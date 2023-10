Elle est décédée des suites de 20 coups de couteau, mais cela a été considéré comme un suicide. Les parents d’Ellen Greenberg se battent pour que justice soit faite

Josué et Sandra Greenberg Je ne crois pas que leur fille se soit suicidée, et ils ont passé près de 13 ans à essayer de prouver qu’elle ne s’était pas poignardée plus de 20 fois.

« Notre fille ne s’est pas suicidée, nous le savons. Elle a été assassinée », a déclaré M. Greenberg. L’indépendant. « Ils [the courts] J’ai ouvertement déclaré que l’enquête était erronée de la part de la police, de la part du médecin légiste, de la part du procureur.

Après avoir perdu une récente décision de justice dans leur tentative de faire changer la cause de son décès, les Greenberg se préparent maintenant à porter leur combat au Pennsylvanie Cour suprême.

« Nous avons peut-être perdu cette bataille, mais nous allons gagner la guerre », a déclaré M. Greenberg.

Le 26 janvier 2011, Ellen Greenberg a été retrouvée morte par son fiancé, Samuel Goldberg, dans la cuisine de l’appartement qu’ils partageaient à Manayunk, Philadelphie. Elle était affalée contre les placards, les jambes écartées devant elle.

L’enseignante d’une école primaire de 27 ans avait au moins 20 coups de couteau, dont beaucoup à l’arrière de la tête et du cou. Un couteau de 10 pouces était logé dans sa poitrine.

Sa mort a été initialement considérée comme un homicide par le bureau du médecin légiste de Philadelphie, mais après que la police a publiquement contesté les conclusions, elle a été transformée en suicide.

Selon le bureau du médecin légiste de Philadelphie rapport d’investigation obtenu par Philly.com, La mort de Greenberg a été traitée comme un suicide car la porte de l’appartement était verrouillée de l’intérieur et il n’y avait aucun signe d’intrus.

Son fiancé, M. Goldberg, était rentré du gymnase pendant une tempête de neige pour découvrir qu’il était enfermé hors de l’appartement et qu’il ne pouvait pas utiliser ses clés parce que la serrure à barre pivotante de la porte était engagée de l’intérieur, selon le rapport. Lorsqu’il a finalement forcé la porte, il a trouvé le corps de Greenberg sur le sol de la cuisine et a passé un appel paniqué au 911 vers 18h30.

(Page Facebook Justice pour Ellen)

Les agents de Philadelphie qui ont répondu ont traité la mort de Greenberg comme un suicide et l’appartement n’a pas été bouclé en tant que scène de crime.

Le lendemain, à la suite d’une autopsie, le pathologiste de Philadelphie, le Dr Marlon Osbourne, du bureau du médecin légiste de Philadelphie, a qualifié sa mort d’homicide, citant « de multiples coups de couteau infligés par un inconnu ».

Mais à ce moment-là, son appartement avait été nettoyé et désinfecté. C’était le 28 janvier lorsque des détectives et une équipe médico-légale sont revenus avec un mandat de perquisition dans le cadre de leur enquête.

Avec peu de preuves, l’affaire est au point mort. Quelques mois plus tard, le 11 avril, le pathologiste qui a pratiqué l’autopsie initiale a modifié le certificat de décès de Greenberg, changeant ainsi les circonstances du décès en suicide.

Selon le Enquêteur de Philadelphie, le médecin légiste a été informé que la police « penchait » vers le suicide et examinait les « problèmes mentaux » que Greenberg aurait pu avoir.

Les dossiers montrent que Greenberg était traitée pour anxiété à l’époque, mais les experts de la famille embauchés au fil des ans ont découvert qu’il était peu probable que ses médicaments aient contribué à des pensées suicidaires.

Sandra « Sandee » Greenberg a déclaré qu’elle avait parlé à sa fille au téléphone le matin de sa mort et que tout semblait bien.

« Elle a été brutalement assassinée, poignardée une, deux fois, 20 fois », a déclaré Mme Greenberg à propos de leur unique enfant. «C’est de la rage. Elle ne s’est pas fait ça.

Au fil des années, le couple de Harrisburg, en Pennsylvanie, s’est battu pour faire changer la décision, en faisant appel à son équipe d’experts et en menant une enquête qui contestait les conclusions du suicide, affirmant qu’elles avaient été modifiées sur l’insistance de la police.

