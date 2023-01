Elle Edwards – Les gangsters “appellent au cessez-le-feu” après la fusillade mortelle dans un pub la veille de Noël alors que la guerre “devient incontrôlable”

GANGSTERS ont appelé à un cessez-le-feu après la fusillade dans un pub d’Elle Edwards la veille de Noël.

Les proches de plusieurs groupes criminels disent que la violente guerre des armes à feu du Merseyside « devient incontrôlable ».

Elle Edwards a été abattue dans un pub la veille de Noël Crédit : PA

Fleurs et police devant le Lighthouse Pub à Wallasey Crédit : Getty

Elle, 26 ans, a reçu une balle dans la tête dans le café en plein air du Lighthouse Pub à Wallasey le 24 décembre dans ce qui aurait été un coup de vengeance qui a mal tourné.

On pense qu’elle a été innocemment prise dans une querelle entre gangs rivaux lorsqu’elle a été fustigée vers 23h50.

Sa mort a suivi plusieurs autres fusillades mortelles très médiatisées dans le Merseyside cette année, notamment celle d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, et de l’employée du conseil Ashley Dale.

L’écolière a été tuée lorsqu’un homme armé masqué a poursuivi un homme dans sa maison familiale en août, tandis qu’Ashley, 28 ans, a été touchée dans ce que l’on pense être un cas d’identité erronée.

Les habitants ayant des liens avec des gangs pris dans la brutalité ont maintenant déclaré « ça suffit », rapporte The Mirror.

L’un d’eux a dit : “Que se passe-t-il ? Une jeune fille est sortie pour Noël et ne rentrera jamais chez elle.

« Pourquoi ces enfants portent-ils des armes à feu et des couteaux ? Pourquoi ?

“Cela aurait pu être n’importe lequel de nos enfants. Tout devient incontrôlable.”

Un autre a ajouté: “Quelqu’un doit parler et arrêter cela.

“C’est sinistre. Cela pourrait être ma famille ou la vôtre face à cette tragédie.

“Il est temps de dire ‘ça suffit’.

“Il est temps de mettre un terme à toute cette folie, à tous ces jeunes garçons et filles qui se font tirer dessus.”

Trois personnes ont été arrêtées pour le meurtre de l’esthéticienne Elle – deux hommes âgés de 31 et 30 ans et une femme de 19 ans.

Deux d’entre eux ont été libérés sous caution tandis que l’autre a été rappelé en prison sur autorisation.

‘BELLE ET LUMINEUSE ÉTOILE’

La famille d’Ellie a demandé des réponses et la justice pour leur “belle et brillante étoile”.

Son père Tim a déclaré dans un communiqué: “Il n’y avait personne d’aussi belle que notre Elle May – son apparence, son rire et la façon dont elle éclairait une pièce dès qu’elle entrait.

“Elle était le ciment qui maintenait cette grande famille ensemble.

“Nous l’aimerons et elle nous manquera pour toujours.”

La surintendante détective de la police de Merseyside, Sue Coombs, a ajouté: “La famille d’Elle est naturellement dévastée par sa mort choquante et inutile.

“Ils ont besoin de réponses et maintenant il est plus important que jamais que les gens se manifestent et nous disent ce qu’ils savent.

“Nous avons besoin que les gens prennent position contre les criminels.

“Ces gens ne méritent pas de marcher dans nos rues, ils ne méritent pas d’être protégés, ils ont leur place en prison.”

Alors que les chiffres officiels de la criminalité armée à Liverpool sont passés de 283 en 2021 à 241 vers la fin de 2022, les experts s’inquiètent de la facilité avec laquelle il est possible d’acheter des armes à feu.

Le Dr Robert Hesketh, de la School of Justice Studies de l’Université John Moores de Liverpool, a déclaré au budget de la BBC que les armes à feu pouvaient être obtenues pour aussi peu que 150 £.

Plus tôt cette année, il a déclaré qu’il craignait que les incidents n’augmentent alors que la crise du coût de la vie augmente les besoins en espèces des gens.

Il a déclaré que la criminalité armée est étroitement liée au trafic de drogue et que Liverpool est un acteur clé de l’infrastructure des gangs de drogue au Royaume-Uni.

En plus d’Elle, Olivia et Ashley, Sam Rimmer a également perdu la vie dans des crimes commis avec des armes à feu dans la région.

Le jeune homme de 22 ans, connu de ses amis sous le nom de “petit homme Sam”, a reçu une balle dans la poitrine alors qu’il sortait avec des amis en août.

Deux mois plus tard, la grand-mère Jackie Rutter, 53 ans, a été abattue sur le seuil de sa maison dans ce que sa famille a décrit comme une “attaque de vengeance”.