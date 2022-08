Elle est à Brown. Son cœur est toujours à Kaboul.

Le professeur a demandé s’il était acceptable de blâmer et de punir les gens lorsque leurs actions étaient déterminées par des événements indépendants de leur volonté. Oui, ont dit certains dans la classe, parce que la punition pouvait avoir un effet dissuasif social. Le professeur, dans le cadre d’une discussion sur un article du philosophe britannique PF Strawson, a répliqué avec un exemple montrant pourquoi cela pourrait être problématique : « Supposons qu’un shérif dans une ville en proie à la criminalité accuse un homme innocent de certains crimes et le punisse. publiquement, afin de dissuader les autres de commettre des crimes. Cela semble favoriser l’utilité sociale. Mais cela semble injuste, n’est-ce pas ?

“Agent-Causation”, a-t-elle écrit méthodiquement dans son cahier, essayant de capturer ce que le professeur a dit pendant qu’il donnait un cours. Parfois, elle avait du mal à comprendre certains mots anglais ; elle les chercherait plus tard. La conférence portait sur le libre arbitre et le déterminisme. Sommes-nous, en tant qu’agents libres, maîtres de nos actions ? demandait le professeur. Ou nos actions sont-elles déterminées par une chaîne d’événements antérieurs et donc hors de notre contrôle ? Hashimi croisa les jambes et secoua son pied de haut en bas tout en écoutant attentivement. Et, si nous ne sommes pas responsables de nos actes, comment pouvons-nous vivre dans une société juste et morale ?

C’était fin février lorsque Suhaila Hashimi s’est glissée dans l’un des derniers sièges disponibles au premier rang de son cours de philosophie, “The Place of Persons”, un cours d’introduction à l’Université Brown sur le statut moral et métaphysique de la personne. Même si elle avait 23 ans et qu’il s’agissait d’un cours principalement destiné aux étudiants qui avaient plusieurs années de moins, Hashimi s’intégrait à eux, ses cheveux brun foncé tirés en une queue de cheval en désordre, un eye-liner assombrissant ses paupières inférieures, un sweat à capuche surdimensionné avec l’emblème de Brown sur le avant, un jean noir rentré dans des bottes de combat noires.

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android .

Près de sept mois plus tôt, le 15 août 2021, Hashimi était assise sur son lit dans le petit appartement de sa famille à Kaboul, trop effrayée pour sortir, faisant plutôt défiler Facebook et regardant des vidéos des avances des talibans, lorsque sa mère est entrée dans sa chambre. pour confirmer ses pires craintes : la ville venait de tomber. À l’époque, il lui restait deux semestres pour terminer son diplôme de premier cycle. Au lieu de cela, elle serait bientôt sortie clandestinement du pays avec 147 autres jeunes femmes afghanes. On leur avait dit qu’elles pourraient poursuivre leurs études à l’Asian University for Women, une université expérimentale d’arts libéraux à Chittagong, au Bangladesh, dont les partisans comprenaient Hillary Clinton, Cherie Blair, Laura Bush et l’ancien Premier ministre Poul Nyrup Rasmussen du Danemark. . Certaines des femmes étaient d’anciennes élèves de l’AUW, tandis que d’autres y étaient encore inscrites mais avaient étudié à distance à Kaboul.

Les femmes ne sont jamais arrivées au Bangladesh. Après un voyage sinueux et difficile, ils se sont retrouvés dans une base militaire du Midwest américain. Là, ils ont rejoint des milliers d’autres réfugiés afghans, attendant désespérément des mises à jour de leurs familles restées au pays tout en se préparant à poursuivre (ou dans certains cas à recommencer à zéro) leurs études sur les campus américains. Et une fois qu’ils ont trouvé des places dans les écoles, l’incertitude subsistait à la fois quant à leur statut d’immigration – ils seraient en «liberté conditionnelle humanitaire», avec deux ans à compter de leur entrée aux États-Unis pour demander l’asile – et s’ils seraient en mesure de rester à travers l’obtention du diplôme. Les femmes savaient tout ce qu’elles laissaient derrière elles : leur pays, leurs familles, leurs espoirs pour leur avenir. Ils savaient aussi, comme tant d’Afghans n’étaient pas autorisés à entrer aux États-Unis ou dans d’autres pays, qu’ils étaient les plus chanceux.

Mais Hashimi ne se sentait pas exalté d’être ici en Amérique. Elle passait ses journées à flipper entre épuisement, désespoir et une sorte d’optimisme prudent. Elle savait que d’autres filles afghanes rêvaient d’avoir l’opportunité d’étudier dans un collège de l’Ivy League. “Mais j’avais peur de tout recommencer”, dit-elle. Son expérience, comme celle de la plupart des 148 femmes, n’allait pas ressembler à celle de l’étudiante de première année stéréotypée – pas de jeux à boire, de fêtes de fraternité ou d’horaires de cours qui tournaient autour d’aller quelque part pour les vacances de printemps.

“J’aimerais pouvoir marcher librement avec ma famille ici, ou quelque part où nous pourrions tous être en sécurité”, m’a dit Hashimi lors de ma visite au campus de Brown en février. Sa famille était Hazara, une minorité ethnique persécutée en Afghanistan ; certains de ses huit frères et sœurs avaient réussi à fuir le pays, mais ses parents étaient toujours coincés à Kaboul. “Tous les papas et les mamans déposent leurs enfants de l’école, les embrassent, leur souhaitent de partir. Mais entre moi et ma mère, il y a 10 heures de différence, et quand j’ai le plus besoin d’elle, je veux l’appeler, mais elle dort.