« Elle devrait être en vie aujourd’hui » — Harris met en lumière la mort d’une femme pour critiquer l’interdiction de l’avortement et Trump

ATLANTA — Kamala Harris a fustigé Donald Trump, le qualifiant de menace pour les libertés des femmes et leur vie même, avertissant dans un discours prononcé vendredi dans l’État clé de Géorgie que les républicains continueraient à étouffer l’accès à l’avortement s’il revenait à la Maison Blanche.

La visite du vice-président démocrate intervient quelques jours après que ProPublica a rapporté que deux femmes dans l’État, elles sont décédées après n’avoir pas reçu de traitement médical approprié pour des complications liées à la prise de pilules abortives pour mettre fin à leur grossesse.

Selon Harris, ces décès auraient pu être évités et même prévisibles grâce aux lois mises en place depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade. Bien que l’interdiction de l’avortement en Géorgie après six semaines de grossesse autorise l’avortement en début de grossesse pour sauver la vie de la mère, les critiques affirment que cette loi a créé une confusion dangereuse pour les médecins quant au moment où ils sont autorisés à prodiguer des soins.

« Une bonne politique, une politique logique, une politique morale, une politique humaine consiste à dire qu’un prestataire de soins de santé ne commencera à fournir ces soins que lorsque vous êtes sur le point de mourir ? », a demandé Harris.

Harris a partagé l’histoire d’Amber Thurman, une mère qui a décidé d’avorter lorsqu’elle est tombée à nouveau enceinte.

« Elle avait tout planifié pour son avenir », a déclaré Harris. « Et c’était son plan. Ce qu’elle voulait faire pour elle-même, pour son fils, pour leur avenir. »

Cependant, Thurman attendu plus de 20 heures à l’hôpital pour une intervention médicale de routine appelée D&C pour éliminer les tissus restants après avoir pris des pilules abortives. Elle a développé une septicémie et est décédée.

« Elle était aimée », a déclaré Harris. « Et elle devrait être en vie aujourd’hui. »

Harris s’est exprimée ouvertement sur le droit à l’avortement depuis la décision de la Cour suprême il y a plus de deux ans, mais le discours de vendredi à Atlanta était son premier consacré directement à cette question depuis qu’elle a remplacé le président Joe Biden à la tête du ticket démocrate.

Harris a eu des nouvelles jeudi soir de la mère et des sœurs de Thurman.

Lors d’un événement de campagne diffusé en direct et animé par Oprah Winfrey et auquel Harris a assisté, Shanette Williams, la mère de Thurman, a déclaré en larmes aux téléspectateurs que « les gens du monde entier doivent savoir que cela était évitable ». Williams a déclaré qu’elle ne voulait initialement pas rendre public le décès de sa fille en 2022, mais qu’elle avait finalement décidé qu’il était important que les gens comprennent que sa fille « n’était pas une statistique. Elle était aimée ».

Harris a déclaré à la famille : « Je suis vraiment désolé. Le courage dont vous avez tous fait preuve est extraordinaire. »

Elle a évoqué Thurman lors d’un second rassemblement vendredi, devant une foule tonitruante de milliers de personnes dans l’État pivot du Wisconsin. S’exprimant dans le bastion démocrate et capitale de l’État, Madison, elle a qualifié d’« immorales » les interdictions mises en place dans plus de 20 États et a mis en garde contre un nouveau mandat de Trump.

« Nous ne revenons pas en arrière », a déclaré Harris.

Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il était fier d’avoir contribué à annuler l’arrêt Roe v. Wade en nommant des juges conservateurs au cours de son mandat. Il a également déclaré qu’il soutenait les exceptions à l’interdiction de l’avortement dans les cas de viol, d’inceste ou de mise à mort de la mère.

Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne de Trump, a déclaré que, puisque la Géorgie a mis en place de telles exceptions, « on ne comprend pas pourquoi les médecins n’ont pas agi rapidement pour protéger la vie des mères ».

Les défenseurs de l’avortement et les médecins ont fait valoir vendredi que le décès de ces femmes soulevait des questions sur la sécurité de la prise de pilules abortives à domicile sans l’aide d’un médecin. Les défenseurs de l’avortement réclament depuis des années des restrictions plus strictes sur les pilules, la dernière fois devant la Cour suprême des États-Unis dans une affaire de ce type. tentative échouée pour limiter la disponibilité.

« Les femmes pensent qu’il est tout à fait sûr pour elles d’aller en ligne et de commander ces médicaments », a déclaré vendredi aux journalistes Christina Francis, gynécologue-obstétricienne de Fort Wayne, dans l’Indiana, qui s’oppose à l’avortement.

Depuis 2000, la FDA a approuvé un traitement à deux médicaments, la mifépristone et le misoprostol, comme moyen sûr d’interrompre une grossesse jusqu’à 10 semaines de gestation. Pendant la pandémie de COVID-19, la FDA a supprimé l’obligation de se rendre en personne pour obtenir les médicaments. Les complications signalées ont été rares et une intervention chirurgicale pour mettre fin à la grossesse est nécessaire dans 2,6 % des cas.

Des dizaines de patientes enceintes ont été confrontées soins retardés ou refusés des hôpitaux en raison d’urgences médicales au cours des deux dernières années, une violation de la loi fédérale, depuis Roe v. Wade a été annulée par la Cour suprême des États-Unis. Des violations ont eu lieu dans des États où l’avortement était interdit ou non. Mais une analyse de l’AP plus tôt cette année a constaté une augmentation immédiate dans certains États où l’avortement était interdit, notamment au Texas, après la décision.

Le Dr Nisha Verma, gynécologue-obstétricienne en Géorgie, a déclaré que l’interdiction de six semaines a provoqué un « climat massif de peur, de confusion et d’incertitude » au sein de la communauté médicale.

Elle a déclaré que les législateurs républicains qui blâment désormais les hôpitaux et les médecins voient les ramifications des lois se dérouler en temps réel.

« La loi nous empêche de prodiguer des soins fondés sur des données probantes sans avoir à penser au risque de poursuites pénales », a-t-elle déclaré.

Avec vote anticipé en personne À partir de vendredi dans trois États – la Virginie, le Dakota du Sud et le Minnesota – la campagne de Harris espère que les droits reproductifs seront un puissant moteur pour les démocrates. Le parti met en avant une série de victoires électorales lorsque le droit à l’avortement était au programme, et ses partisans estiment que Harris est un messager puissant.

Près de la moitié des électeurs estiment que l’avortement est l’un des enjeux les plus importants pour leur vote, mais il est plus important pour les femmes inscrites sur les listes électorales que pour les électeurs masculins, selon un nouveau sondage AP-NORC. Environ 6 électrices sur 10 estiment que la politique en matière d’avortement est l’un des enjeux les plus importants pour leur vote lors des prochaines élections, contre environ 4 électeurs masculins sur 10.

L’écart entre les sexes ne s’arrête pas là.

Environ 6 électrices sur 10 font davantage confiance à Harris qu’à Trump pour gérer l’avortement, tandis qu’environ 2 femmes sur 10 font davantage confiance à Trump. La moitié des électeurs masculins font davantage confiance à Harris qu’à Trump sur l’avortement, tandis qu’environ un tiers font davantage confiance à Trump qu’à Harris.

___ Long et Seitz ont réalisé leur reportage depuis Washington. Amelia Thomson-DeVeaux, rédactrice en chef des sondages de l’AP, a contribué à ce reportage.