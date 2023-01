Elle Edwards: Connor Chapman, 22 ans, devant le tribunal accusé d’avoir tué une femme de 26 ans avec une mitrailleuse dans un pub la veille de Noël

Un HOMME a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour le meurtre d’Elle Edwards qui a été abattue dans un pub la veille de Noël.

La jeune femme de 26 ans a été soufflée à la tête alors qu’elle buvait avec des amis au Lighthouse Inn, à Wallasey Village, Wirral.

Connor Chapman a comparu vendredi devant le Wirral Magistrates ‘Court Crédit : Police du Merseyside

Elle Edwards, 26 ans, abattue dans un pub la veille de Noël Crédit : PA

Connor Chapman, 22 ans, a comparu vendredi devant le tribunal de première instance de Wirral, accusé du meurtre de l’esthéticienne.

Il a également été accusé de possession d’une mitraillette Skorpion convertie et de munitions, toutes deux dans l’intention de mettre sa vie en danger.

Le jeune homme de 22 ans a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre, de Jake Duffy et Kieran Salkeld.

Et trois chefs de blessures illégales et malveillantes avec intention de causer des lésions corporelles graves, de Harry Loughran, Nicholas Speed ​​et Liam Carr.

Chapman, vêtu d’un survêtement gris et aux cheveux longs, a également été accusé de recel de biens volés, une voiture Mercedes Classe A, entre le 22 et le 26 décembre de l’année dernière.

Il a pris la parole pour confirmer son nom, sa date de naissance et a déclaré qu’il n’avait pas d’adresse fixe.

L’audience a duré environ trois minutes.

Chapman, de Woodchurch, Merseyside, a été placé en garde à vue pour comparaître lundi à Liverpool Crown Court.

Le père d’Elle, Tim Edwards, avait précédemment déclaré que tous ceux qui rencontraient sa fille esthéticienne “savaient à quel point elle était spéciale”.

Quatre hommes ont également été blessés lorsque des coups de feu ont retenti dans la zone extérieure chauffée du pub.

Hier soir, les flics ont déclaré qu’une femme de 23 ans avait été libérée sous caution après avoir été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir aidé un délinquant.

Trois autres personnes ont déjà été arrêtées en lien avec le meurtre.

Un homme de 31 ans de Tranmere, Wirral, et une femme de 19 ans de Rock Ferry, Wirral, ont été détenus pour complot de meurtre et libérés sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Un homme de 30 ans de Tranmere, qui a été arrêté pour suspicion de meurtre et de tentative de meurtre, a été rappelé en prison sous licence.

Elle Edwards a été abattue dans la zone extérieure chauffée du Lighthouse Inn la veille de Noël Crédit : LNP