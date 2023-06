Un HOMME accusé d’avoir tué une femme « innocente » lors d’une attaque meurtrière à la mitrailleuse devant un pub a réservé un week-end quelques jours plus tard, a déclaré un tribunal.

Elle Edwards, 26 ans, a reçu une balle dans la tête avec deux balles tirées d’une mitraillette Skorpion à l’extérieur du pub Lighthouse à Wirral, Merseyside, la veille de Noël.

Elle Edwards a reçu une balle dans la tête et est décédée des suites de ses blessures Crédit : PA

L’homme de Wirral, Connor Chapman, est jugé pour meurtre Crédit : Entreprise

Connor Chapman, 23 ans, est accusé du meurtre de Mme Edwards, de deux chefs de tentative de meurtre et de trois chefs de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Il est également accusé de possession d’armes à feu et de munitions dans l’intention de mettre sa vie en danger.

Liverpool Crown Court a appris comment la police a fait une descente au domicile des parents de Chapman à Woodchuch le jour du Nouvel An, huit jours après la fusillade. Chapman n’était pas là.

Un parent et un policier ont téléphoné à Chapman et l’ont exhorté à se rendre, mais il a refusé de le faire.

Le procureur Nigel Power KC a déclaré au tribunal comment Chapman avait réservé une escapade romantique dans le nord du Pays de Galles – quelques jours seulement après avoir prétendument

abattu Elle.

M. Power a déclaré: « Le 9 janvier, une femme (qui ne peut pas être nommée pour des raisons juridiques) a réservé Penllwyn Lodges – une maison de vacances au centre du Pays de Galles.

« Elle a fourni un numéro de Connor Chapman. C’était pour quatre nuits à partir du 9 janvier. La romance du Prosecco et des pétales. »

Chapman a ensuite été vu dans un service au volant McDonald’s à Welshpool. Le 10 janvier, il a appelé le terrain de golf sur place et s’est plaint à la femme « leur avez-vous donné mon numéro ? Les c *** effrontés n’ont pas eu mes pétales et mon prosecco sur la glace haha ​​».

Chapman et son partenaire ont été arrêtés dans un supermarché Tesco à Newtown.

Un haut Under Armour a été saisi dans la machine à laver de son domicile.

Chapman nie le meurtre de Mme Edwards, deux chefs de tentative de meurtre et trois chefs de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Il nie également la possession d’une mitraillette Skorpion dans l’intention de mettre la vie en danger et la possession de munitions dans l’intention de mettre la vie en danger.

M. Power a déclaré au tribunal que Mme Edwards était avec des amis pour une « soirée agréable » quand, à 23h47, elle est sortie fumer une cigarette et s’est tenue avec un groupe de personnes.

Des images diffusées devant le tribunal montraient un homme marchant au coin du parking du pub et ouvrant le feu, blessant cinq personnes et tuant Mme Edwards.

Il utilisait une mitraillette Skorpion, une arme à feu tchèque conçue pour les services de sécurité et l’armée, a appris le tribunal.

M. Power a déclaré que les cibles visées par la fusillade étaient Jake Duffy et Kieran Salkeld.

Le jury a été informé après la fusillade que Chapman avait conduit une Mercedes volée au domicile de son ami et coaccusé Thomas Waring, 20 ans, à Barnston, Wirral.

M. Power a déclaré au jury que la fusillade faisait suite à une « histoire de troubles » entre des groupes rivaux des domaines Woodchurch et Ford, de chaque côté de la M53 à Wirral.