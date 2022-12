Elle Edwards, 26 ans, “chantait et dansait” avec des amis au pub quelques instants avant d’être abattue dans un meurtre de “sang-froid”

TRAGIQUE Elle Edwards “chantait et dansait” avec des copains quelques instants avant d’être abattue de sang-froid la veille de Noël.

L’innocent homme de 26 ans a reçu une balle dans la tête après qu’un homme armé a ouvert le feu sur des fêtards dans l’espace extérieur chauffé d’un pub.

Elle Edwards “chantait et dansait” avec des amis quelques instants avant d’être abattue la veille de Noël Crédit : PA

Elle a été abattue devant le Lighthouse Inn, Wallasey, Merseyside, samedi Crédit : LNP

Des amis ont détaillé les derniers moments du joueur de 26 ans Crédit: Sky News

Quatre hommes ont également été blessés dans la tragédie à l’extérieur du Lighthouse Inn, à Wallasey, Merseyside.

L’un est toujours dans un état critique à l’hôpital.

Hier soir, la police a arrêté un homme de 30 ans de Tranmere, Wirral, qui est soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Une femme de 19 ans, de Rock Ferry, a été détenue pour complicité de meurtre.

Mais les copains de l’esthéticienne, décrits comme “magnifiques” dans les hommages, ont maintenant révélé les derniers moments déchirants d’Elle.

Meg et Jess, qui n’ont pas voulu donner leurs noms de famille, disent qu’elles sont entrées à l’intérieur pour acheter des boissons lorsque les coups de feu ont retenti à 23h50 la veille de Noël.

Jess, qui était avec Elle lorsqu’elle a été abattue, a déclaré à Sky News : “Nous venons d’entendre des détonations, comme des feux d’artifice.

“Nous avions dansé et chanté et maintenant elle est par terre.

“Les gens étaient autour d’elle essayant de l’aider – mais vous ne pouvez rien faire.”

La sœur d’Elle, Lucy, était partie tôt, et Jess réfléchissait: “Cela joue dans votre esprit – si elle aurait dû rentrer à la maison aussi.”

Meg a ajouté: «Nous avions dansé et chanté. J’ai des vidéos de nous tous que je ne peux pas arrêter de regarder.

“Nous étions si heureux.”

La sœur d’Elle, Lucy, qui vit à Dubaï mais était rentrée chez elle pour Noël, était avec elle pour célébrer les festivités au pub mais est partie plus tôt dans la soirée.

Dans un post émouvant sur Instagram, elle a déclaré : « Ma belle sœur, ma meilleure amie, ma deuxième maman et mon rocher.

“Je t’aime et tu me manques tellement, tellement déjà. Ma Elle May.

Il a été dit qu’Elle n’était pas la cible visée – faisant d’elle la dernière victime d’une série de meurtres aveugles par arme à feu dans la région.

Mardi, la famille brisée d’Elle a rendu hommage aux fleurs devant le pub où elle a été tuée.

Les membres du public se sont également rendus pour rendre hommage, beaucoup fondant en larmes alors qu’ils luttaient pour accepter l’horreur.

Mardi, la famille brisée d’Elle a rendu des hommages floraux à la tragique Elle Crédit : LNP