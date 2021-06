« Elle doit être fautive »: Shefali Jariwala, une fille de Kaanta Laga, s’ouvre sur le fait qu’elle risque un jugement après le divorce | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Shefali Jariwala mieux connue pour sa chanson « Kaanta Laga » a récemment parlé des jugements auxquels elle a été confrontée après avoir demandé le divorce avec son premier mari et s’être mariée plus tard avec Parag Tyagi dans une interview avec un portail de divertissement. L’ancienne candidate de Bigg Boss a révélé qu’elle avait été victime d’un assassinat après avoir annoncé le divorce avec son premier mari et que les gens ont blâmé sa promiscuité comme la raison de leur rupture.

Elle a déclaré à Bollywood Bubble : « Les femmes sont jugées pour la plus petite des choses. De nos jours, si je publie des photos heureuses, je suis jugée. C’est un problème, vous savez. Pourquoi une femme est soumise à de tels jugements et pas les hommes. Pourquoi est-ce bien pour les hommes se marier 10 fois et ce n’est pas acceptable pour une femme de se marier deux fois ? »

« Issine kuch kiya hoga. Issi mein kuch hoga. Yeh toh Kaanta Laga ladki hai. Yeh to bahut bold hai. (Elle doit seulement avoir fait quelque chose. Elle doit être fautive. Elle est Kaanta Laga. Elle est trop audacieuse). Viens sur, c’est un personnage que je joue à l’écran et juste parce que vous jouez un vampire ou un méchant ou un personnage audacieux. Cela ne fait pas de vous que vous êtes un acteur », a-t-elle ajouté.

Cependant, Shefali est restée forte et reste imperturbable face aux remarques des gens sur sa vie.

L’actrice avait épousé le musicien Harmeet Singh en 2004, mais le couple s’est séparé après que leur relation s’est dégradée. En 2014, elle a épousé l’acteur Parag Tyagi.

Shefali a été reconnue avec le clip emblématique « Kaanta Laga » en 2002 et sa carrière a décollé en apparaissant dans plusieurs émissions de télé-réalité telles que Nach Baliye 2 et Bigg Boss 13. Elle a fait ses débuts numériques en 2018 avec le site Web d’ALT Balaji. série ‘Baby Come Naa’ avec Shreyas Talpade.