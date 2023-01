Elle Edwards : un homme accusé du meurtre d’un homme de 26 ans la veille de Noël

La police enquêtant sur la fusillade d’Elle Edwards à Wallasey la veille de Noël a accusé Connor Chapman, 22 ans, de son meurtre.

Chapman, de Houghton Road, Woodchurch, a également été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et de trois chefs de blessures illégales et malveillantes avec intention de causer des lésions corporelles graves, de possession d’une arme à feu dans l’intention de mettre la vie en danger, de possession de munitions dans l’intention de mettre la vie en danger et manipuler des biens volés, notamment une Mercedes Classe A.

Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra plus tard vendredi devant le tribunal de détention provisoire pour adultes de Wirral.

Une femme de 23 ans, soupçonnée d’avoir aidé un délinquant, a été libérée sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie, a annoncé la police du Merseyside.

Edwards, une esthéticienne de 26 ans, a été tué par balle au pub Lighthouse à Wallasey Village, Wirral, peu avant minuit le 24 décembre.

Des témoins ont décrit comment un homme armé a tiré des coups de feu dans l’entrée principale du pub et s’est enfui dans un véhicule sombre.

On ne pense pas qu’elle ait été la cible de l’attaque, au cours de laquelle quatre hommes ont également été blessés. Un homme de 28 ans de la ville voisine de Beechwood a été soigné pour des blessures graves, tandis que celles subies par les autres hommes – âgés de 22, 24 et 33 ans – ne mettaient pas leur vie en danger.

L’incident était le quatrième décès par balle dans le Merseyside en 2022 et le troisième où la police pense que la personne tuée n’était pas la cible visée.