Elle est allée en Allemagne pour un nouveau traitement contre le cancer du cerveau. Elle se demande pourquoi elle a dû se renseigner à ce sujet en ligne

Manteau Blanc Art Noir26:30Nouveaux traitements contre le cancer

Avant l’été dernier, Aisha Uduman semblait en parfaite santé, vivant à Vancouver avec son petit ami et travaillant comme biologiste des pêches fédérale.

Mais en juillet 2022, elle a commencé à ressentir une perte de mémoire à court terme, une vision double, des maux de tête, des nausées et une pression intense sur son crâne.

À l’automne, on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau : gliome diffus de la ligne médiane, ou DMG, avec une mutation rare H3 K27M.

Même après que la chirurgie ait retiré une partie de la tumeur, on lui a dit qu’il ne lui resterait probablement que huit à 11 mois à vivre. On ne s’attendait pas à ce qu’elle fasse son 31e anniversaire.

« Je me réveillais tous les matins, je demandais [my boyfriend] si j’avais une tumeur à la tête et que je me mettais à pleurer. Donc je ne me souviens pas de ce qui s’est passé », a déclaré Aisha Manteau Blanc, Art Noir.

Certains nouveaux médicaments, dont ONC201 et ONC206, se sont révélés prometteurs dans la lutte contre ce type particulier de cancer par rapport au traitement standard qui comprend la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, mais ils sont encore à l’étude et ne sont pas encore disponibles au Canada. Alors Aisha est allée en Allemagne pour y avoir accès.

Aisha, sa famille et certains experts disent que les patients au Canada devraient être informés de ces traitements nouveaux ou expérimentaux, afin qu’ils puissent prendre eux-mêmes la décision de prendre le risque, plutôt que de les découvrir par d’autres moyens.

« C’est une grande question pour moi, par exemple, pourquoi ne nous ont-ils pas dit en quelque sorte que cette option qui est plus pertinente pour les gens comme moi existe, mais pas au Canada? » dit-elle.

Trouver ONC201

Après l’opération, Aisha a commencé à prendre du témozolomide, le médicament de chimiothérapie standard pour le cancer du cerveau, ainsi qu’une radiothérapie.

Son frère, Dmitry Uduman, diplômé en biologie cellulaire et en génétique, a découvert ONC201 après avoir fait ses propres recherches en ligne.

Il a trouvé des données d’essais où certains patients ont vu des tumeurs régresser après le traitement – dont une qui a rétréci 96 pour cent – et ils avaient la même mutation que sa sœur.

« Donc, vous savez, les chances sont minces, mais elles ne sont pas nulles, ce qui vaut la peine d’essayer de trouver comment être l’une de ces valeurs aberrantes », a déclaré Dmitry.

Depuis janvier, Aisha se rend à Köningstein, en Allemagne, pour voir le spécialiste du cancer, le Dr Jurgen Arnhold, pour un traitement avec ONC201. Elle y retourne ce mois-ci pour vaccins anti-cancer à base de cellules dendritiques .

Arnhold a également l’intention de lui donner un autre médicament appelé ONC206 à l’avenir, dans le cadre d’un programme de thérapie à trois volets.

En février, une IRM a montré que depuis le diagnostic, après la chirurgie et les autres traitements, la tumeur d’Aisha avait diminué de plus de 75 %. Les résultats d’une deuxième analyse en avril ont signalé une autre « légère amélioration ».

Uduman et son partenaire Elijah Willie à Banff, en Colombie-Britannique (Soumis par Dmitry Uduman)

Depuis ce mois-ci, elle a dépassé son espérance de vie de 11 mois. Dmitry dit qu’à part la fatigue due au traitement, elle est en très bon état.

Le traitement complet lui coûtera près d’un quart de million de dollars au cours de sa première année seulement, un prix hors de portée de nombreux Canadiens. Cela n’inclut pas le coût des voyages fréquents en Allemagne, qui a ses propres frais.

« En voyageant dans ces régions d’Allemagne, ce ne sont pas les grandes villes où nous allons. Nous devons prendre l’avion jusqu’à Cologne, puis prendre un train de 12 heures. [ride]. Et comme, c’est dur », a déclaré Aisha.

« Optimiste » sur les essais cliniques

Quitter le pays pour trouver un traitement médical ailleurs – qu’il s’agisse de sauver des vies ou de nature élective – n’est pas nouveau. Un reportage de la CBC sur ce qu’on appelle le « tourisme médical » remontant à 2004 a déclaré qu’elle devenait « une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars ».

Une page du site Web du gouvernement canadien dit que les gens peuvent chercher un traitement à l’extérieur du pays pour des raisons allant de la baisse des coûts à un accès plus rapide ou des traitements indisponibles ici en premier lieu.

Il avertit que les risques et les coûts potentiels des soins qui en résultent peuvent être plus élevés, selon les normes et pratiques médicales de l’endroit où vous allez obtenir ces soins.

L’oncologue Dr Sheila Singh, neurochirurgienne et directrice du Center for Discovery in Cancer Research de l’Université McMaster, s’est dite « optimiste » quant à ONC201 et ONC206 comme traitements potentiels contre le cancer, mais elle a également des inquiétudes.

« La plupart des essais sur le gliome malin ont tendance à échouer tardivement, ils sont donc prometteurs dans [Phase] 1 et [Phase] 2 essais, mais la majorité d’entre eux échouent à [Phase] 3 », a-t-elle déclaré.