« La façon dont les autorités et les politiciens traitent son cas est une honte », a déclaré Mme Greenberg. L’indépendant. «Je veux que son nom soit effacé. Ce que je veux vraiment que les gens sachent, c’est qu’Ellen était notre fille, mais elle pourrait être votre fille. Elle pourrait être votre mère, votre sœur, votre amie. Pensez à ce que vous feriez.

(Change.org)

Depuis plus d’une décennie maintenant, les Greenberg se battent pour que le mode de sa mort, du suicide, redevienne soit un homicide, soit un mode de mort indéterminé, alléguant dans des poursuites civiles que ce mode avait été annulé après une réunion à huis clos avec la police de la ville.

En 2019, ils ont intenté une action civile contre le bureau du médecin légiste et le pathologiste Marlon Osbourne, cherchant à faire changer les circonstances du décès de leur fille.

Mais dans une décision 2-1 le mois dernier, une cour d’appel de Pennsylvanie a statué que les Greensberg n’avaient pas qualité pour poursuivre la ville de Philadelphie en justice dans le cadre de l’enquête sur sa mort. Le tribunal du Commonwealth n’a pas statué sur la question de savoir si les circonstances du décès pouvaient ou devaient être modifiées et a critiqué l’enquête sur la mort d’Ellen.

Le panel a déclaré que même s’ils étaient « parfaitement conscients de l’enquête profondément erronée sur la mort de la victime menée par les détectives du département de police de la ville de Philadelphie, le bureau du procureur du district de la ville de Philadelphie et le bureau du médecin légiste, nous n’avons pas le choix en vertu de la loi, » et l’a plutôt renvoyé aux tribunaux inférieurs pour de nouvelles mesures.

Un rendu informatisé montre plusieurs coups de couteau d’Ellen Greenberg (Tom Brennan, famille Greenberg)

« Même ainsi, dans l’intérêt de la justice, nous pensons qu’il est clairement justifié de fournir un examen détaillé du décès de la victime et de l’enquête qui s’ensuit, dans l’espoir que l’équité puisse un jour prévaloir pour la victime et ses proches », a écrit la juge Elaine Ceisler dans l’arrêt du 13 septembre.

L’enquête « profondément erronée » comprenait un nettoyage de la scène de crime qui a eu lieu avant l’arrivée de l’équipe médico-légale et la mise sous scellés, selon les documents de la cour d’appel.

Mais les Greenberg affirment qu’ils n’abandonnent pas. Aujourd’hui, ils portent leur combat devant la Cour suprême de l’État.

Leur avocat Joseph Podraza a déclaré L’indépendant il est optimiste qu’ils obtiendront « justice pour Ellen ».

« Nous pensons que la Cour suprême de Pennsylvanie acceptera l’affaire et annulera finalement la décision sur la base des motifs exposés dans l’opinion dissidente », a-t-il ajouté.

« En lisant toutes les opinions, majoritaires et dissidentes, tout le monde semble être d’accord sur le fait qu’il y a ici un homicide. C’est très pénible d’entendre un tribunal dire qu’on ne peut rien y faire. »

(Page Facebook Justice pour Ellen)

L’affaire relevait auparavant du bureau du procureur du district de Philadelphie, mais en raison de conflits d’intérêts, elle a été transférée au procureur du comté de Chester.

Dans une déclaration à Actualités CBSLa ville de Philadelphie s’est déclarée heureuse que le tribunal soit d’accord avec elle.

« Si M. et Mme Greenberg disposent de nouvelles preuves sur la mort de leur fille, nous les exhortons à les présenter aux enquêteurs du comté de Chester, car ils ont le pouvoir de rouvrir l’enquête dans cette affaire. »

Les Greenberg ont également intenté une action contre la ville pour forcer la diffusion d’une vidéo de surveillance des couloirs publics de l’appartement qui a été récupérée par la police.

« Nous restions éveillés en nous demandant pourquoi cela nous était arrivé, à notre unique enfant », a déclaré Mme Greenberg. « Maintenant, nous nous demandons comment nous sommes retrouvés ici, dans cette situation, 13 ans plus tard, en demandant toujours justice, en demandant toujours à quelqu’un de s’en soucier. »