quelqu’un qui explique la science au public, dit-elle. Des géants tels que feu Carl Sagan – et, plus récemment, Neil deGrasse Tyson – ont contribué à ouvrir la voie. Mais parmi ses collègues scientifiques, « il y a toujours cette idée que Sabine ne fait plus de recherche… qu’elle fait maintenant YouTube », dit Hossenfelder.

« En gros, je m’en fiche. Je fais mon truc », dit-elle.

McGaugh, collaboratrice et co-auteure de Hossenfelder, s’inquiète du fait que son fort engagement dans les médias sociaux pourrait inévitablement évincer ses recherches. « Je peux voir les pressions », admet-il. « Mais jusqu’à présent, Sabine a réussi à faire les deux. »

Rankin, de l’État de l’Arizona, affirme que les efforts de Hossenfelder pour financer ses propres recherches, bien qu’inhabituels aujourd’hui, rappellent une époque où les hommes scientifiques investissaient leur propre argent pour construire des instruments scientifiques, tels que des télescopes, et payer des expéditions scientifiques. « Mais ensuite… c’était comme si vous ne pouviez tout simplement pas vous permettre de faire de la science à moins d’être financé par le gouvernement fédéral », explique Rankin.

Il reste à voir si d’autres suivront l’exemple de Hossenfelder. Quoi qu’il en soit, elle continue de développer sa marque en prévoyant d’ajouter des quiz pour accompagner les vidéos YouTube qui, espère-t-elle, « aideront à comprendre le contenu ».

L’année dernière, elle a publié son deuxième livre, Physique existentielle : un guide scientifique sur les plus grandes questions de la vie. Et elle travaille sur deux nouveaux articles scientifiques.

Même si la fracture entre les sexes en physique est légèrement moins marquée en Allemagne qu’en Amérique – une estimation, un quart des docteurs en physique y sont des femmes, alors que c’est seulement environ un cinquième aux États-Unis — Hossenfelder évite l’étiquette de « modèle ».

« Je suis une femme d’âge moyen sarcastique, agaçante et toujours grincheuse, et aucune personne saine d’esprit ne devrait s’efforcer d’être comme moi », dit-elle.