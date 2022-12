Elle Edwards: Le public est invité à s’exprimer ou à être “complice” du meurtre du pub Wirral

On a dit aux gens qu’ils seraient complices du meurtre “horrible et odieux” d’Elle Edwards s’ils ne partageaient pas ce qu’ils savaient de la fusillade mortelle de la veille de Noël.

Edwards, 26 ans, faisait la fête avec des amis dans un pub du village de Wallasey, dans le Merseyside, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu juste avant minuit samedi.

La police a déclaré qu’Edwards était un spectateur innocent de l’attaque, qui a également laissé un homme de 28 ans se battre pour sa vie et trois autres blessés.

Les détectives interrogent un homme de 30 ans de Tranmere qui a été arrêté lundi pour suspicion de meurtre, et une femme de 19 ans de Rock Ferry qui est soupçonnée de complot de meurtre.

Alors que l’enquête se poursuivait mardi, la police de Merseyside et les conseillers locaux ont déclaré que les gens ne devraient pas “se taire” ou “s’asseoir en silence” s’ils ont des informations utiles sur la fusillade.

Jeanette Williams, chef du conseil d’arrondissement de Wirral, a décrit la fusillade comme “horrible et odieuse”. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un “événement ponctuel qui ne correspond pas à la région” et a ajouté: “Nos pensées vont à la famille d’Elle en ce moment tragique alors qu’elle fait face à la perte d’un être cher. Si vous avez des informations, alors faites ce qu’il faut et parlez, sinon vous êtes complice du meurtre de la jeune femme. Et personne ne peut rester assis en silence.

Le surintendant Matthew Moscrop, de la police de Merseyside, a déclaré: «Nous exhortons toute personne disposant d’informations, aussi petites soient-elles, à nous contacter, à soutenir l’enquête et à aider à trouver justice pour Elle, sa famille et les autres personnes blessées ou autrement affectées.

“Ce n’est pas le moment pour quiconque sait qui est responsable de cette fusillade de se taire. Faites ce qu’il faut et contactez-nous avec des informations.

Lesley Rennie, une conseillère locale, a déclaré que les habitants étaient “mortifiés par ce qui s’était passé” et que la fusillade semblait être “un acte de violence complètement aléatoire où les gens profitaient de la veille de Noël avec leur famille et leurs amis”.

La police a déclaré que les policiers avaient renforcé leur présence à Birkenhead, Woodchurch et Wallasey, au cours des deux derniers jours, en “réponse directe à la fusillade mortelle”.

Les détectives avaient précédemment déclaré avoir reçu une “réponse écrasante”, notamment de la part des témoins des événements. Mais ils s’appuieront fortement sur les informations fournies par le public.

La police a été appelée sur les lieux au Lighthouse Inn, à 23 h 50 le 24 décembre, peu de temps après qu’un homme armé a tiré des coups de feu dans l’entrée principale du pub et s’est enfui dans un véhicule sombre, supposé être une Mercedes de classe A.

Les hommages ont afflué pour Edwards, qui a été décrit comme “le plus bel ange” par d’anciens collègues du Nova Hair and Beauty Studio sur le Wirral, où elle travaillait.

Le père d’Edwards, Tim, a laissé un hommage floral sur les lieux du tournage le lendemain de Noël. La carte disait: “A ma belle Elle, tu es la lumière de ma vie, tu ne partiras jamais, maman et papa.”