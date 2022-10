SAN JOSE, Californie – Un témoin vedette du procès de l’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a doublé son témoignage deux mois après s’être présenté à la porte de Holmes pour lui parler.

“Je ne veux pas aider Mme Holmes, ce n’est pas quelqu’un qui devrait être aidé”, a déclaré l’ancien directeur du laboratoire Theranos, Adam Rosendorff. “La seule personne qui peut aider Mme Holmes est elle-même. Elle doit payer sa dette à la société.”

En janvier, Holmes a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec l’effondrement de Theranos. Elle cherche un nouveau procès en raison d’une visite inopinée de Rosendorff à son domicile sur le vaste domaine de Green Gables à Woodside, en Californie, en août 2022.

Selon des documents judiciaires, le partenaire de Holmes, Billy Evans, affirme que Rosendorff a fait des commentaires pleins de remords à l’extérieur de leur domicile le 8 août.

Evans a affirmé que Rosendorff avait dit qu’il voulait “aider” Holmes.

Cependant, Rosendorff a soutenu que son témoignage précédent selon lequel Theranos était une fraude était honnête car il a été interrogé par le juge de district américain Edward Davila, les procureurs fédéraux et un avocat de Holmes.

Rosendorff a déclaré au tribunal que sa conversation avec Evans avait duré 10 minutes et que la raison de sa visite était de chercher le pardon et la guérison pour lui-même afin qu’il « puisse continuer » sa vie. Rosendorff a contesté l’allégation de Holmes selon laquelle il s’est rétracté des déclarations précédentes faites sous serment pendant le procès.

Rosendorff a travaillé à Theranos de 2013 à fin 2014. Il a passé six jours à la barre, ce qui était plus long que tout autre témoin, lors du procès très médiatisé de Holmes. Il a été révélé que Rosendorff était une source clé pour l’ancien journaliste du Wall Street Journal, John Carreyrou, qui a publié une série d’articles exposant les lacunes de l’entreprise et ses pratiques commerciales douteuses.

“Dans les mois qui ont suivi la condamnation d’Elizabeth Holmes, j’ai commencé à me sentir de plus en plus affligée et mal à l’aise à l’idée que son jeune enfant passe les premières années de sa vie sans sa mère”, a déclaré Rosendorff à un avocat de Holmes. “Et je comprends que Mme Holmes soit peut-être à nouveau enceinte.”

En quittant le tribunal, Holmes n’a pas répondu aux questions pour savoir si elle était enceinte d’un deuxième enfant.

Les procureurs fédéraux et les avocats de Holmes soumettront des arguments écrits concernant l’audience de lundi dans une semaine. La juge Davila rendra ensuite une décision sur sa requête pour un nouveau procès.

Si la demande est refusée, Holmes doit être condamné le 18 novembre.