Pour qu’un médicament soit approuvé pour une large utilisation au Canada, il doit s’avérer efficace chez une majorité de patients, et non une minorité, a-t-elle déclaré.

La société de biotechnologie américaine Chimerix recrute actuellement pour Phase 3 essais du médicament et en cours d’essais de phase 1 pour ONC206.

La Dre Sheila Singh est chef de division en neurochirurgie à Hamilton Health Sciences et directrice du Centre for Discovery in Cancer Research de l’Université McMaster. (JD Howel)

Singh a déclaré qu’il semble y avoir moins d’essais cliniques en cours au Canada qu’ailleurs dans le monde. Cela pourrait être dû à de nombreux facteurs, notamment un manque de fabricants de médicaments disposés à parrainer la recherche, ou la population plus petite du Canada – et donc un marché plus petit – par rapport à d’autres pays ou régions.

Elle a demandé aux organismes de réglementation de Santé Canada d’approuver davantage d’essais cliniques pour de nouveaux traitements contre le cancer du cerveau.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole du ministère de Santé Canada a répondu : « La décision de demander l’autorisation d’un produit au Canada appartient au fabricant. Lorsque les promoteurs décident qu’ils veulent commercialiser un médicament au Canada, ils soumettent une demande à Santé Canada.

« Sans demande d’un promoteur, Santé Canada ne peut pas autoriser un produit thérapeutique, même si ce produit est approuvé ailleurs dans le monde », poursuit le communiqué.

La « décision de la dernière chance »

Arnhold a fourni des traitements à des patients à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer provenant d’endroits comme le Canada, l’Australie et Hong Kong.

Il a dit qu’une loi pharmaceutique en Allemagne adoptée en 2006 connue sous le nom de décision Nikolaus ou la décision de la dernière chance, permet aux patients d’accéder à des traitements si leur état met leur vie en danger et si les essais fournissent des preuves – même peu probables – que cela pourrait les aider.

« Nous pouvons commander, sur la base d’une ordonnance, tout ce que nous voulons donner à un patient, si vous êtes convaincu que cela l’aidera. C’est une loi individuelle pour la santé individuelle », a déclaré Arnhold.

Angela Scalisi, présidente du conseil d’administration de Brain Cancer Canada, a déclaré qu’elle entend de nombreux patients et familles à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer à l’étranger, même s’ils n’offrent qu’un faible espoir.

« S’il offre la même espérance de vie, sinon plus, alors pourquoi ne pas faire un traitement qui ne vous laissera pas alité, et ne vous laissera pas paralysé et ne vous laissera pas avec des troubles cognitifs et en soins palliatifs ? » dit-elle.

Se renseigner sur les traitements à l’étranger

Aisha a déclaré que ses médecins canadiens étaient ouverts à parler d’ONC201 après qu’elle les ait interrogés à ce sujet, même s’ils savaient qu’ils ne pouvaient pas y accéder pour elle.

Singh dit que les médecins font de leur mieux pour garder un œil sur la recherche internationale, mais ne peuvent pas tout savoir alors qu’ils sont déjà épuisés « en essayant de rattraper une liste d’attente de mille patients » et d’autres responsabilités au travail.

« Je pense que ce n’est pas qu’ils s’inquiètent du risque. Je pense que ce qu’il en est, c’est qu’ils s’inquiètent de présenter une option de traitement qui pourrait alors ne pas être accessible aux patients », a-t-elle déclaré.

« Vous ne voulez pas offrir quelque chose et ensuite découvrir, oh, mais cela va vous coûter 45 000 $ pour obtenir ces deux traitements. Vous savez, et désolé, ce n’est pas couvert. C’est horrible. »

Uduman a dépassé son espérance de vie initiale de 11 mois. Pour l’instant, elle dit qu’elle se concentre sur la poursuite de son traitement et sur sa liste de choses à faire. (Soumis par Dmitry Uduman)

Kerry Bowman, qui enseigne la bioéthique et la santé mondiale à l’Université de Toronto, soutient qu’il existe une « obligation éthique » pour les médecins d’informer les patients des traitements disponibles à l’étranger s’ils en ont connaissance.

« Y a-t-il eu un véritable consentement éclairé ? Parce que vous savez, si une personne demande : ‘Quelles sont mes options de traitement ?’ et ils ne mentionnent pas le fait qu’il y a ces autres [international] options, est-ce une préoccupation éthique ? » a-t-il déclaré.

Même s’ils ne sont pas facilement disponibles, il soutient qu’il est toujours préférable pour un patient de connaître toutes les options, même les longshots.

« Cette information devrait être mise en avant car une prise de décision éclairée, pour obtenir un consentement éclairé, est extrêmement importante. »

Pour l’instant, Aisha espère s’attaquer à sa liste de choses à faire tout en poursuivant son traitement en Allemagne. Elle défend toujours les Canadiens pour qu’ils aient un meilleur accès aux nouveaux traitements contre le cancer, tout en luttant pour sa propre vie.

« Je veux vivre. J’ai beaucoup de plans pour ma vie et des choses que je veux faire, donc ça vaut toujours la peine de vivre avec quelques sacrifices, non? » dit-elle.

« Abandonner n’était pas vraiment une option. »