Elle est devenue sans-abri dans la soixantaine. Voici pourquoi son histoire devient trop courante à Toronto

Être sans-abri n’était pas la façon dont Lynn Spiegel imaginait la retraite.

Il y a environ quatre ans, elle s’est retrouvée dans la soixantaine à vivre dans sa voiture après avoir travaillé depuis l’âge de 15 ans.

“C’était difficile”, a déclaré Spiegel à CBC Toronto lors d’une entrevue. “J’allais rester dans un parc toute la journée, puis je m’asseyais devant un McDonald’s.”

Spiegel avait récemment quitté son emploi de longue date en tant que superviseur dans une entreprise de camionnage. Elle avait du mal à faire face aux paiements de son condo, alors elle l’a vendu. Au début, Spiegel est restée avec sa sœur, mais ça n’a pas marché.

En tout, elle a passé sept semaines à dormir dans sa voiture. Son seul revenu était la prestation de la Sécurité de la vieillesse et elle n’avait pas les moyens de louer un appartement. Elle est passée de sa voiture au système de refuges de Toronto – une amélioration, mais toujours difficile, dit-elle, en raison de son âge.

“Pour une première fois, pour une personne âgée, vous savez, c’est très difficile d’être dans un refuge.”

L’itinérance des seniors en hausse

Selon Homes First, une organisation qui aide les gens à sortir de la rue et à entrer dans un logement supervisé, l’histoire de Spiegel devient de plus en plus courante à Toronto alors que de plus en plus de personnes âgées se retrouvent sans abri. Cela est dû au vieillissement de la population de la ville, à la hausse de l’inflation et à un marché du logement de plus en plus cher, selon Homes First.

Spiegel dit qu’elle a fait ce qu’elle pouvait pour s’adapter pendant qu’elle était dans le système des refuges.

“Je m’entendais bien avec les jeunes et j’étais un peu comme une mère pour eux. Je leur parlais, je les écoutais”, a-t-elle déclaré. Cette période a pris fin en juillet 2020, lorsqu’elle a été référée par un médecin à Homes First.

Elle a été autorisée à emménager dans un logement subventionné et supervisé détenu et exploité par l’agence. Maintenant, Spiegel a non seulement sa propre unité, mais le bâtiment est destiné aux personnes de plus de 59 ans et adapté aux résidents plus âgés.

“C’est une bénédiction”, a-t-elle déclaré.

Jamie Facciolo, directeur de Homes First, a déclaré que “l’alarme doit être tirée” sur le problème croissant de l’itinérance chez les personnes âgées. (Les maisons d’abord)

Selon Homes First, les personnes âgées ont également tendance à avoir des réseaux de soutien plus petits et peuvent se retrouver sans abri en perdant les amis et la famille qui les aident à vivre de manière indépendante.

Jamie Facciolo, directeur des initiatives de développement et de lutte contre l’itinérance chez Homes First, affirme qu’au cours des trois dernières années, l’organisme a servi de plus en plus de personnes âgées. Il dit qu’une fois que les personnes âgées perdent leur logement, elles sont 60 % plus susceptibles qu’une personne plus jeune de connaître l’itinérance chronique.

“L’alarme doit être tirée à ce sujet car il s’agit de notre population la plus vulnérable et il faut faire quelque chose”, a-t-il déclaré dans une interview.

Facciolo a déclaré que la solution n’est pas seulement une maison pour sortir quelqu’un de la rue, mais un type de maison spécifique pour l’empêcher de revenir.

« Nous devons intégrer des soutiens très spécifiques pour les personnes âgées afin de leur permettre de sortir de l’itinérance. La voie vers la durabilité est beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré.

Homes First s’attaque au problème grâce à sa campagne Homefull de 2 millions de dollars. Le programme vise à adapter les logements avec services de soutien aux besoins des personnes âgées, y compris des repas nutritifs, un meilleur accès aux soins de santé primaires et à offrir des programmes sociaux et des ateliers de littératie numérique pour aider les résidents à se connecter avec leurs communautés.

Solutions politiques des candidats à la mairie

Le logement devient un enjeu politique de premier plan non seulement à Toronto, mais dans la région du Grand Toronto et d’autres municipalités de l’Ontario, où le coût de la location ou de la possession d’une maison devient hors de portée pour beaucoup.

Les deux candidats les plus en vue à la mairie de Toronto aux élections municipales de ce mois-ci, le titulaire John Tory et le challenger Gil Peñalosa, disent tous deux avoir des idées politiques pour résoudre le problème.

Dans une déclaration écrite, Peñalosa a déclaré que trop de personnes âgées sont expulsées grâce à des augmentations de loyer qui dépassent le taux d’inflation. S’il est élu, il dit qu’il doublerait le Fonds de défense des locataires, qui aide les résidents à s’opposer aux augmentations de loyer auprès de la Commission provinciale de la location immobilière.

“Je ferai tout ce que je peux pour garder les personnes âgées dans leurs maisons où elles ont souvent établi une communauté au fil des décennies. C’est mieux pour l’individu et coûtera finalement moins cher à la ville de garder les personnes âgées, et toute autre personne, hors du système des refuges. “, a déclaré Peñalosa dans le communiqué.

Tory, quant à lui, souligne son bilan en tant que maire de deux mandats.

Au cours des huit dernières années, dit-il, il a travaillé avec les gouvernements fédéral et provincial pour aider les personnes âgées à faible revenu et réduire l’itinérance. Tory dit qu’il a dirigé la création de la Toronto Seniors Housing Corporation, qui contribue à garantir que le parc de logements sociaux offre les soutiens distincts dont les personnes âgées ont besoin.

“Le maire s’est engagé à faire en sorte que le gouvernement de la ville – avec la coopération des autres gouvernements – fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la vie dans notre ville reste abordable pour les personnes âgées et pour s’assurer qu’elles bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour rester chez elles pendant aussi longtemps que possible”, a déclaré un communiqué de la campagne de Tory.